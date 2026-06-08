「明らかな問題」：レナート・カール選手の負傷がFCバイエルン内で激しい議論を呼んでいる。

カールは昨季終盤、筋肉の怪我で約1か月離脱。さらにワールドカップ直前にドイツ代表で筋断裂を起こし、アメリカ・メキシコ・カナダ開催の大会を欠場した。

バイエルンにはトップチームに近い若手が複数おり、現在も筋肉系の怪我で離脱中だ。同クラブはこれを偶然とは見ていないと『キッカー』が伝えている。3月中旬から離脱しているデビッド・サントス・ダイバーに加え、グイド・デッラ・ロヴェレ、マイコン・カルドソ、ヴィンセント・マヌバも太ももを痛めている。

『キッカー』誌は、カールの今回の負傷で問題が「さらに深刻」になったと伝え、クラブが内部調査を行う方針だと報じた。