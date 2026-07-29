今後の交渉における最も興味深い点の一つは、チーム内でのケインの役割がどのように変化していく可能性があるかという点だ。トップレベルでのキャリア終盤に差しかかる中、33歳のストライカーは、より創造性のあるプレーメーカー的な役割を受け入れることに前向きだとされている。報道によれば、ケインは2030年ワールドカップをしっかりと見据えており、今のうちに自身のプレーを適応させることは、可能な限り長く最高レベルでプレーし続けるための計画における重要な一部となっている。

コンパニは前線に多様性を持たせるという考えに強く魅力を感じているとみられている。報道では、ケインが残留を延長したとしても、クラブは今後の移籍市場で別のトップクラスのストライカーを獲得する可能性を排除していないという。指揮官の構想は、ハイレベルな2人の攻撃的脅威を擁する流動的なシステムにあり、それによってケインがより低い位置に下がり、卓越したパスレンジで試合に影響を与えることが可能になる。



