Getty Images Sport
翻訳者：
「早ければ早いほど良い」――マヌエル・ノイアーは、引退の噂が浮上する中、バイエルン・ミュンヘンでの将来に関する決断が間近だと明かした。
ノイアーは将来の見通しを明確にしたい
バイエルンの大物チームで依然として中心的な存在であるベテランGKは、レアル・マドリードとの重要なチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦を前に自身の状況について率直に語った。
「正直、早ければ早いほどいい。私個人にとってもね」と今シーズン以降の計画を問われたノイアーは語った。
40歳のノイアーはキャリア晩年に差し掛かっているが、チームでの存在感は健在だ。 「決断まではそう長くかからない。クラブとも話し合う」と付け加えた。
- AFP
バイエルンの首脳陣は契約延長に前向きだ
バイエルンはキャプテンを残留させたい意向だ。ノイアーがもう1シーズン最高レベルでプレーできると判断すれば、クラブは1年間の契約延長を提示する予定だ。
ノイアーは、決断の前に「体の声」を聞く必要があると語っている。
交渉は可能だが、最終判断は本人次第だ。シャルケ出身のノイアーは怪我の回復に慎重で、「条件が整えば最高の状態で引退したい」と語っている。
タイトルが決め手ではない
チャンピオンズリーグの重要な局面でも、ノイアーは「タイトル有無で将来を決めない」と語った。それでも「すべてを制したい」と意欲を示した。
3度目のチャンピオンズリーグ制覇は大きな原動力だが、彼はより長い視点で考えている。レアル・マドリードを破り欧州制覇を達成できるかどうかにかかわらず、ノイアーは自身の身体とモチベーションを最優先し、トロフィーの数よりも自分の状態を重視するだろう。
- Getty Images Sport
バイエルンがレアル・マドリードに優位
ノイアーはレアル・マドリードとの第2戦を前に自信を示した。第1戦を2-1で制し、ホームでの第2戦へわずかながら優位に立っていると語る。彼は「ホームのサポーターもチームもモチベーションも燃え上がっている」と意気込みを語った。
それでも彼は「レアル・マドリードの鋭い攻撃は何度も味わってきた。調子がいいときはどのチームにも勝てるが、私たちにも同じことができる」と油断はない。