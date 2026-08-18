チャロバーは9歳以下のカテゴリーで加入して以降、チェルシーで公式戦151試合に出場してクラブを去ることになった。クリスタル・パレスへの一時的なレンタル移籍が最終的に打ち切られるなど、ここ数シーズンは困難にも直面したが、それでもなおチェルシーの熱心な支持者であり続けている。アカデミーからトップチームへと駆け上がり、クラブ・ワールドカップのようなタイトルを手にした自身の歩みに大きな誇りを示した。

「どんな状況であっても、私はいつだってチェルシーでプレーしたかった」と、イングランド代表は付け加えた。「自分ならできると、ずっと信じていた。あらゆる挫折、あらゆる挑戦、そして自分が勝ち取ったすべてのタイトルに感謝している。あそこでいくつかのものを勝ち取り、自分が成長し、多くを学んだクラブだった。

「少年として足を踏み入れ、そして一人の大人として去る。あそこでの自分のキャリアには本当に満足している。これからも青い旗を掲げ続ける。彼らを応援し続けるし、今シーズンも見守る。そして彼らはいつまでも僕の心の中にいる」



