Goal.com
ライブ
raheem-sterling(C)Getty Images
Harry Sherlock

明かされた：ラヒーム・スターリングがトッテナムとの交渉を続けながらもフェイエノールト移籍を選んだ理由

新たな報道によると、ラヒーム・スターリングはトッテナム・ホットスパーとの交渉を経て北ロンドンへの衝撃的な移籍の可能性もあったにもかかわらず、フェイエノールトへの移籍を選択したという。元イングランド代表選手はオランダでの新たなスタートを求めているが、プレミアリーグに残留する機会もあった。

  • スターリングの冷遇

    オランダのクラブ、フェイエノールトは木曜日、スターリングとシーズン終了までの短期契約を結んだことを発表した。彼はエレッドヴィジエでロビン・ファン・ペルシ監督と再びタッグを組むことになるが、メール紙は、彼がイングランド、ロンドンに残り、トッテナムでプレーするチャンスもあったと報じている。 北ロンドンのクラブは、ウィルソン・オドベルトが前十字靭帯の負傷で今シーズン残りを欠場することになったため、このベテランのウイング選手と交渉を開始していた。

    • 広告
  • Chelsea FC v Manchester City - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    スターリングがトッテナムを冷遇した理由

    しかし報告書によれば、スターリングは安定性を欠くクラブへの移籍を望んでおらず、トッテナムはトーマス・フランク監督を解任してからわずか24時間しか経っておらず、18位のウェストハム・ユナイテッドにわずか5ポイント差で迫られているため、降格争いに巻き込まれる危険性もあるという。 ファン・ペルシーがスターリングのオランダ移籍を説得する上で重要な役割を果たしたとされる一方、スターリング自身もチェルシーとの契約を相互合意で解除した後、次なる移籍先が正しい選択となるよう、サッカー界の重鎮たちと時間を過ごしてきた。

    その結果、このウインガーは限定的な契約を結んだ。オランダのクラブは彼の長期残留を望んでいたが、彼は将来のキャリア展望について慎重な姿勢を示している。

  • スターリングはスタートを楽しみにしている

    スターリングは初めての海外移籍を楽しみながら、早くプレーしたいと意気込みを語った。

    彼は次のように語った。「フリーエージェントとして、長い間初めて、次のステップを自らコントロールする機会を得ました。

    キャリアにおいて、各クラブや監督とじっくり話し合い、彼らが私に期待する役割を理解し、この新たな章で真の価値を提供できることを確かめたかった」

    ロビン（ファン・ハール）と詳細に話し合った結果、フェイエノールトこそが私が幸せを感じ、チームの貴重な一員として確立できる場所だと確信している。海外でのプレーは全く新しい挑戦だが、私はそれを受け入れる準備ができている。正直なところ、ただただスタートが待ちきれない」

  • Chelsea v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    次に何が来る？

    フェイエノールトは今週末、ゴー・アヘッド・イーグルスと対戦する。彼はその試合でクラブデビューを果たす可能性がある。

    GOAL-eによる自動翻訳

0