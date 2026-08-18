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明らかに：セスク・ファブレガスはいかにして、トレヴォ・チャロバーをインテルではなく「野心的な」コモのプロジェクトへと移籍するようチェルシー退団を説得したのか
セリエA移籍におけるファブレガス要因
チャロバーはチェルシーとの長い旅路に正式に終止符を打ち、イタリアのコモへ完全移籍した。移籍金は固定で3000万ユーロに加え、ボーナスが付帯する。DFは、インテルからの関心を断ってスタディオ・ジュゼッペ・シニガッリアを本拠地とするクラブへの加入を決断するよう説得した上で、コモのファブレガス監督が決定的な存在だったと明かした。
- Getty Images Sport
強豪ではなく、物語を選ぶ
今夏の移籍市場ではセリエA王者インテルも強い関心を示していたが、チャロバーはコモのプロジェクトにこそ、自らのレガシーを築くまたとない機会があると感じていた。27歳の同選手は、スタンフォード・ブリッジでさまざまな指揮官の下でトップチームに定着したり外れたりを繰り返してきたが、この移籍が自身の成長にとって正しい一歩だと考えた。
チャロバーは『BBC Sport』のインタビューで、「彼（ファブレガス）の存在はとても大きかった。彼は自分が求めていること、このクラブをどう見ているか、そして自分がこのクラブにどうフィットし、どう力になれると考えているかを説明してくれた。豊富な経験、フィジカル、そしてリーダーシップの面でね」と語った。
さらに「一夜にして決まったことではなく、とても熟慮した末の難しい決断だった。でも、さっきも言ったように、このクラブの軌道と向かっている方向性、そして監督と話したことを踏まえて、この物語の一部になりたいと思った。これまで歩んできた自分の美しいストーリーにおける新たな章に、本当にワクワクしている」と付け加えた。
スタンフォード・ブリッジに別れを告げる最後の時
チャロバーは9歳以下のカテゴリーで加入して以降、チェルシーで公式戦151試合に出場してクラブを去ることになった。クリスタル・パレスへの一時的なレンタル移籍が最終的に打ち切られるなど、ここ数シーズンは困難にも直面したが、それでもなおチェルシーの熱心な支持者であり続けている。アカデミーからトップチームへと駆け上がり、クラブ・ワールドカップのようなタイトルを手にした自身の歩みに大きな誇りを示した。
「どんな状況であっても、私はいつだってチェルシーでプレーしたかった」と、イングランド代表は付け加えた。「自分ならできると、ずっと信じていた。あらゆる挫折、あらゆる挑戦、そして自分が勝ち取ったすべてのタイトルに感謝している。あそこでいくつかのものを勝ち取り、自分が成長し、多くを学んだクラブだった。
「少年として足を踏み入れ、そして一人の大人として去る。あそこでの自分のキャリアには本当に満足している。これからも青い旗を掲げ続ける。彼らを応援し続けるし、今シーズンも見守る。そして彼らはいつまでも僕の心の中にいる」
- Getty Images Sport
ワールドカップの振り返りと回復力
イタリア移籍は、チャロバーが2026年ワールドカップに向けたトーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表に今夏遅れて招集された流れを受けてのものだ。イングランドは準決勝で悔しい敗退を喫したものの、3位決定戦でフランスに6-4で勝利し、大会を良い形で締めくくった。
ほろ苦い結末を振り返り、チャロバーはこう締めくくった。「3位になりたい者なんて誰もいない。決勝まであと一歩だった。選手たちにとって間違いなくつらかった。僕たちもそのことを2、3日は引きずった。みんながどれだけ懸命にやってきたか、優勝できるとどれだけ信じていたかは分かっている。そして実際、本当にあと少しだった。でも、僕たちはここから学び、自分たちがやってきたこと、成し遂げたことを誇りに思うべきだ。」
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