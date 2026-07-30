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明らかに：カルロ・アンチェロッティがブラジル残留のためにイタリアに「ノー」と言った理由
アンチェロッティ、イタリア代表からのアプローチを拒否
代表チーム体制内で再び大きな人事再編があったことを受け、FIGCはアンチェロッティを最優先のターゲットとしていた。しかし、元レアル・マドリー指揮官は母国代表を率いる機会を断り、ブラジル代表の指揮を執り続けることを選んだ。
イタリアのテクニカルディレクター、パオロ・マルディーニは最近、アンチェロッティとペップ・グアルディオラが空席となっていたポストにおけるFIGCの最優先候補だったことを認めた。最終的に監督交渉は混乱の末に決裂し、マルディーニの辞任を経て、クラウディオ・ラニエリがテクニカルディレクターに就任し、ロベルト・マンチーニが監督に任命された。
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ブラジルのプロジェクトへの忠誠心
1992年から1995年にかけてアリゴ・サッキ体制のイタリア代表でアシスタントとして監督キャリアをスタートさせたアンチェロッティにとって、イタリア代表監督就任は感情的にも原点回帰となる瞬間になり得た。しかし、この名将は自身の忠誠心が完全にブラジルサッカー連盟（CBF）にあると強調した。
ESPNのペドロ・イボ・アルメイダ氏に対し、アンチェロッティは自身の立場を次のように明確にした。「契約の問題ではない。それが理由ではない。CBFとこの国に対する責任があるからだ。この国は最初の1年で私をとても温かく迎え入れてくれた。私はここに残りたい」
イタリア連盟への感謝
アンチェロッティはそのオファーを丁重に断った一方で、関心を示したFIGCに対して感謝の意も確実に伝えた。セレソンの指揮を執って以降に受けてきたサポートを踏まえれば、南米にとどまることだけが唯一正しい決断だと強調した。
「もちろんイタリア連盟には感謝を伝えた。だが、私はここに残りたい。これほど温かく迎え入れてくれた国に、そして私に仕事をする機会を与えてくれた組織にとどまることが、正しく、公正なことだと信じているからだ」と付け加えた。
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長期的な将来が2030年まで確保される
アンチェロッティの決断により、同監督は今後も長期的に南米に軸足を置くことになった。イタリア人指揮官は2026年ワールドカップを前にCBFとの契約延長にサインし、2030年6月までブラジル代表に拘束されることになった。
この長期的なコミットメントにより、アンチェロッティはネイマール後の時代へのブラジルの移行を率いることになる。今後の主な焦点は、ブラジル代表を今後のCONMEBOLワールドカップ予選、2028年のコパ・アメリカ、そして2030年ワールドカップに向けたチーム作りへ導くことに移る。
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