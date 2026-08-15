リーガは今週末に開幕するが、開幕節は全6試合という異例の形式となる。とりわけ重要なのは、スペイン1部の強豪バルセロナとマドリードが試合を行わないことだ。土曜夜の開幕戦ではデポルティーボ・アラベスがヘタフェをホームに迎え、その後にセビージャ対ラージョ・バジェカーノが続く。さらに、ラシン・サンタンデール、エスパニョール、デポルティーボ・ラ・コルーニャ、アトレティコ・マドリードも、分散された開幕日程の中で試合を行う。

この異例の開幕週末は、リーガとスペインの選手組合AFEの合意によるものだ。この取り決めでは、各国代表がワールドカップ準決勝に進出した選手に対し、休養期間を設けることが義務づけられている。