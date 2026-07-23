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明かされた真実：ワールドカップ決勝を前に、リオネル・メッシがチームメイトに「落ち着いて、すべてを忘れろ」と語った理由。内部関係者が陰謀説に反応。
ネット上で話題になったロッカールームでの一幕
2026年W杯決勝でアルゼンチンがスペインに1－0で敗れた直後、メッシがチームに語りかける映像がSNSに広がった。キャプテンは集中力を保ち、チームメイトに冷静さを促した。「落ち着いて。それが一番大事だ。 落ち着いて、プレーのことだけ考えよう。それ以外は何もしない。落ち着いて、他のことは全部忘れよう」
この「すべてを忘れて」という発言をきっかけに、ネット上では外部要因やピッチ外の騒動がチームを圧迫しているとの陰謀論が浮上。大舞台とタイトル防衛の重圧もあり、メッシの言葉には戦術以上の何かが隠されていると疑う声も出た。
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マック・アリスターの父親が噂を一蹴した
誤解を解くため、リヴァプールのMFアレクシス・マッカリスターの父カルロス・マッカリスターは息子に連絡した。 『ラ・ナシオン』紙が引用したラジオ局「ラ・レッド」のインタビューで、カルロス氏は演説の口調に自分でも懸念を抱いたと認めた。元ボカ・ジュニアーズの選手である彼は、息子がチーム内での物議や隠された意図に関する噂を即座に否定したと明かした。アレクシスによると、メッシはハイプレスをかけるスペイン代表を崩す戦術に純粋に集中していたという。
カルロスは「ロッカールームで何があったのかと息子にメッセージを送った。もし何かあればすぐに教えてくれるはずだと心配していた」と語った。
「いや、そんなことはない。サッカーの話、つまりプレーやパス、ローテーション、トライアングル形成、ボールを高く蹴らない、ボールを失わない、そういう話だった。それ以上のことは何もなかった。投稿以来、多くの人からメッセージが届き、一部はそう言ってくるが、事実ではない」
スペインの優位性を認める
カルロスは、メッシが「落ち着け」という合言葉で伝えた具体的な戦術を説明した。アレクシスによると、8度バロンドールを獲得したスターのメッセージは、プロとして決勝のスポーツ面に集中したものだった。メッシはチームに、雰囲気に飲まれず戦術を貫くよう指示していた。
『結局、彼は何を言いたかったのか』という疑問が頭をもたげ、それが周囲に広がる。でも、みんな意味は分かっていると思う。 我々はスペインと対戦し、彼らは我々より優れていた。しばらくは辛いだろうが、時には自分より優れた相手がいるということを理解しなければならない。それは、全力を尽くさなかったという意味ではない。チームは全力を尽くした。そしてスペインが現れ、彼らは我々よりも好調だったのだ。」
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ピッチ内外でのリーダーシップ
別の映像では、メッシの落ち着きは戦術会議だけではないことがわかる。ロッカールームからピッチへ向かう際、白い代表ジャケットを着たメッシが先頭に立ち、チームを率いた。廊下には「バモス・ムチャチョス」の声が響いた。 国歌斉唱の前には相手選手と挨拶を交わし、スポーツマンシップも示した。決勝は南米強豪にとって悔しい結果となったが、この一幕はメッシの成長を物語っている。
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