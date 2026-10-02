トナーリはミランを離れてニューカッスルに移籍した後、イングランドでの生活への適応に苦しんだ。イタリア代表の同選手は幼少期からミランを応援しており、クラブのセリエA優勝でも重要な役割を果たした。

ニューカッスルが2023年夏に6700万ユーロを提示して獲得に動いた際、このMFはそのオファーを受け入れることに消極的だった。代理人のリソは今回、この選手がプレミアリーグでの最初の数週間を、移籍によって深い悲しみを感じながら過ごしていたと明かした。