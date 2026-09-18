夏の移籍市場が開く前、エスピはレバンテでのプレーを通じてスカウト陣に強烈な印象を残していた。全公式戦で13得点を記録し、国内屈指の有望株の一人としての地位を確立していた。

しかし、バルセロナは若きFWに対するレバンテの2500万ユーロという評価額に強く難色を示した。ラフィーニャが先発メンバーの中でますます大きな影響力を担うようになる中、クラブ首脳陣はエスピに必要な定期的出場機会を保証できないと判断した。

その結果、理事会は単なるローテーション要員と見なされていた選手に対し、多額の資金を投じる決断を見送った。このためらいによって、マドリーが素早く動いて獲得が熱望されていた彼との契約をまとめる余地が直ちに生まれた。