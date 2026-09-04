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明らかに：アンソニー・ゴードンはいかにして7000万ポンドのニューカッスル移籍後、バルセロナのドレッシングルームの心をつかんだのか
カタルーニャで即座にインパクトを残す
ゴードンは夏の移籍市場序盤に注目のバルセロナ移籍を完了した。移籍金は約6930万ポンドと報じられている。大型補強として大きな重圧を背負いながらも、25歳の同選手はスーパースターのように振る舞うことなく、ハンジ・フリック監督のチームに自然に溶け込んでいる。『SPORT』によれば、新たなチームメートたちはその謙虚さとプロ意識に感銘を受けているという。
イングランド代表のゴードンは、その前向きな姿勢をピッチ上での見事なパフォーマンスでも示している。エルチェとのデビュー戦では、25分間の途中出場で2アシストを記録し、鮮烈なスタートを切った。さらに、ラージョ・バジェカーノに5-2で快勝した試合では、巧みなヒールパスから再びゴールを演出した。
ピッチ外でも、ゴードンは現地の文化に溶け込むため大きな前進を見せている。5月の加入会見でスペイン語を披露したウインガーは、現在集中的に語学レッスンを受けている。さらに、クラブ幹部やサポーターから一層の支持を得るため、カタルーニャ語の習得にも意欲を見せている。
- AFP
ゴードンがスペインへの移行について説明
プレミアリーグからラ・リーガへの移行には適応が必要だったが、ゴードンは異なる要求にうまく順応していると感じている。イングランドのトップリーグは混沌の中で成り立っている一方で、新たな環境でははるかに高い精度が求められると考えている。
「プレミアリーグが信じられないほど激しいリーグだということは否定しない」とゴードンは語った。「試合のリズムは容赦なく、あらゆる場面でフィジカル勝負があり、ロングボール、CK、そして多くのコンタクトがある。だからこそ、多くのイングランド人選手は世界最高のリーグだと考えているんだ」
しかし、このFWはスペインサッカーにおける厳格な戦術的要求をすぐに強調した。ラ・リーガでは、母国と比べて技術的なミスがほとんど許されないと指摘している。
「イングランドでは、時に強度がミスを覆い隠してくれることがある」と付け加えた。「ここでは、ファーストタッチのミスやポジショニングへの集中力不足があれば、すぐに代償を払うことになる。スペースはより狭く、判断はより速くなければならないし、すべてをより正確にこなさなければならない」
セント・ジェームズ・パークを後にして
自身の適応について振り返ったゴードンは、戦術面で辛抱強くプレーするチームメートたちを称賛した。バルセロナがペドリとラミネ・ヤマルの正確なパスを使い、ラージョ・バジェカーノの守備ブロックを組織的に切り崩していったことを指摘し、イングランドでしばしば見られるダイレクトなフットボールとの違いを強調した。
スペインでの順調な融合は、ニューカッスルで実りある3年半を過ごした後の大きな転機となっている。ゴードンはニューカッスルで152試合に出場し、39ゴール28アシストを記録してセント・ジェームズ・パークを後にした。
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ジャイスレ体制で迎えるニューカッスルの新時代
ゴードンがフリックの要求度の高いシステムで力を発揮する一方で、古巣は独自の新たな船出を進めている。ニューカッスルはこのウインガーの後釜として20歳のバズマナ・トゥーレを獲得したが、新戦力は現在、ハーヴェイ・バーンズとアンソニー・エランガの後ろで、プレミアリーグで定期的に先発する機会を待っている状況だ。
新指揮官マティアス・ヤイスレの下、ニューカッスルはリーグ開幕から無敗を維持している。リヴァプールと2-2で引き分け、トッテナムに2-0で快勝したチームは、今週末にボーンマスをタインサイドへ迎える一戦でも、この好調を維持したい考えだ。
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