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明らかに：サンドロ・トナーリの代理人が、移籍を巡る舞台裏が明かされる中、衝撃のACミラン退団後にスターが「悲しんでいた」と認める
トナーリのプレミアリーグ序盤の苦戦が明らかにしたこと
トナーリはミランを離れてニューカッスルに移籍した後、イングランドでの生活への適応に苦しんだ。イタリア代表の同選手は幼少期からミランを応援しており、クラブのセリエA優勝でも重要な役割を果たした。
ニューカッスルが2023年夏に6700万ユーロを提示して獲得に動いた際、このMFはそのオファーを受け入れることに消極的だった。代理人のリソは今回、この選手がプレミアリーグでの最初の数週間を、移籍によって深い悲しみを感じながら過ごしていたと明かした。
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代理人がミラン退団の理由を詳細に説明
リゾは、イタリアを離れる決断はミランの雰囲気の変化によって後押しされたものだったと主張している。代理人は、クラブが歴史あるアイデンティティーを失いつつあると感じ、それが別の選択肢を探すきっかけになったという。
「ミランが変わりつつあると気づいたからこそ、最初の一歩を踏み出した」と、リゾは『Colpi da Maestro podcast』に語った。「私はミランをよく知っているが、あの歴史あるクラブと同じ感覚は得られなかった。サンドロと話し合い、プレミアリーグへ行くことは魅力的な挑戦だと考えた。彼は行く勇気を持っていた。なぜなら、スクデットを獲得したチームの中でも最も重要な選手の一人だったからだ。しかし、彼には先見の明があった」
プレミアリーグで序盤の悲しみを乗り越える
新しい環境への適応は、トナーリにとって常に時間のかかるプロセスだった。MFは以前、ブレシアからステップアップして加入したミランでの1年目にも、すぐにはインパクトを残せず苦しんでいた。ニューカッスル・ユナイテッドでも当初は悲しさを抱えていたが、最終的には環境に馴染み、ピッチ上で自身の価値を証明した。
「彼にとっては非常に難しかった。最初の数週間は悲しんでいたが、物事をうまく整理し、いつも通り自分の存在感を示した」とリソは説明した。
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トッテナムへのクラブ史上最高額の移籍
トナーリがニューカッスルで最終的に成功を収めたことが、もう一つの大型移籍への道を開いた。イングランド移籍から3年後、トッテナムは驚異の1億800万ユーロを投じ、このイタリア人選手をロンドン北部へ連れてきた。
リーゾは、この注目度の高いトッテナム・ホットスパーへの移籍に伴う計り知れないプレッシャーを認めた。「金額の面でも常軌を逸した移籍だったが、責任という意味でもそうだった」と、この代理人は認めた。
最終的に、この代理人はトナーリがまさにいるべき場所にいると考えている。イタリアを離れた当初はつらいものだったが、選手はいまやプレミアリーグでの新たな現実を完全に受け入れている。
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