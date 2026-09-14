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明らかに：バルセロナのセンセーション、ラミン・ヤマルが、スペインとともに世界の栄冠をつかみながらもワールドカップで「満足していなかった」理由
世界的な栄光にもかかわらず残る失望感
ヤマルはクラブと代表の両方で圧巻のシーズンを送り、世界のサッカー界で最も将来有望な才能の一人としての地位を確固たるものにした。19歳のヤマルは昨季、バルセロナで24得点18アシストを記録し、その過程でラ・リーガとスペイン・スーパーカップ制覇を成し遂げた。
その最大の成果は国際舞台でもたらされ、スペインはワールドカップを制した。しかし、この10代のセンセーションは大会8試合でわずか1得点、アシストはゼロにとどまった。母国に究極のタイトルをもたらしたにもかかわらず、こうした個人の攻撃面での控えめな数字に本人はまったく満足していなかった。
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ヤマルが自身の個人的な苦闘を振り返る
大会での自身の時間を振り返ったヤマルは、いら立ちの主な理由が長引く負傷にあったという見方を否定した。その代わり、このFWは自らに課している非常に高い基準を理由に挙げた。
「ワールドカップで優勝した後、僕は満足していなかった。負傷のことが本当なのは事実だけど、それは何の関係もない」と、『Universo Valdano』のインタビューで語った。「もしワールドカップがもう一度来るとしても、負傷がなければ同じように良いプレーができていたと分かっている」
スペイン代表のヤマルはまた、自身の戦術的な重要性も強調し、頻繁に味方のためのスペースを生み出していたと指摘した。「みんなが見ていなかったことを、僕はたくさんやっていた。例えば、3人のDFを引きつけられる選手がいるのは、監督にとって信じられないことだと思う」と付け加えた。
優勝までの道のりにおける自らの全体的な貢献を認めつつも、ヤマルは最終的に、自分は持てる力を出し切れなかったと感じていた。「自分のパフォーマンスには満足していなかった。なぜなら、自分のレベルでプレーする別の選手なら、素晴らしいワールドカップになっていたはずだと分かっているからだ」と語った。「でも僕に関して言えば、もっとできたはずだ。チームを助けたのは確かだけど、次の大会を本当に楽しみにしている」
サッカー史に名を刻もうとする飽くなき渇望
まだ19歳のヤマルは、欧州選手権、ワールドカップ、ラ・リーガ3回、スペイン・スーパーカップ2回、コパ・デル・レイと、驚異的なタイトル歴を誇っている。だが、この目覚ましい早期の成功は、永続的なレガシーを残したいという彼の思いをさらに強めただけだ。
その歩みを競技史上の偉大なアイコンたちと比較しながら、バルセロナのスターは慢心が選択肢ではないことを明確にした。「レオ（メッシ）、クリスティアーノ（ロナウド）、あるいは僕は見たことがないけどディエゴ（マラドーナ）のような偉大なスターはサッカー界にいた。でも、これほど早い段階でここまで多くを勝ち取った選手は誰もいなかった」とヤマルは述べた。「例えばペレを見てほしい。若い頃に多くを勝ち取ったけど、こんな最近のことではない」
さらに、自身のモチベーション継続を疑う批判的な声に対しても、断固とした警告を発した。「何かを勝ち取ったからといって、僕が手を緩めると思っている人たちがいる。でも、サッカーの歴史に名を刻むには、僕にはやるべきことがまだ1000もあると分かっている」と締めくくった。
- Nicolo Campo
クラブと代表の両方でそのレガシーを確固たるものにする
ヤマルは今後、その悔しさをバルセロナとスペイン代表で控える今後の試合にぶつけることになる。すでに世界屈指の選手の一人としての地位を確立しているなか、課題は国内での圧倒的な結果を維持しつつ、それを主要な国際大会のノックアウトマッチでも発揮することへと移る。
対戦相手が彼を封じるために守備の形をますます合わせてくるなか、このティーンエージャーは自身のプレーを進化させ続けなければならない。究極の目標は明確だ。クラブでの支配的なパフォーマンスを維持しながら、次回ワールドカップでキャリアを決定づける一切妥協のないパフォーマンスを見せる準備を整えることである。
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