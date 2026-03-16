ボルシア・ドルトムントに6年間在籍した後、チームを去る直前のマイク・トゥルベルグは、必ずしも周囲からの好感を得ていたわけではなかった。当時、3.リーガから降格したBVBのU-23チームは、リーガ・ヴェストで4節を終えたばかりだった。トゥルベルグ率いるチームはわずか5ポイントしか獲得できず、リーグで2番目に守備が脆弱なチームとなっていた。
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昇格の望みはすでに消えた！BVBの新たなビジョンが限界に直面している
ヴェストファーレンのユース育成センターの責任者たちは、それまで即座の昇格を目標として掲げることを極力避けてきた。しかし、彼らの曖昧な表現の多い発言からは、まさにそれが目指されていることが容易に読み取れた。当然のことだろう。BVBのようなクラブは、プロへの登竜門として、若手選手たちに可能な限り最高レベルのリーグを提供しなければならないのだ。
しかし、シーズン序盤という早い段階で、トゥルベルグは突然「過渡期」という言葉を使った。新体制のチームに欠陥があることは、彼にもすぐに明らかになっていたのだ。いつものように容赦ない口調で、このデンマーク人監督はこう語った。「我々が求めていることが、求めすぎなのかどうかは分からない。 ボール支配がなくロングボールばかりだった3部リーグと、リージョナルリーグとの違いは、今は我々がボールを運び、相手はミスを狙っているだけだということだ。今、選手たちはサッカーをしなければならない。監督もそれを期待している。明らかに、その対応に追いつけない選手がいるのが見て取れる。」
それから3週間も経たないうちに、トゥルバーグはBVBを去った。彼は以前からさらなる高みを目指しており、母国デンマークのFCミッティランへ移籍した。チームの再編期にこれほど早く監督を交代せざるを得なかったこと、そして新リーグでの出だしが振るわなかったことは、U23チームにとって決して良いスタートとは言えなかった。たとえ、トゥルバーグの後任として、チームにとって顔見知りのダニエル・リオスがアシスタントコーチから監督に就任したとしても。
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ドルトムントの2軍、昇格には程遠い
トゥルベルグの発言からほぼ7ヶ月が経過し、リーガ・リージョナルでは26節が消化された。ドルトムントにはまだ10試合が残されているが、はっきり言えることがある。トゥルベルグの発言は正しかったし、彼が指摘した問題点に対する分析は、今日でもなお正しいのだ。
昇格争いにおいて（3.リーガへの昇格権は首位チームのみが獲得できる）、ドルトムントのセカンドチームは後塵を拝している。 4位につける同チームは、独走態勢の首位フォルトゥナ・ケルンとの差を、実に15ポイントまで広げてしまった。その理由は、U-23チームが新年に入っても調子が上がらず、6試合でわずか2勝しか挙げられなかったことだけではない。
確かに、チームは55得点を挙げて全18チーム中2位の攻撃力を誇るが、24試合でわずか11勝、無失点試合も3試合にとどまる成績は、3部リーグからの降格チームとしては明らかに不甲斐ない。2026年、ドルトムントは16位のヴッパータールでも、直接のライバルであるオーバーハウゼンやギュタースローとの対戦でも勝利を収められなかった。
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BVBの誰も「昇格」という言葉口にしたがらない
アマチュアチームにとって、「安定」という言葉はこれまで縁遠いものだった。安定した時期といえば、初秋に6試合で4勝を挙げた時だけである。 ドルトムントは、守備的な姿勢を貫く多くの相手チームを、自分たちのサッカーで崩すことに大きな苦戦を強いられている。ニコ・コヴァチ監督率いるプロチームでもよくあることだが、深く構えるディフェンスラインの隙を突くための創造性が、ここでも欠けている。
「基本的な目標は変わらない」と、BVBがケルンにわずか5ポイント差だった冬の時点で、NLZ（ユースチーム）責任者のポール・シャフランは『ルール・ナッハリヒテン』紙に語っていた。もちろん今回も、「昇格」という言葉は口にしなかった。「後半戦でこの差を埋められる可能性を、私はまだ諦めてはいない」
これが実現しなかったのは、昨シーズンの移籍市場でチームが被った深刻な戦力流出も一因だ。ベン・ヒューニングがロート・ヴァイス・エッセンへ移籍し、守備の要を失ったほか、フォルトゥナ・デュッセルドルフが攻撃の要であるジョルディ・パウリーナを獲得した。さらに、3人の選手がクラブを去り、3人の新戦力が加入した。
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BVBのユース部門における新たな信条：結果よりも育成
「それは常にこのチームのDNAの一部であり続けるだろう」とシャフランは明言した。「ベテラン選手や主力選手が去れば、穴が開くことになる。そして、まさにそこが、次の世代が責任を担えるよう成長するチャンスなのだ」。理論上は確かにそうかもしれないが、BVBの現状と実情は異なる。クラブはとっくに、地域リーグでのもう1年を覚悟しているはずだ。
「トップチームとの明確な連携を持つ育成のプラットフォームを構築する」と、スポーツディレクターのセバスティアン・ケールは2023年12月、ドルトムントのユース組織における新たなビジョンについて語った。ユース部門責任者のトーマス・ブロイヒの主導により、今後のモットーは「結果よりも育成」となるはずだ。
しかし、セカンドチームに目を向けると、ここには矛盾が生じている。トップチームとの連携という目標は、リーグの差が2つではなく3つもある場合、はるかに困難なものとなる。
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BVBの2軍は依然として悩みの種だ
もちろん、一方で17歳から19歳の若手選手にとって、4部リーグであっても実戦経験を大量に積むことは無意味ではありません。しかし、上位リーグへのより良い通過点となるのは、間違いなく3部リーグです。3部リーグは、下部組織から昇格してくる選手や新たに獲得する予定の選手にとって、より大きな交渉材料であり、将来性のある展望でもあるのです。
したがって、BVBはこれまでの経験を踏まえ、クラブの悩みの種であるこのチームを今後どう扱うかについて真剣に検討しなければならない。U-23のパフォーマンスが不安定だっただけでなく、選手層も不安定だった。
マティス・アルベルト、サミュエレ・イナシオ、あるいは（負傷のため）ルカ・レッジャーニといったトップクラスの才能を早期にトップチームに引き上げるという方針は一貫していたが、その分、U23チーム内の結束は大きく損なわれた。 メンバー構成が定まらなかったため、チームは決して固まることができず、暗黙の野心を裏付けるような支配力を生み出すための戦術的な流れを確立することもできなかった。
「数週間でそんなことはできない。特に、大人数でトレーニングできない状況ではなおさらだ」と、トゥルベルグは8月の時点ですでに懸念を示していた。来年の夏にシーズンが再開されるまでに、責任者たちはこの問題に対処し、U-23チームを現在の停滞状態から脱却させるための戦略を策定しておく必要があるだろう。
BVB IIは4位にとどまる：リーガ・ヴェストの順位表トップ6
順位 チーム 試合 勝利 引き分け 敗戦 得点 勝ち点 1 フォルトゥナ・ケルン 25 16 8 1 57:19 56 2 ロート・ヴァイス・オーバーハウゼン 25 14 6 5 43:28 48 3 FCシャルケ04 II 24 14 4 6 54:33 46 4 ボルシア・ドルトムントII (A) 24 11 8 5 55:37 41 5 ボルシア・メンヒェングラートバッハII 25 12 5 8 43:36 41 6 FCギュタースロー 25 11 8 6 35:28 41
よくある質問
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".