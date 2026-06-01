記者会見で大会の番狂わせについて問われたククレラは、「常に優勝候補はいるが、オランダは強力だ。また、注目度の低いエクアドルもいる」と答えた。
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「早く帰ってもらいたいものだ」。DFBの悪夢ククレラが、W杯のダークホースとしてドイツの対戦相手を挙げた。
6月11日開幕のワールドカップでドイツがグループリーグ最終戦で対戦する南米のチームについて、ククレラは「彼らは大きな役割を果たす」と強調した。2024年欧州選手権準々決勝でドイツ代表との延長戦中にペナルティエリア内でハンドを犯したが反則が取り消された左サイドバックは、エクアドルについてこう語った。「彼らには多くの優秀な選手がいる。 多くの人が彼らを過小評価しているかもしれないが、彼らは良いプレーを見せてくれると確信している。できれば、彼らには早く帰国してほしいものだ」と、ククレラはノックアウトステージでのエクアドルとの対戦の可能性を見据えて語った。
アルゼンチン人のセバスティアン・ベッカチェーチェ監督が率いるチームは、2022年W杯予選で選手出生証明書の不備により、2026年W杯南米予選を3ポイント減点のペナルティでスタートした。 それでも最終的には2位で本大会出場を決め、世界王者アルゼンチンに次ぐ位置につけた。
ブラジル、コロンビア、ウルグアイを退け、昨年9月にはアルゼンチンに1-0で勝利し話題となった。 守備も堅く、18試合で5失点のみ、13試合で無失点を達成した。
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エクアドルは守備が堅いものの、攻撃ではベテラン選手に負担が集中している。
エクアドル代表の守備陣には、パリ・サンジェルマンのウィリアン・パチョ、アーセナルのピエロ・ヒンカピエ、クラブ・ブルッヘのジョエル・オルドネスという3人の一流ディフェンダーがおり、最終ラインに安定感をもたらしている。 さらに、守備的MFにはチェルシーのククレラとチームメイトで、プレミア屈指のモイセス・カイセドが君臨する。
一方、攻撃力は物足りない。W杯予選では14得点（1試合1ゴール未満）にとどまった。 メキシコ・パチューカの36歳エンネル・バレンシアに得点依存の傾向がある。 ウェストハムやフェネルバフチェでプレーした元ストライカーは、予選14得点のうち6得点を挙げた。2014年と2022年のワールドカップ本大会でも、バレンシアはそれぞれ3得点を挙げてチーム最多得点を記録した。
その負担を軽減する期待がかかるのがゴンサロ・プラタだ。ブラジルの名門フラメンゴでプレーする25歳は、直近の親善試合で好パフォーマンスを示した。 その他、ニルソン・アングロ（AFCサンダーランド）、ケンドリー・パエス（レンタルでリバー・プレート）、ジョン・イェボア（ヴェネツィアFC）も攻撃の鍵を握る。ハンブルク生まれのイェボアはVfLヴォルフスブルクの下部組織出身で、U-16からU-20までドイツ代表でプレーした。 母がエクアドル出身で、2024年春に代表デビュー。先週末のサウジアラビア戦（2-1）では2アシストを記録した。
エクアドルはこれまで、ドイツと同じグループで唯一決勝トーナメントに進出した。
エクアドルは6月13日、コートジボワールと初戦を迎える。グループ2位争いの行方を左右する一戦だ。6月20日のキュラソー戦は必勝が求められ、25日にはドイツと対戦する。
5度目の出場となるエクアドルは、2度目の決勝トーナメント進出を狙う。 これは吉兆だ。2006年、エクアドルは唯一のグループリーグ突破を果たし、その際もドイツと同組で最終戦で対戦した（0-3）。決勝トーナメント1回戦ではイングランドに善戦したが、ベッカムのフリーキックで0-1で敗れた。