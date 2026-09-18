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明らかに：バルセロナがFWのブレイク移籍でレアル・マドリーへ向かう前にカルロス・エスピを見送った理由
バルセロナの移籍獲得失敗
バルセロナは、混迷した夏の移籍市場を経て、すでに大きな補強判断を悔やんでいるかもしれない。カタルーニャのクラブは、将来有望なスペイン人FWエスピが市場に出された際、獲得の機会を断ったと報じられている。
カンプ・ノウ行きではなく、21歳のアタッカーは最終的に長年の宿敵であるマドリーと契約した。エスピは現在、サンティアゴ・ベルナベウの大舞台で非常に好感触なスタートを切っている。
スペインメディア『Cadena SER』によると、この才能あるFWはマドリー移籍に先立って、バルセロナに明確に売り込まれていた。しかし、バルサは最終的に、戦力強化の一環として前線の補強先を他に求めることを選んだという。
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移籍金と出場時間
夏の移籍市場が開く前、エスピはレバンテでのプレーを通じてスカウト陣に強烈な印象を残していた。全公式戦で13得点を記録し、国内屈指の有望株の一人としての地位を確立していた。
しかし、バルセロナは若きFWに対するレバンテの2500万ユーロという評価額に強く難色を示した。ラフィーニャが先発メンバーの中でますます大きな影響力を担うようになる中、クラブ首脳陣はエスピに必要な定期的出場機会を保証できないと判断した。
その結果、理事会は単なるローテーション要員と見なされていた選手に対し、多額の資金を投じる決断を見送った。このためらいによって、マドリーが素早く動いて獲得が熱望されていた彼との契約をまとめる余地が直ちに生まれた。
ロベルト・レヴァンドフスキ後の時代
バルセロナは、ロベルト・レヴァンドフスキがMLSのシカゴ・ファイアーへ移籍したことを受け、新たな9番の獲得へ必死に市場を探っていた。最優先ターゲットはフリアン・アルバレスだったが、アトレティコ・マドリーは1億ユーロを超えるオファーを受けても売却を断固拒否した。
厳しい市場環境の中で代替案の検討を余儀なくされたバルセロナは、すぐさま優先度の低い候補者リストを作成した。報道によると、このバックアップリストにはエリ・ジュニオール・クルピ、エスピ、そしてアーセナルで構想外となっていたFWガブリエウ・ジェズスが含まれていた。
最終的に、バルセロナは獲得可能な選択肢の中で最も予算に優しい案を追求することを決断した。ジェズスを1000万ユーロで獲得する移籍を成立させ、21歳のレバンテで際立つ活躍を見せていたこの選手への短期間の関心にも終止符を打った。
- AFP
すぐさまインパクトを与える
最終的にバルサはヘススで手を打ったが、エスピはスペインの首都で自らの価値を証明するのに、まったく時間を要していない。まだレアル・マドリーで不動の先発というわけではないものの、この若手は限られた出場時間でしっかり結果を残している。
すでに新天地の名門クラブのユニフォームをまとい、重要な2ゴールを記録している。最も注目すべき貢献は先週火曜日で、土壇場で劇的な決勝点を突き刺し、エルチェ戦での3-2のスリリングな勝利を決定づけた。
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