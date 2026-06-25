「100％残留するとも言えないし、100％移籍するとも言えない」とレヴェリングはドイツ代表の記者会見で語った。さらに「今はワールドカップに集中しており、その後に将来を考える」と付け加えた。
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「早まる可能性もある」：ドイツ代表選手が、クラブ史上2番目に高額な移籍に前向きな姿勢を示す
レヴェリングはVfBと2029年まで契約を結んでいるが、プレミアリーグから高額オファーが相次ぐ。今年初めにAFCボーンマスは4000万ユーロの移籍金を用意し獲得を強く希望したが、シュトゥットガルトはシーズン途中の放出を拒否した。
その後、状況が変わったかは不明だ。エヴァートンやASローマも関心を示すが、VfBを納得させるには巨額移籍金が不可欠だ。 4月には、スカイが報じたところによると、前シーズンブンデスリーガ4位のVfBは、レヴェリングに5000万ユーロ以上のオファーがあれば売却を検討する方針だという。
この金額で移籍が実現すれば、レヴェリングはクラブ史上2番目の高額移籍となる。上回るのは、昨年ニューカッスルへ7500万ユーロで移籍した代表チームメイト、ニック・ウォルテマデだけだ。
25歳の本人は「サッカーでは何だって起こる。状況は一瞬で変わる」と将来について語った。その一方で「シュトゥットガルトでは快適に過ごしている。チャンピオンズリーグに出場でき、チーム内でも地位を確立している」と強調した。
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ジェイミー・ルーウェリングはシュトゥットガルトで代表に選ばれた
シュトゥットガルトは2023年、ユニオン・ベルリンからレヴェリングをレンタルで獲得。1年後に移籍金600万ユーロで完全移籍させた。レヴェリングはチームの中心選手であり、セバスティアン・ホーネス監督も高く評価している。 ホーネス監督は年初、「彼はどのトレーニングにも入念に準備し、終了後も振り返りを行う。食事など細部にも非常に気を配る」と彼の几帳面さを絶賛した。
ニュルンベルク出身の彼はシュトゥットガルトで代表選手に成長し、2024年10月のネーションズリーグ・オランダ戦でドイツ代表デビュー。その試合で即座に初得点を挙げ、1-0の勝利に貢献した。以降、レヴェリングはジュリアン・ナーゲルスマン監督率いる代表の主力に定着し、北米開催のワールドカップにも招集された。
彼は「切り札」としてコートジボワール戦で初出場し、1-0の劣勢だった60分にレロイ・サネに代わって投入された。その後ドイツは2-1で逆転し、グループ首位を確定した。
ジェイミー・ルーウェリングの加入間近か？ VfBシュトゥットガルトが記録的売上
順位
選手
年
移籍先
移籍金
1
ニック・ウォルテマデ
2025
ニューカッスル・ユナイテッド
7,500万ユーロ
2
ベンジャミン・パヴァール
2019
FCバイエルン・ミュンヘン
3500万ユーロ
3
エンツォ・ミロット
2025
アル・アハリ
3000万ユーロ
4
マリオ・ゴメス
2009
FCバイエルン・ミュンヘン
3000万ユーロ
5
ニコ・ゴンサレス
2021
ACフィオレンティーナ
2737万ユーロ