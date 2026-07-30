代表チーム体制内で再び大きな人事再編があったことを受け、FIGCはアンチェロッティを最優先のターゲットとしていた。しかし、元レアル・マドリー指揮官は母国代表を率いる機会を断り、ブラジル代表の指揮を執り続けることを選んだ。

イタリアのテクニカルディレクター、パオロ・マルディーニは最近、アンチェロッティとペップ・グアルディオラが空席となっていたポストにおけるFIGCの最優先候補だったことを認めた。最終的に監督交渉は混乱の末に決裂し、マルディーニの辞任を経て、クラウディオ・ラニエリがテクニカルディレクターに就任し、ロベルト・マンチーニが監督に任命された。