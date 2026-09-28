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明らかに：アイルランド共和国代表のスター選手たちがイスラエル戦勝利の際に握手を拒否した理由
アイルランドが試合前に力強いメッセージを発信
アイルランドは日曜日、UEFAネーションズリーグでイスラエルに3-0で勝利した。試合前には大きな緊張感が高まっていた。この一戦は、イスラエルによるガザでの現在も続く行動を受け、アイルランド国内で強い反発に直面していた。ハンガリーのデブレツェンでのキックオフ前、アイルランドの選手たちはイスラエル国歌の演奏中、両手を後ろに回し、ピッチに視線を落としていた。
アイルランド主将ダラ・オシェイは、コイントスの間もこの姿勢を維持した。試合関係者とは握手を交わした一方で、イスラエル主将マノル・ソロモンの前はあえて素通りし、緊迫した一夜を予感させた。
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ハルグリムソンが苦しい日々を振り返る
アイルランド代表のヘイミル・ハルグリムソン監督は、試合終了後、この一戦を取り巻く難しい状況について言及した。試合はほぼ無観客のスタジアムで行われ、控えGKのギャビン・バズヌが、紛争に関する自身の信条を理由にこの試合をボイコットすることを選んだ。
ハルグリムソン監督は、『ESPN』が伝えたところによると、「試合をすることで不快に思う人たちがいる。一方で、喜ぶ人たちもいる。勝つことはおそらく誰にとっても喜ばしいことだと思うが、それでも我々が試合をしたことに怒る人たちはいるだろう」と語った。
自分たちのサッカーで語らせる
ピッチ外での騒動があったにもかかわらず、アイルランドは試合開始直後から主導権を握った。過去の中止にもかかわらずチケットを手放さなかったわずかなアイルランドファンは、13分にトロイ・パロットが先制点を決めると歓喜した。
その3分後にはアダム・アイダーがリードを広げ、25分にはジャック・モイランが3点目を加えた。モイランはゴール後、黒い喪章、そしてチームバッジに情熱的なキスをして喜びを表した。
ハルグリムソンはチームを称賛しつつ、「でも、これは私のことではない」と説明した。「試合や、ピッチ上でメッセージを示そうとした選手たちの思いだ。彼らはフットボール選手であり、ピッチ上で見せたかった。足で語りたかったのだと思う」
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後半に緊張が高まる
試合は開始30分以内に実質的に決着しており、イスラエルは後半開始後に反撃を試みた。アイルランドはクワイビーン・ケレハーに頼る形となったが、そのケレハーはまさに最高の出来でクリーンシートを守り抜いた。
くすぶっていた緊張感は、後半15分についに表面化した。イダーとラズ・シュロモの競り合いで両者の感情が高ぶり、ドイツ人主審ハルム・オスメールスが両選手にイエローカードを提示した。
アイルランドは今後、気持ちを立て直し、ネーションズリーグの戦いを進める中でフットボールそのものに集中していくことになる。次の代表ウインドーで再び試合に臨む際には、この完勝を足がかりにしたいところだ。
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