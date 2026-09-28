アイルランドは日曜日、UEFAネーションズリーグでイスラエルに3-0で勝利した。試合前には大きな緊張感が高まっていた。この一戦は、イスラエルによるガザでの現在も続く行動を受け、アイルランド国内で強い反発に直面していた。ハンガリーのデブレツェンでのキックオフ前、アイルランドの選手たちはイスラエル国歌の演奏中、両手を後ろに回し、ピッチに視線を落としていた。

アイルランド主将ダラ・オシェイは、コイントスの間もこの姿勢を維持した。試合関係者とは握手を交わした一方で、イスラエル主将マノル・ソロモンの前はあえて素通りし、緊迫した一夜を予感させた。