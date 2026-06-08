『キッカー』誌によると、FCBは自クラブの若手選手間で増加する筋肉系負傷を「明らかな問題」と認識している。
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「明らかな問題」：レナート・カール選手の負傷がFCバイエルン内で激しい議論を呼んでいる。
カールは昨季終盤、筋肉の怪我で約1か月離脱。さらにワールドカップ直前にドイツ代表で筋断裂を起こし、アメリカ・メキシコ・カナダ開催の大会を欠場した。
バイエルンにはトップチームに近い若手が複数おり、現在も筋肉系の怪我で離脱中だ。同クラブはこれを偶然とは見ていないと『キッカー』が伝えている。3月中旬から離脱しているデビッド・サントス・ダイバーに加え、グイド・デッラ・ロヴェレ、マイコン・カルドソ、ヴィンセント・マヌバも太ももを痛めている。
『キッカー』誌は、カールの今回の負傷で問題が「さらに深刻」になったと伝え、クラブが内部調査を行う方針だと報じた。
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レナート・カールは、ワールドカップ最終テスト直前の練習で負傷した。
一方、ワールドカップ出場が絶望的となったカールはドイツに戻り、ミュンヘンでFCバイエルンの医療スタッフと共にリハビリに取り組んでいる。「ワールドカップ出場をこんなにも直前で逃すのは、もちろん非常に辛いことだ。このニュースはFCバイエルン全体にとって衝撃だった」とスポーツディレクターのマックス・エベルルは語った。
カールは金曜日、ドイツ代表の最終練習中に負傷。ナゲルスマン監督は「4〜6週間、あるいはそれ以上離脱する」と説明した。代役にはRBライプツィヒのウエドラオゴが招集された。
攻撃的MFカールはインスタグラムに「何から話せばいいか分からない。最大の大会に出られないのは言葉にできないほど辛い」と綴った。 5月末のフィンランド戦（4-0）で好調を示しただけに、本大会でのレギュラーも期待されていた。代わりにレロイ・サネがそのポジションに入る見込みだ。
カールの代役としてウエドラオゴが追加招集：2026年W杯のドイツ代表メンバー
ポジション
選手
所属
背番号
ゴール
オリバー・バウマン
TSGホッフェンハイム
12
ゴール
マヌエル・ノイアー
FCバイエルン・ミュンヘン
1
ゴール
アレクサンダー・ニュベル
VfBシュトゥットガルト
21
ディフェンシブ
ヴァルデマー・アントン
ボルシア・ドルトムント
3
ディフェンシブ
ナサニエル・ブラウン
アイントラハト・フランクフルト
18
ディフェンシブ
パスカル・グロス
ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン
13
ディフェンシブ
ヨシュア・キミッヒ
FCバイエルン・ミュンヘン
6
ディフェンシブ
フェリックス・ンメチャ
ボルシア・ドルトムント
23
ディフェンシブ
アレクサンダル・パブロヴィッチ
FCバイエルン・ミュンヘン
5
ディフェンシブ
デビッド・ラウム
RBライプツィヒ
22
ディフェンシブ
アントニオ・リュディガー
レアル・マドリード
2
ディフェンダー
ニコ・シュロッターベック
ボルシア・ドルトムント
15
ディフェンシブ
アンジェロ・スティラー
VfBシュトゥットガルト
16
ディフェンシブ
ジョナタン・ター
FCバイエルン・ミュンヘン
4
ディフェンシブ
マリック・ティアウ
ニューカッスル・ユナイテッド
24
攻撃
ナディエム・アミリ
マインツ05
20
攻撃
マクシミリアン・ベイヤー
ボルシア・ドルトムント
14
攻撃
レオン・ゴレツカ
FCバイエルン・ミュンヘン
8
攻撃
カイ・ハヴェルツ
アーセナル
7
攻撃
アッサン・ウエドラオゴ
RBライプツィヒ
25
攻撃
ジェイミー・ルウェリング
VfBシュトゥットガルト
9
攻撃
ジャマル・ムシアラ
FCバイエルン・ミュンヘン
10
攻撃
レロイ・サネ
ガラタサライ・イスタンブール
19
攻撃
デニズ・ウンダヴ
VfBシュトゥットガルト
26
攻撃
フロリアン・ヴィルツ
FCリヴァプール
17
攻撃
ニック・ウォルテメイド
ニューカッスル・ユナイテッド
11