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明らかに：バイエルン・ミュンヘンはハリー・ケインとの契約を2029年まで延長する準備があり、エースFWは役割変更にも前向きだ
卓越性への投資
バイエルン・ミュンヘンは、エースストライカーの将来確保に向けて時間を無駄にしていない。ワールドカップ終了後、バイエルンはケインが今後もクラブの構想の中心であることを明確にしている。『Sport Bild』によると、クラブはアリアンツ・アレーナでの滞在を少なくとも2029年まで延長する正式な契約オファーを準備している。現在の年俸は約2500万ユーロで、年齢を理由に減額される予定はなく、ケインは引き続きクラブ内でも最高給取りの1人となる見通しだ。
交渉は、スポーツディレクターのマックス・エベールとCEOのヤン＝クリスティアン・ドレーゼンが主導する見通しで、後者はもともとイングランド代表キャプテンをミュンヘンに連れてきた人物だ。選手側では、父パットと兄チャーリーが交渉の場で本人の利益を代表する。
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巨額オファーを拒否
こうした交渉開始の決定は、海外から大きな関心が寄せられている中で下されたものであり、ケインの評価が世界市場で依然として非常に高いことを示している。バルセロナとサウジ・プロリーグのアル・ヒラルが、このストライカーの獲得可能性について問い合わせたと報じられているが、本人に移籍の意思はない。
新たな挑戦を求めるのではなく、ケインはドイツで自身のレガシーを築くことに集中している。過酷なシーズンとワールドカップが終わるまではピッチに集中するため協議を遅らせることを選んでいたが、現在は新契約にサインする用意があることを示している。イングランド代表キャプテンは現在、カリブ海で家族旅行を楽しんでおり、8月上旬にヴァンサン・コンパニ監督のチームに合流する見通しで、その時に契約交渉が正式に始まる予定だ。
ストライカーの進化
今後の交渉における最も興味深い点の一つは、チーム内でのケインの役割がどのように変化していく可能性があるかという点だ。トップレベルでのキャリア終盤に差しかかる中、33歳のストライカーは、より創造性のあるプレーメーカー的な役割を受け入れることに前向きだとされている。報道によれば、ケインは2030年ワールドカップをしっかりと見据えており、今のうちに自身のプレーを適応させることは、可能な限り長く最高レベルでプレーし続けるための計画における重要な一部となっている。
コンパニは前線に多様性を持たせるという考えに強く魅力を感じているとみられている。報道では、ケインが残留を延長したとしても、クラブは今後の移籍市場で別のトップクラスのストライカーを獲得する可能性を排除していないという。指揮官の構想は、ハイレベルな2人の攻撃的脅威を擁する流動的なシステムにあり、それによってケインがより低い位置に下がり、卓越したパスレンジで試合に影響を与えることが可能になる。
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記録よりタイトル
タイトル獲得への思いが、ケインのミュンヘンでの献身を支える原動力であり続けている。アラン・シアラーのプレミアリーグ通算得点記録更新の可能性は、メディアにとって常に話題ではあるものの、このストライカーはバイエルンで落ち着いており、クラブの文化にも完全に溶け込んでいる。個人としてイングランドでの数字上の節目に目を向けるのではなく、ブンデスリーガとチャンピオンズリーグのタイトルを自身の実績に加えることが、彼の第一の目標である。
チームが新シーズンに向けて準備を進める中、ケインの契約状況の決着はクラブの安定性に大きな追い風をもたらすことになる。移籍騒動の可能性を回避できれば、首脳陣は今後の補強に集中でき、攻撃の中心が当面確保されているという確信も得られる。
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