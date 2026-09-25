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明らかに：インテルが衝撃の夏の電撃移籍で、いかにしてリヴァプールのフェデリコ・キエーザ獲得に迫っていたか
インテルの極秘夏季プラン
インテルは今夏の移籍市場で、リヴァプールで構想外となっているキエーザの獲得に向けた衝撃的な動きの下地を整えていた。ファブリツィオ・ロマーノ氏によれば、水面下での協議は、サッカー界でこれまで考えられていたよりも大幅に進んでいたという。
イタリアの強豪は、28歳の同選手を攻撃陣強化のための割安な選択肢として見極めていた。インテルは、このFWをイングランドでの悪夢のような状況から救い出す契約成立にひそかに自信を持っていた。しかし、この移籍は完全に放出案件にかかっており、最終的には期限までにそれが実現しなかったことで破談となった。
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崩れた移籍ドミノ
ロマーノ氏は『Tuttomercatoweb』を通じて、インテルがルイス・エンリケの直接的な後釜としてキエーザをリストアップしていたと主張している。クラブは、ローマが正式オファーで関心を具体化させれば、このブラジル人選手の退団を容認する準備を完全に整えていたという。
ローマが合意に至れなかったことで、この一連の移籍話は土壇場で完全に頓挫した。その結果、エンリケはマルセイユからボーナス込み2280万ユーロで加入してからわずか1年で、現所属クラブに残留することになった。この予想外の残留によって、キエーザの母国復帰という大きな期待を集めていた動きにも即座に終止符が打たれた。
アンフィールドで揺るがずに立つ
クラブでの立場が危うい状況にあるにもかかわらず、キエーザはリヴァプールを離れるつもりはないという姿勢を崩していない。ウイングの同選手は、2024年にユヴェントスから大きな注目を集めて移籍して以降、意味のある出場時間を確保するのに大きく苦しんでいる。
それでも、このイタリア代表は夏の移籍市場で時期尚早な退団を検討することはなかった。マージーサイドで自身の価値を証明しようとする強い決意は、ここまでほとんど成果につながっていない。その代わりに、チームメートたちが国内外の複数大会で戦うなか、同選手は完全にトップチームの構想外となっている。
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キエーザの次は？
キエーザが退団をかたくなに拒み続けたことで、今季は厳しい現実に直面することになった。このアタッカーはリヴァプールのチャンピオンズリーグ登録メンバーから無情にも外され、クラブの当面の構想に居場所がないという明確なメッセージを突きつけられた。
今や1月の退団は、関係するすべての当事者にとって最も理にかなった解決策に映る。シーズン途中の移籍市場は、停滞するキャリアを立て直すための重要な命綱だ。もしこのFWがついに折れ、自身のプレミアリーグでの章を閉じるべきだと受け入れるなら、冬の移籍が実現する可能性は十分に高い。
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