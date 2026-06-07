移籍専門ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ドイツの最多優勝クラブはモロッコ代表イスマエル・サイバリの獲得間近だという。バイエルン・ミュンヘンとPSVアイントホーフェンは細部の調整のみを残している。
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早ければ来週にも決着か？FCバイエルン、大物選手の獲得に王手
この攻撃的選手は来週米国でメディカルチェックを受ける。サイバリは現地時間土曜から日曜未明、ニューヨークのメットライフ・スタジアムでモロッコ代表としてブラジルとグループリーグ初戦を戦う。同グループにはスコットランドとハイチもいる。
PSVとバイエルンは移籍条件でわずかに見解の相違が残るが、バイエルンは数日前からサイバリと契約内容で合意している。
移籍金は5000万～6000万ユーロの見込みで、サイバリは2031年までの契約に合意している。月曜日に両クラブが再度協議し、その後正式発表される見通しだ。
実現すれば、サイバリはクラブ史上最高移籍金となる見込みで、現在の最高額は2019/20シーズンにヒルビング・ロサノが5000万ユーロでSSCナポリへ移籍したときである。
ヴィンセント・コンパニとサイバリの特別な関係
特にヴィンセント・コンパニがバイエルン内部でサイバリの獲得を強く推進。ベルギー人DFとの会話が決め手となり、PSVのスターはバイエルン移籍を決意した。
1月末のCLグループステージで両チームが対戦した際、2-1でバイエルンが勝ったものの、サイバリは一時同点にする見事なゴールを決めた。
当時、25歳のサイバリはZiggo Sportの取材に「違う。彼は僕のプレーとチーム全体を称え、このまま続けろと言ってくれただけだ」と否定した。 コンパニも「彼は正しい方向に進んでいる。パワーがあり、チャンスを作り、得点力も備えている。今日は守備でもチームに貢献した」と称えた。
サイバリはモロッコ人の両親を持ち、スペインのテラサで生まれたがベルギーで育った。コンパニが所属していたRSCアンデルレヒトのユースで育成を受けたため、2人は特別な関係にある。 「サイバリはモロッコ人であり、ベルギー人でもある。PSVにはベルギーで育成された選手が常に活躍している」とFCB監督は語った。
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FCバイエルンはサイバリの加入で複数の課題を解決した。
サイバリの加入でバイエルンは一石二鳥の効果を得られる。適応力の高さから、彼は左ウイングのディアスの控えだけでなく、ストライカーのケインの代役も務まる。
このポジションは当初アンソニー・ゴードンで補強する予定だったが、彼はニューカッスルからバルセロナへ移籍した。また、モロッコ代表でもある彼は昨季10番として多くの試合に出場し、中盤のセンターでも起用される見込みだ。
昨季PSVでは公式戦37試合で19得点9アシストをマークし、26試合でトップ下を務めた。さらに先日のモロッコ代表親善試合ではマダガスカル相手に2得点を挙げている。