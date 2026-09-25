インテルは今夏の移籍市場で、リヴァプールで構想外となっているキエーザの獲得に向けた衝撃的な動きの下地を整えていた。ファブリツィオ・ロマーノ氏によれば、水面下での協議は、サッカー界でこれまで考えられていたよりも大幅に進んでいたという。

イタリアの強豪は、28歳の同選手を攻撃陣強化のための割安な選択肢として見極めていた。インテルは、このFWをイングランドでの悪夢のような状況から救い出す契約成立にひそかに自信を持っていた。しかし、この移籍は完全に放出案件にかかっており、最終的には期限までにそれが実現しなかったことで破談となった。