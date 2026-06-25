レヴェリングはVfBと2029年まで契約を結んでいるが、プレミアリーグから高額オファーが相次ぐ。今年初めにAFCボーンマスは4000万ユーロの移籍金を用意し獲得を強く希望したが、シュトゥットガルトはシーズン途中の放出を拒否した。

その後、状況が変わったかは不明だ。エヴァートンやASローマも関心を示すが、VfBを納得させるには巨額移籍金が不可欠だ。 4月には、スカイが報じたところによると、前シーズンブンデスリーガ4位のVfBは、レヴェリングに5000万ユーロ以上のオファーがあれば売却を検討する方針だという。

この金額で移籍が実現すれば、レヴェリングはクラブ史上2番目の高額移籍となる。上回るのは、昨年ニューカッスルへ7500万ユーロで移籍した代表チームメイト、ニック・ウォルテマデだけだ。

25歳の本人は「サッカーでは何だって起こる。状況は一瞬で変わる」と将来について語った。その一方で「シュトゥットガルトでは快適に過ごしている。チャンピオンズリーグに出場でき、チーム内でも地位を確立している」と強調した。