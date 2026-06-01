「早く帰ってもらいたいものだ」。DFBの悪夢ククレラが、W杯のダークホースとしてドイツの対戦相手を挙げた。

6月11日開幕のワールドカップでドイツがグループリーグ最終戦で対戦する南米のチームについて、ククレラは「彼らは大きな役割を果たす」と強調した。2024年欧州選手権準々決勝でドイツ代表との延長戦中にペナルティエリア内でハンドを犯したが反則が取り消された左サイドバックは、エクアドルについてこう語った。「彼らには多くの優秀な選手がいる。 多くの人が彼らを過小評価しているかもしれないが、彼らは良いプレーを見せてくれると確信している。できれば、彼らには早く帰国してほしいものだ」と、ククレラはノックアウトステージでのエクアドルとの対戦の可能性を見据えて語った。

アルゼンチン人のセバスティアン・ベッカチェーチェ監督が率いるチームは、2022年W杯予選で選手出生証明書の不備により、2026年W杯南米予選を3ポイント減点のペナルティでスタートした。 それでも最終的には2位で本大会出場を決め、世界王者アルゼンチンに次ぐ位置につけた。

ブラジル、コロンビア、ウルグアイを退け、昨年9月にはアルゼンチンに1-0で勝利し話題となった。 守備も堅く、18試合で5失点のみ、13試合で無失点を達成した。