明かされた：ラヒーム・スターリングがトッテナムとの交渉を続けながらもフェイエノールト移籍を選んだ理由

しかし報告書によれば、スターリングは安定性を欠くクラブへの移籍を望んでおらず、トッテナムはトーマス・フランク監督を解任してからわずか24時間しか経っておらず、18位のウェストハム・ユナイテッドにわずか5ポイント差で迫られているため、降格争いに巻き込まれる危険性もあるという。 ファン・ペルシーがスターリングのオランダ移籍を説得する上で重要な役割を果たしたとされる一方、スターリング自身もチェルシーとの契約を相互合意で解除した後、次なる移籍先が正しい選択となるよう、サッカー界の重鎮たちと時間を過ごしてきた。

その結果、このウインガーは限定的な契約を結んだ。オランダのクラブは彼の長期残留を望んでいたが、彼は将来のキャリア展望について慎重な姿勢を示している。