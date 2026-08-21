モウリーニョの自信の一端は、クラブ自身によるこの夏の大規模な投資にもある。レアル・マドリーは最近、RBライプツィヒからヤン・ディオマンドを、史上最高額となる最大1億4000万ユーロの移籍金で獲得した。コートジボワール代表の同選手は今季、右ウイングのポジションを担う見込みで、ビニシウス・ジュニオールはアーセナルからの高額オファーを断った後も、反対側のサイドで引き続き支配的な存在感を示すとみられている。

元RBライプツィヒの若手有望株について、モウリーニョは次のように説明した。「［ディオマンドのような］スピードがあり、アグレッシブで、両サイドでプレーできるワイドの選手を見つけるのは簡単ではない。本当に難しい。そのうえで、彼は若く、成長の余地があり、レアル・マドリーでこれから何年もプレーできる。私は選手のプロフィールと、自分のチームに何をもたらせるかを分析する。そして、その基準に基づいて『はい、彼が欲しい』と言った」