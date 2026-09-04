プレミアリーグからラ・リーガへの移行には適応が必要だったが、ゴードンは異なる要求にうまく順応していると感じている。イングランドのトップリーグは混沌の中で成り立っている一方で、新たな環境でははるかに高い精度が求められると考えている。

「プレミアリーグが信じられないほど激しいリーグだということは否定しない」とゴードンは語った。「試合のリズムは容赦なく、あらゆる場面でフィジカル勝負があり、ロングボール、CK、そして多くのコンタクトがある。だからこそ、多くのイングランド人選手は世界最高のリーグだと考えているんだ」

しかし、このFWはスペインサッカーにおける厳格な戦術的要求をすぐに強調した。ラ・リーガでは、母国と比べて技術的なミスがほとんど許されないと指摘している。

「イングランドでは、時に強度がミスを覆い隠してくれることがある」と付け加えた。「ここでは、ファーストタッチのミスやポジショニングへの集中力不足があれば、すぐに代償を払うことになる。スペースはより狭く、判断はより速くなければならないし、すべてをより正確にこなさなければならない」



