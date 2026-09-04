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明らかに：コビー・メイヌーがマンチェスター・ユナイテッドの2026-27シーズンのプレミアリーグ登録メンバーリストから外れた理由
ユナイテッドが公式登録メンバーを提出
夏の移籍市場閉幕を受け、マンチェスター・ユナイテッドは正式に、2026-27シーズンに向けたトップチームのスカッドをプレミアリーグに提出した。リーグの規定では、スカッドに登録できるシニア選手は25人を超えてはならない。さらに、各クラブが登録できる「ホームグロウン」規定を満たさない選手は最大17人までと定められている。
ホームグロウンの資格を得るには、選手は21歳になる前までにイングランドまたはウェールズのクラブに3シーズン通して登録されていなければならない。マンチェスター・ユナイテッドは、マーカス・ラッシュフォード、ハリー・マグワイア、ルーク・ショー、メイソン・マウントを含む8人のホームグロウン選手に加え、基準を満たさない15人も登録し、マイケル・キャリックのシニアスカッドを完成させた。
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マイヌー落選の理由が判明
そうそうたる才能が名を連ねる中、公式登録メンバー一覧から目立って外れていた名前が1つあった。メイヌーである。このMFはここ最近、少なからぬ挫折を味わってきた。昨季前半にはルベン・アモリムの下で序列を落としたが、その後キャリックによって再び重要な役割を担うようになった。
もっとも、メイヌーの登録漏れに不穏な理由はまったくない。2005年の開始後に生まれているため、今季は正式にU-21選手に分類されるからだ。この年齢区分の選手は通常の25人枠に登録する必要がなく、プレミアリーグでは自動的に出場資格を持つ。11月に21歳となるレニー・ヨロも同じ規定の対象で、主登録メンバーから外れていても出場可能である点に影響はない。
次世代の準備は整った
メイヌーとヨロは問題なく登録資格を満たしており、そのほかにもトップチーム入りの可能性がそれぞれ異なる有望な若手がU-21リストに名を連ねている。エイデン・ヘブン、タイラー・フレッチャー、シェイ・レイシー、ハリー・アマス、そして今夏加入したタイナン・トンプソンはいずれも規定上はU-21に該当し、選出可能である。
また、サポーターはパラグアイ人左SBディエゴ・レオンの昇格にも期待を寄せるはずで、最近加入したクリスティアン・オロスコも注目すべき高評価の有望株の一人だ。興味深いことに、オールド・トラッフォードの象徴であるウェイン・ルーニーの息子カイ・ルーニーは、この夏に1年目の奨学生となったことで、初めてU-21選手に分類されている。キャリックの息子ジェイシーも、見習いプログラムの初期段階で彼とともに加わっている。
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マンチェスター・ユナイテッドのプレミアリーグ登録メンバー
GK： カール・ダーロウ*、トム・ヒートン*、センネ・ラメンス、ダーモット・ミー*
DF： パトリック・ドルグ、ディオゴ・ダロト、マタイス・デ・リフト、ハリー・マグワイア*、リサンドロ・マルティネス、ヌセイル・マズラウィ、ルーク・ショー*
MF： カルロス・バレバ、ブルーノ・フェルナンデス、メイソン・マウント*、アンドレイ・サントス、ユリ・ティーレマンス、マヌエル・ウガルテ
FW： アマド・ディアロ*、マテウス・クーニャ、ブライアン・ムベウモ、マーカス・ラッシュフォード*、ベンヤミン・シェシュコ、ジョシュア・ザークツィー
* - ホームグロウンに分類
U-21メンバー：
GK： キャメロン・バーン＝ヒューズ、ジェイク・フォード、チャーリー・ハーディ、エライ・ハリソン**、フレッド・ヒース、ソロモン・オナー**、キット・マーゲットソン、ウィル・マードック、ザカリー・ワトソン
DF： ハリー・アマス、ダン・アーマー、ハーレー・エムズデン＝ジェームズ、イドリス・ファビイ、エイデン・ヘブン、ユエル・ヘラフ、ガジマガメド・イブラギモフ、ジェイダン・カマソン、ゴッドウィル・クコンキ、コナー・ローリー、ディエゴ・レオン、レイフ・マコーマック、アルベルト・ミルズ、リース・マンロー、ジェイデン・ングワシ、サミュエル・オブライエン、ジェームズ・オベリー、ダンテ・プランケット、ジェイコブ・ワトソン、レニー・ヨロ
MF： ナサニエル・ジュニア・ブラウン、ジャウメ・カマチョ・シドス、ジェイシー・キャリック、エドソン・デ・ヨンヘ＝セイロス、ジェイコブ・デバニー**、ジェイス・フィッツジェラルド**、ジャック・フレッチャー、タイラー・フレッチャー、アミル・イブラギモフ、セク・コネ**、コビー・メイヌー、フィンリー・マカリスター、ジェイ・マケボイ、ハーレム・マクラフリン、ジャック・ムーアハウス**、ジョディ・ンガンガ、クリスティアン・オロスコ、ジャリヤ・シャー、ファレル・シルベスター、ジム・スウェイツ、エマニュエル・ジロ
FW： ノア・アジャイ、ネイサン・バルボサ、ガブリエレ・ビアンケーリ、エンゾ・カナ・ビイク、シェイ・レイシー、サミュエル・ルサレ、ベンディト・マンタト、アシュトン・ミシン、キャムロン・ムポフ、ビクター・ムサ、チド・オビ**、カイ・ルーニー、タイナン・トンプソン、イーサン・ウィートリー**
**- 現在はローン移籍中
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