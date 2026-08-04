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昇格組ハル・シティ、トッテナムの構想外選手獲得レースでウェストハムに参戦 移籍金は2000万ポンドか
ハル、ソロモン獲得を巡ってウェストハムと争奪戦へ
『The i Paper』によると、ハルはトッテナムのウインガー、ソロモンの獲得レースでウェストハムに加わった。トッテナムは移籍市場閉幕までに少なくとも3人の放出を認める方針で、27歳のイスラエル代表に2000万ポンドの値札を付けているが、最初のオファーは1000万～2000万ポンドの間になるとみられている。
ソロモンは2023年にフラムからフリー移籍で加入して以降、トッテナムでのトップチーム出場はわずか5試合にとどまっており、リーズ・ユナイテッド、ビジャレアル、フィオレンティーナへのレンタルも経験している。
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デ・ゼルビ、新たなワイドアタッカーを狙う
プレシーズン中にロベルト・デ・ゼルビ監督の下で起用されたものの、ソロモンは依然として同指揮官の2026-27シーズン構想の外にいる。1年前には、トッテナムが移籍市場で代替案を探る中、トーマス・フランク監督の下で復活へのわずかな希望を与えられていた。
ニュージーランド遠征中、デ・ゼルビ監督は、成功した移籍市場の締めくくりとなるさらなる「ボンバ」、つまり大型補強を示唆した。リバプールのコーディ・ガクポとマンチェスター・シティのサビーニョが、サイドアタッカーの主なターゲットとして浮上している。ガクポについては、アンドニ・イラオラが後任確保を進めることが前提となっている。
トッテナム、危機を受けて戦力を刷新
トッテナムがソロモンの放出を急いでいるのは、昨季の17位フィニッシュと降格寸前の結果を受けた大規模なスカッド刷新の一環である。スパーズは、サンドロ・トナーリ、マテウス・フェルナンデス、ヤン・パウル・ファン・ヘッケのような目玉補強を実現するために給与体系を再構築しており、さらにマルコス・セネシ、アンディ・ロバートソン、マルティン・ドゥブラフカをフリー移籍で確保している。
この進行中の整理は、主将クリスティアン・ロメロがシーズン開幕前にインテルまたはアトレティコ・マドリーへの移籍をまとめる道を開く可能性もあり、一方でグリエルモ・ヴィカーリオのイタリア復帰の可能性は、アントニン・キンスキーが守護神として先発する道を開いている。
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開幕戦を前に移籍の機運が高まる
ソロモンの退団を巡る交渉は今後速やかに加速すると見込まれており、8月21日のプレミアリーグ開幕戦を前に、今後数日以内に決着に達する可能性がある。ハルとウェストハムは現在、期限前にこのウインガーへの最初のオファーを提示するべく競い合っており、資金面での本気度が試される状況にある。
『The i Paper』はさらに、レンジャーズで印象的な活躍を見せた10代の有望株マイキー・ムーアが再び期限付き移籍に出る用意をしていると報道。ブンデスリーガのFCケルンと複数のチャンピオンシップ所属クラブが獲得に動いているという。
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