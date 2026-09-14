大会での自身の時間を振り返ったヤマルは、いら立ちの主な理由が長引く負傷にあったという見方を否定した。その代わり、このFWは自らに課している非常に高い基準を理由に挙げた。

「ワールドカップで優勝した後、僕は満足していなかった。負傷のことが本当なのは事実だけど、それは何の関係もない」と、『Universo Valdano』のインタビューで語った。「もしワールドカップがもう一度来るとしても、負傷がなければ同じように良いプレーができていたと分かっている」

スペイン代表のヤマルはまた、自身の戦術的な重要性も強調し、頻繁に味方のためのスペースを生み出していたと指摘した。「みんなが見ていなかったことを、僕はたくさんやっていた。例えば、3人のDFを引きつけられる選手がいるのは、監督にとって信じられないことだと思う」と付け加えた。

優勝までの道のりにおける自らの全体的な貢献を認めつつも、ヤマルは最終的に、自分は持てる力を出し切れなかったと感じていた。「自分のパフォーマンスには満足していなかった。なぜなら、自分のレベルでプレーする別の選手なら、素晴らしいワールドカップになっていたはずだと分かっているからだ」と語った。「でも僕に関して言えば、もっとできたはずだ。チームを助けたのは確かだけど、次の大会を本当に楽しみにしている」



