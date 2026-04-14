「早ければ早いほど良い」――マヌエル・ノイアーは、引退の噂が浮上する中、バイエルン・ミュンヘンでの将来に関する決断が間近だと明かした。

バイエルンの大物チームで依然として中心的な存在であるベテランGKは、レアル・マドリードとの重要なチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦を前に自身の状況について率直に語った。

「正直、早ければ早いほどいい。私個人にとってもね」と今シーズン以降の計画を問われたノイアーは語った。

40歳のノイアーはキャリア晩年に差し掛かっているが、チームでの存在感は健在だ。 「決断まではそう長くかからない。クラブとも話し合う」と付け加えた。