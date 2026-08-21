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明かされる。ジョゼ・モウリーニョが、バルセロナのセンセーション、ラミネ・ヤマルをレアル・マドリーのために絶対に獲得しないと語る理由。
モウリーニョがバルセロナのゴールデンボーイを拒否
スペインの首都が、この伝説的なポルトガル人戦術家の復帰で沸く夏となる中、モウリーニョは間髪入れずに対決姿勢を鮮明にした。ヤマルはキャリア序盤ですでにラ・リーガ3度制覇に加え、ユーロとワールドカップのタイトルも誇っているが、レアル・マドリー指揮官は19歳の彼に自身の構想内で居場所はないと断言している。
ヤマルは昨季45試合で42のゴール関与を記録し、自らを2026年バロンドールの有力候補の一人として確立した。しかし、『El Chiringuito』から、バルセロナのこのセンセーションをベルナベウに連れて来たいかと問われると、モウリーニョはきっぱりとこう答えた。「いや。彼は素晴らしい選手であることは間違いないし、信じられないようなポテンシャルを持つ若い選手だ。あの年齢で欧州王者、そして世界王者であるのは普通ではない。だが、ここにはトップクラスのスカッドがある。私は誰のためにも場所を空けない。今の彼らは私の選手たちだ。そして、私の選手たちが最高だ」
- Laci Perenyi
ヤン・ディオマンデの台頭
モウリーニョの自信の一端は、クラブ自身によるこの夏の大規模な投資にもある。レアル・マドリーは最近、RBライプツィヒからヤン・ディオマンドを、史上最高額となる最大1億4000万ユーロの移籍金で獲得した。コートジボワール代表の同選手は今季、右ウイングのポジションを担う見込みで、ビニシウス・ジュニオールはアーセナルからの高額オファーを断った後も、反対側のサイドで引き続き支配的な存在感を示すとみられている。
元RBライプツィヒの若手有望株について、モウリーニョは次のように説明した。「［ディオマンドのような］スピードがあり、アグレッシブで、両サイドでプレーできるワイドの選手を見つけるのは簡単ではない。本当に難しい。そのうえで、彼は若く、成長の余地があり、レアル・マドリーでこれから何年もプレーできる。私は選手のプロフィールと、自分のチームに何をもたらせるかを分析する。そして、その基準に基づいて『はい、彼が欲しい』と言った」
バルセロナにおけるフリックの戦術的変化
モウリーニョが自身の「ギャラクティコス」構想を進める一方で、バルセロナはハンジ・フリックの下で世代交代に取り組んでいる。ロベルト・レヴァンドフスキがシカゴ・ファイアーへ、フェラン・トーレスがパリ・サンジェルマンへと注目を集める移籍で退団したことを受け、ヤマルはさらに大きな責任を担う見通しだ。
激しいライバル関係にあるにもかかわらず、モウリーニョはバルセロナで進められている仕事を称賛する珍しい一幕も見せた。フリックのチームの現状について問われた元チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド指揮官は、「そうだね、好きだよ。素晴らしい仕事をしている。フリック、デコ、そしてもちろん選手たちも……見ていて気に入っている」と認めた。
- Getty Images Sport
ラ・リーガ制覇を懸けた戦い
まもなく始まる新シーズンは、ヤマルとディオマンデが次世代の世界的アイコンを体現する存在として、近年でも屈指の熾烈な戦いとなる見通しだ。フリックがクラブを国内連覇に導いた後、レアル・マドリーはバルセロナをその座から引きずり下ろすことに躍起になっている。
2026-27シーズンの幕が開く中、ディオマンデには巨額の移籍金に見合う働きを示し、世界で最も価値の高い10代選手を無視したモウリーニョの判断が正しかったと証明する重圧がのしかかる。一方のヤマルにとっての挑戦は、歴史的な軌道を描き続けること、そしてレアル・マドリー指揮官に自らが何を見逃しているのかを示すことになる。
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