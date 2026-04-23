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明らかになった：リアム・ローゼニオールの後任となる次期チェルシー監督の「最有力候補」
安定を求める取り組みが始まる
チェルシーはプレミアリーグ5連敗で得点を挙げられず、ロゼニオール監督を解任した。41歳の同監督には主力選手たちの信頼も失われたという。彼の在任中、クラブはチャンピオンズリーグ圏から7ポイント離れた。首脳陣が補強に着手する中、カルム・マクファーレンが暫定監督として2度目の復帰を果たし、チーム再建にあたる。
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過去の過ちから学ぶ
クラブ経営陣は、ロゼニオール監督の就任を含め、今シーズンに過ちがあったと認めた。チェルシーは公式声明で、新監督選びをクラブ理念に合わせるため「自己反省」の期間を設けると発表した。
ジャーナリストのベン・ジェイコブスはXにこう投稿した。「情報筋によると、数名の主力選手がチェルシーのヘッドコーチへの信頼を失っていた。チェルシーは今夏、有能な監督候補が数名いることを認識しており、後任探しには入念なプロセスが踏まれる見込みだ。
クラブは現在、安定性を重視し、選手たちがシーズンを力強く終えられるよう最善の環境を整えることに注力している。発表に先立ち、選手とスタッフには通知が行われた。決定はクラブの経営陣が下した。
「情報筋によると、ロゼニオール氏の任命だけでなくシーズンを通じていくつかの誤った判断があったことが認められており、その教訓が新監督招聘に活かされているという。」
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報道によると、検討されている選択肢は
ボーンマス退団を発表したアンドニ・イラオラが有力候補に浮上。エディン・テルジッチやエディ・ハウも依然として検討されている。一方、ユリアン・ナーゲルスマンとルイス・エンリケは、過去の評価や他クラブとの契約延長により可能性が低い。
ジェイコブスはXで「チェルシーはリアム・ローゼニオールの後任についてどの候補とも正式に話し合っていないが、イラオラは接触が予想される有力候補だ」と述べた。
ユリアン・ナーゲルスマンは、マウリシオ・ポチェッティーノ就任時に候補となったが、クラブとナーゲルスマン側の双方で方向性が合わず見送られた。ルイス・エンリケはPSGとの契約延長が予定されており、以前面談したクリアレイク・ボーリー陣営も候補とは見ていない。
エディ・ハウ、フランチェスコ・ファリオラ、フィリペ・ルイス、エディン・テルジッチにはクラブ内に支持者がいる。セスク・ファブレガスは現在コモのヨーロッパリーグ出場権獲得に集中しており、将来はイングランドで指揮を執りたいと考えている。
マルコ・シルヴァはフルハムとの契約延長に至っておらず、オリヴァー・グラスナーはフリーだ。両者はこれまで候補に挙がっていない。クラブは候補を絞り込み、近い将来、本命との交渉に入る見込みだ。」
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暫定監督にとって重要な一週間
マクファーレン監督は、日曜日にウェンブリーで行われるリーズ・ユナイテッドとのFAカップ準決勝に向け、チームを準備するという困難な課題に直面している。チェルシーはカップ戦だけでなく、欧州カップ戦出場権を確保し、5位リヴァプールとの差を縮めるため、残り5試合のリーグ戦も乗り切らなければならない。夏の移籍市場が開く前に正式な監督就任を決め、混乱を避けるための補強戦略がクラブ首脳陣に問われている。