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明らかになった：レアル・マドリードとの契約交渉でヴィニシウス・ジュニアが提示した要求。クラブは、ムバッペとベリンガムを刺激しないよう慎重に交渉している。
交渉における財政面の隔たり
OKDIARIOによると、ヴィニシウスは1シーズンあたり手取り2,000万ユーロ前後の年俸を要求している。この金額が実現すればクラブの給与ランキングトップに立つが、レアル・マドリード首脳陣は厳格な給与体系を維持するため要求受け入れに躊躇している。
フロレンティーノ・ペレス会長とホセ・アンヘル・サンチェス氏は、チーム内に摩擦が生じることを何としても避けたいと考えている。キリアン・ムバッペやジュード・ベリンガムが高額年俸を得ている現状もあり、クラブは慎重に築いた経済的均衡を個人が崩すべきではないと考えている。バルデベバスからのメッセージは明確だ。ピッチ上の地位にかかわらず、プロジェクトは常に選手個人よりも優先される。
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夏の移籍騒動を避ける
レアル・マドリードは、契約問題が移籍市場中ずっと報道される長期化を避けたい。クラブはヴィニシウスを不可欠な戦力と捉えているが、市場の現実も理解している。現時点で正式オファーはなく、それが交渉を複雑にし、早期解決の必要性を高めている。
クラブは、契約最終段階の選手が新シーズンを迎える事態を何としても避けたい。ピッチに集中できるよう、早期解決が望まれる。現時点では売却も交渉の停滞も双方に利益をもたらさないため、事実上「互いに理解し合うしかない」状況だ。
ピッチではリーダーシップが求められる。
金銭面の交渉とは別に、クラブ内ではヴィニシウスがサッカーに全集中する姿勢を取り戻すべきだという声が強まっている。レアル・マドリードで53試合に出場し22ゴール14アシストを記録した過酷なシーズンを経たためだ。クラブは彼が休暇から戻った際に、ピッチで前向きで一貫したリーダーシップを発揮できる状態になっていることを期待している。 内部では、特に大舞台で安定したパフォーマンスを示すべきだという意見で一致している。
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迫り来るモウリーニョの影響力
対立が続く中、ジョゼ・モウリーニョの加入が状況をさらに複雑にしている。 報道によると、ポルトガル人監督はレアル・マドリードでラ・リーガ3回、チャンピオンズリーグ2回など多くのタイトルを取ったヴィニシウスに、戦術に完全にフィットし、契約問題で気が散らない状態でプレーしてほしいと考えている。厳しい性格のモウリーニョ監督の下では、チーム目標に100％集中できない選手に居場所はほとんどないだろう。
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