プレシーズン中にロベルト・デ・ゼルビ監督の下で起用されたものの、ソロモンは依然として同指揮官の2026-27シーズン構想の外にいる。1年前には、トッテナムが移籍市場で代替案を探る中、トーマス・フランク監督の下で復活へのわずかな希望を与えられていた。

ニュージーランド遠征中、デ・ゼルビ監督は、成功した移籍市場の締めくくりとなるさらなる「ボンバ」、つまり大型補強を示唆した。リバプールのコーディ・ガクポとマンチェスター・シティのサビーニョが、サイドアタッカーの主なターゲットとして浮上している。ガクポについては、アンドニ・イラオラが後任確保を進めることが前提となっている。