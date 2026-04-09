『Football Insider』によると、マルティネッリは今夏もアーセナルに残り、アルテタ監督の下で戦うつもりだ。クラブが財政均衡のため放出を検討しても、このブラジル人ウインガーは移籍する考えはない。

イトゥアーノ時代から注目されてきた彼は今夏で契約最終年を迎えるため、移籍話が浮上してもおかしくない。それでも、序列が下がったここ数か月を教訓に、再び価値を証明して定位置を取り戻すつもりだ。