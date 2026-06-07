早ければ来週にも決着か？FCバイエルン、大物選手の獲得に王手

この攻撃的選手は来週米国でメディカルチェックを受ける。サイバリは現地時間土曜から日曜未明、ニューヨークのメットライフ・スタジアムでモロッコ代表としてブラジルとグループリーグ初戦を戦う。同グループにはスコットランドとハイチもいる。

PSVとバイエルンは移籍条件でわずかに見解の相違が残るが、バイエルンは数日前からサイバリと契約内容で合意している。

移籍金は5000万～6000万ユーロの見込みで、サイバリは2031年までの契約に合意している。月曜日に両クラブが再度協議し、その後正式発表される見通しだ。

実現すれば、サイバリはクラブ史上最高移籍金となる見込みで、現在の最高額は2019/20シーズンにヒルビング・ロサノが5000万ユーロでSSCナポリへ移籍したときである。