昇格の望みはすでに消えた！BVBの新たなビジョンが限界に直面している

ヴェストファーレンのユース育成センターの責任者たちは、それまで即座の昇格を目標として掲げることを極力避けてきた。しかし、彼らの曖昧な表現の多い発言からは、まさにそれが目指されていることが容易に読み取れた。当然のことだろう。BVBのようなクラブは、プロへの登竜門として、若手選手たちに可能な限り最高レベルのリーグを提供しなければならないのだ。

しかし、シーズン序盤という早い段階で、トゥルベルグは突然「過渡期」という言葉を使った。新体制のチームに欠陥があることは、彼にもすぐに明らかになっていたのだ。いつものように容赦ない口調で、このデンマーク人監督はこう語った。「我々が求めていることが、求めすぎなのかどうかは分からない。 ボール支配がなくロングボールばかりだった3部リーグと、リージョナルリーグとの違いは、今は我々がボールを運び、相手はミスを狙っているだけだということだ。今、選手たちはサッカーをしなければならない。監督もそれを期待している。明らかに、その対応に追いつけない選手がいるのが見て取れる。」

それから3週間も経たないうちに、トゥルバーグはBVBを去った。彼は以前からさらなる高みを目指しており、母国デンマークのFCミッティランへ移籍した。チームの再編期にこれほど早く監督を交代せざるを得なかったこと、そして新リーグでの出だしが振るわなかったことは、U23チームにとって決して良いスタートとは言えなかった。たとえ、トゥルバーグの後任として、チームにとって顔見知りのダニエル・リオスがアシスタントコーチから監督に就任したとしても。