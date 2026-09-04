あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

翻訳者：

明らかに：アンソニー・ゴードンはいかにして7000万ポンドのニューカッスル移籍後、バルセロナのドレッシングルームの心をつかんだのか

アンソニー・ゴードン
バルセロナ
ニューカッスル
ラ・リーガ
プレミアリーグ

ニューカッスル・ユナイテッドから今夏の大型移籍でバルセロナに加入したアンソニー・ゴードンは、新天地で実に華々しいスタートを切っている。イングランド代表ウインガーは、ピッチ上での即効性ある活躍でサポーターを魅了しただけでなく、地に足のついた姿勢によって舞台裏でも新たなチームメートから急速に深い敬意を勝ち取っている。

  • カタルーニャで即座にインパクトを残す

    ゴードンは夏の移籍市場序盤に注目のバルセロナ移籍を完了した。移籍金は約6930万ポンドと報じられている。大型補強として大きな重圧を背負いながらも、25歳の同選手はスーパースターのように振る舞うことなく、ハンジ・フリック監督のチームに自然に溶け込んでいる。『SPORT』によれば、新たなチームメートたちはその謙虚さとプロ意識に感銘を受けているという。

    イングランド代表のゴードンは、その前向きな姿勢をピッチ上での見事なパフォーマンスでも示している。エルチェとのデビュー戦では、25分間の途中出場で2アシストを記録し、鮮烈なスタートを切った。さらに、ラージョ・バジェカーノに5-2で快勝した試合では、巧みなヒールパスから再びゴールを演出した。

    ピッチ外でも、ゴードンは現地の文化に溶け込むため大きな前進を見せている。5月の加入会見でスペイン語を披露したウインガーは、現在集中的に語学レッスンを受けている。さらに、クラブ幹部やサポーターから一層の支持を得るため、カタルーニャ語の習得にも意欲を見せている。


    • 広告
  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-BARCELONAAFP

    ゴードンがスペインへの移行について説明

    プレミアリーグからラ・リーガへの移行には適応が必要だったが、ゴードンは異なる要求にうまく順応していると感じている。イングランドのトップリーグは混沌の中で成り立っている一方で、新たな環境でははるかに高い精度が求められると考えている。

    「プレミアリーグが信じられないほど激しいリーグだということは否定しない」とゴードンは語った。「試合のリズムは容赦なく、あらゆる場面でフィジカル勝負があり、ロングボール、CK、そして多くのコンタクトがある。だからこそ、多くのイングランド人選手は世界最高のリーグだと考えているんだ」

    しかし、このFWはスペインサッカーにおける厳格な戦術的要求をすぐに強調した。ラ・リーガでは、母国と比べて技術的なミスがほとんど許されないと指摘している。

    「イングランドでは、時に強度がミスを覆い隠してくれることがある」と付け加えた。「ここでは、ファーストタッチのミスやポジショニングへの集中力不足があれば、すぐに代償を払うことになる。スペースはより狭く、判断はより速くなければならないし、すべてをより正確にこなさなければならない」


  • セント・ジェームズ・パークを後にして

    自身の適応について振り返ったゴードンは、戦術面で辛抱強くプレーするチームメートたちを称賛した。バルセロナがペドリとラミネ・ヤマルの正確なパスを使い、ラージョ・バジェカーノの守備ブロックを組織的に切り崩していったことを指摘し、イングランドでしばしば見られるダイレクトなフットボールとの違いを強調した。

    スペインでの順調な融合は、ニューカッスルで実りある3年半を過ごした後の大きな転機となっている。ゴードンはニューカッスルで152試合に出場し、39ゴール28アシストを記録してセント・ジェームズ・パークを後にした。


    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    ジャイスレ体制で迎えるニューカッスルの新時代

    ゴードンがフリックの要求度の高いシステムで力を発揮する一方で、古巣は独自の新たな船出を進めている。ニューカッスルはこのウインガーの後釜として20歳のバズマナ・トゥーレを獲得したが、新戦力は現在、ハーヴェイ・バーンズとアンソニー・エランガの後ろで、プレミアリーグで定期的に先発する機会を待っている状況だ。

    新指揮官マティアス・ヤイスレの下、ニューカッスルはリーグ開幕から無敗を維持している。リヴァプールと2-2で引き分け、トッテナムに2-0で快勝したチームは、今週末にボーンマスをタインサイドへ迎える一戦でも、この好調を維持したい考えだ。

プレミアリーグ
ニューカッスル crest
ニューカッスル
NEW
ボーンマス crest
ボーンマス
BOU
ラ・リーガ
バレンシア crest
バレンシア
VAL
バルセロナ crest
バルセロナ
BAR