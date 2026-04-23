クラブ経営陣は、ロゼニオール監督の就任を含め、今シーズンに過ちがあったと認めた。チェルシーは公式声明で、新監督選びをクラブ理念に合わせるため「自己反省」の期間を設けると発表した。

ジャーナリストのベン・ジェイコブスはXにこう投稿した。「情報筋によると、数名の主力選手がチェルシーのヘッドコーチへの信頼を失っていた。チェルシーは今夏、有能な監督候補が数名いることを認識しており、後任探しには入念なプロセスが踏まれる見込みだ。

クラブは現在、安定性を重視し、選手たちがシーズンを力強く終えられるよう最善の環境を整えることに注力している。発表に先立ち、選手とスタッフには通知が行われた。決定はクラブの経営陣が下した。

「情報筋によると、ロゼニオール氏の任命だけでなくシーズンを通じていくつかの誤った判断があったことが認められており、その教訓が新監督招聘に活かされているという。」