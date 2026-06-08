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Lennart Karl Germany 2026Getty Images
Oliver Maywurm

翻訳者：

「明らかな問題」：レナート・カール選手の負傷がFCバイエルン内で激しい議論を呼んでいる。

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攻撃の要レナート・カールが再び筋肉負傷し、FCバイエルン・ミュンヘンの首脳陣は頭を悩ませている。

キッカー』誌によると、FCBは自クラブの若手選手間で増加する筋肉系負傷を「明らかな問題」と認識している。

  • カールは昨季終盤、筋肉の怪我で約1か月離脱。さらにワールドカップ直前にドイツ代表で筋断裂を起こし、アメリカ・メキシコ・カナダ開催の大会を欠場した。

    バイエルンにはトップチームに近い若手が複数おり、現在も筋肉系の怪我で離脱中だ。同クラブはこれを偶然とは見ていないと『キッカー』が伝えている。3月中旬から離脱しているデビッド・サントス・ダイバーに加え、グイド・デッラ・ロヴェレ、マイコン・カルドソ、ヴィンセント・マヌバも太ももを痛めている。

    キッカー』誌は、カールの今回の負傷で問題が「さらに深刻」になったと伝え、クラブが内部調査を行う方針だと報じた。

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    レナート・カールは、ワールドカップ最終テスト直前の練習で負傷した。

    一方、ワールドカップ出場が絶望的となったカールはドイツに戻り、ミュンヘンでFCバイエルンの医療スタッフと共にリハビリに取り組んでいる。「ワールドカップ出場をこんなにも直前で逃すのは、もちろん非常に辛いことだ。このニュースはFCバイエルン全体にとって衝撃だった」とスポーツディレクターのマックス・エベルルは語った。

    カールは金曜日、ドイツ代表の最終練習中に負傷。ナゲルスマン監督は「4〜6週間、あるいはそれ以上離脱する」と説明した。代役にはRBライプツィヒのウエドラオゴが招集された。

    攻撃的MFカールはインスタグラムに「何から話せばいいか分からない。最大の大会に出られないのは言葉にできないほど辛い」と綴った。 5月末のフィンランド戦（4-0）で好調を示しただけに、本大会でのレギュラーも期待されていた。代わりにレロイ・サネがそのポジションに入る見込みだ。

  • カールの代役としてウエドラオゴが追加招集：2026年W杯のドイツ代表メンバー

    ポジション

    選手

    所属

    背番号

    ゴール

    オリバー・バウマン

    TSGホッフェンハイム

    12

    ゴール

    マヌエル・ノイアー

    FCバイエルン・ミュンヘン

    1

    ゴール

    アレクサンダー・ニュベル

    VfBシュトゥットガルト

    21

    ディフェンシブ

    ヴァルデマー・アントン

    ボルシア・ドルトムント

    3

    ディフェンシブ

    ナサニエル・ブラウン

    アイントラハト・フランクフルト

    18

    ディフェンシブ

    パスカル・グロス

    ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン

    13

    ディフェンシブ

    ヨシュア・キミッヒ

    FCバイエルン・ミュンヘン

    6

    ディフェンシブ

    フェリックス・ンメチャ

    ボルシア・ドルトムント

    23

    ディフェンシブ

    アレクサンダル・パブロヴィッチ

    FCバイエルン・ミュンヘン

    5

    ディフェンシブ

    デビッド・ラウム

    RBライプツィヒ

    22

    ディフェンシブ

    アントニオ・リュディガー

    レアル・マドリード

    2

    ディフェンダー

    ニコ・シュロッターベック

    ボルシア・ドルトムント

    15

    ディフェンシブ

    アンジェロ・スティラー

    VfBシュトゥットガルト

    16

    ディフェンシブ

    ジョナタン・ター

    FCバイエルン・ミュンヘン

    4

    ディフェンシブ

    マリック・ティアウ

    ニューカッスル・ユナイテッド

    24

    攻撃

    ナディエム・アミリ

    マインツ05

    20

    攻撃

    マクシミリアン・ベイヤー

    ボルシア・ドルトムント

    14

    攻撃

    レオン・ゴレツカ

    FCバイエルン・ミュンヘン

    8

    攻撃

    カイ・ハヴェルツ

    アーセナル

    7

    攻撃

    アッサン・ウエドラオゴ

    RBライプツィヒ

    25

    攻撃

    ジェイミー・ルウェリング

    VfBシュトゥットガルト

    9

    攻撃

    ジャマル・ムシアラ

    FCバイエルン・ミュンヘン

    10

    攻撃

    レロイ・サネ

    ガラタサライ・イスタンブール

    19

    攻撃

    デニズ・ウンダヴ

    VfBシュトゥットガルト

    26

    攻撃

    フロリアン・ヴィルツ

    FCリヴァプール

    17

    攻撃

    ニック・ウォルテメイド

    ニューカッスル・ユナイテッド

    11

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