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明らかに：バルセロナとレアル・マドリーがリーガ開幕節にいない理由
リーガ開幕週末は明暗分かれる
リーガは今週末に開幕するが、開幕節は全6試合という異例の形式となる。とりわけ重要なのは、スペイン1部の強豪バルセロナとマドリードが試合を行わないことだ。土曜夜の開幕戦ではデポルティーボ・アラベスがヘタフェをホームに迎え、その後にセビージャ対ラージョ・バジェカーノが続く。さらに、ラシン・サンタンデール、エスパニョール、デポルティーボ・ラ・コルーニャ、アトレティコ・マドリードも、分散された開幕日程の中で試合を行う。
この異例の開幕週末は、リーガとスペインの選手組合AFEの合意によるものだ。この取り決めでは、各国代表がワールドカップ準決勝に進出した選手に対し、休養期間を設けることが義務づけられている。
- AFP
労使協定により日程調整を余儀なくされる
ラ・リーガは当初、他の欧州主要リーグより遅い開幕となるにもかかわらず、2026-27シーズンを8月15日にスタートさせる考えを示していた。しかし、『The Athletic』によると、AFEは労働協約に基づく選手の休息の権利を守るため、これに異議を唱えた。
スペインが7月19日のワールドカップ決勝でアルゼンチンを破って優勝したことで、バルセロナのラミン・ヤマルやレアル・マドリーのマルク・ククレジャといったスター選手には、回復のための追加時間が必要となった。数カ月にわたる議論の末、ラ・リーガの各クラブは6月9日、開幕節を分割して開催することで全会一致で合意した。スペインサッカー連盟は6月30日に日程を承認したが、レアル・マドリーはどちらの会議にも代表者を送らなかった。
ワールドカップのスター選手たちに回復期間延長が認められた
複数の主力スターが、夏の代表活動を終えてプレシーズンのトレーニングに合流したばかりである。バルセロナの4選手、ヤマル、ペドリ、ダニ・オルモ、パウ・クバルシは、水曜日にようやくトレーニングを再開した。
状況はマドリードでも同じである。ククレジャは、水曜夜に行われたレアル・マドリーのデポルティボ戦での1-0の親善試合勝利を、ジュード・ベリンガム、キリアン・エムバペ、オーレリアン・チュアメニとともに欠場した。
この追加の休養により、バルセロナは8月23日の日曜日にエルチェで始まるタイトル防衛に向け、より多くの準備時間を得ることになる。ジョゼ・モウリーニョは、レアル・マドリー監督としての2度目の指揮期間の初戦を、8月22日の土曜日にエスパニョール戦で迎える。
- AFP
8月には過密日程が待ち受ける
両強豪の延期されていた試合は、8月下旬に組み直された。バルセロナは8月27日木曜日にカンプ・ノウでアスレティック・クラブを迎え、レアル・マドリーは8月26日水曜日にサンティアゴ・ベルナベウでレアル・ソシエダと対戦する。この分散された開幕日程により、リーガの試合は8月15日から31日までほぼ毎日開催されることになる。
また、8月下旬に試合を分散させることは、各地の気候を踏まえた日程調整にもつながる。スペインの多くの都市では気温が高く、選手の健康と安全のために夜のキックオフが不可欠となっている。
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