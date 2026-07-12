明らかになった：レアル・マドリードとの契約交渉でヴィニシウス・ジュニアが提示した要求。クラブは、ムバッペとベリンガムを刺激しないよう慎重に交渉している。

OKDIARIOによると、ヴィニシウスは1シーズンあたり手取り2,000万ユーロ前後の年俸を要求している。この金額が実現すればクラブの給与ランキングトップに立つが、レアル・マドリード首脳陣は厳格な給与体系を維持するため要求受け入れに躊躇している。

フロレンティーノ・ペレス会長とホセ・アンヘル・サンチェス氏は、チーム内に摩擦が生じることを何としても避けたいと考えている。キリアン・ムバッペやジュード・ベリンガムが高額年俸を得ている現状もあり、クラブは慎重に築いた経済的均衡を個人が崩すべきではないと考えている。バルデベバスからのメッセージは明確だ。ピッチ上の地位にかかわらず、プロジェクトは常に選手個人よりも優先される。