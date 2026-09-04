そうそうたる才能が名を連ねる中、公式登録メンバー一覧から目立って外れていた名前が1つあった。メイヌーである。このMFはここ最近、少なからぬ挫折を味わってきた。昨季前半にはルベン・アモリムの下で序列を落としたが、その後キャリックによって再び重要な役割を担うようになった。

もっとも、メイヌーの登録漏れに不穏な理由はまったくない。2005年の開始後に生まれているため、今季は正式にU-21選手に分類されるからだ。この年齢区分の選手は通常の25人枠に登録する必要がなく、プレミアリーグでは自動的に出場資格を持つ。11月に21歳となるレニー・ヨロも同じ規定の対象で、主登録メンバーから外れていても出場可能である点に影響はない。