2026年W杯決勝でアルゼンチンがスペインに1－0で敗れた直後、メッシがチームに語りかける映像がSNSに広がった。キャプテンは集中力を保ち、チームメイトに冷静さを促した。「落ち着いて。それが一番大事だ。 落ち着いて、プレーのことだけ考えよう。それ以外は何もしない。落ち着いて、他のことは全部忘れよう」

この「すべてを忘れて」という発言をきっかけに、ネット上では外部要因やピッチ外の騒動がチームを圧迫しているとの陰謀論が浮上。大舞台とタイトル防衛の重圧もあり、メッシの言葉には戦術以上の何かが隠されていると疑う声も出た。