新たなチームメートとともにプレシーズンの準備に合流したパレストラは、イングランドのフットボールに求められるものを早くも肌で感じている。チェルシーの一員としての最初の経験や、ここまでに感じたプレースタイルの違いについて語った若きDFは、自身が直面している競争レベルの高さを称賛した。

「素晴らしい世界だ。なぜなら、強度もフィジカルも非常に高いからだ」とパレストラは語った。このDFはまた、新しい環境に素早く順応するうえでクラブ内のサポート体制が大きな助けになっていることにもすぐに言及した。さらに、「チームメート、スタッフ、そして監督には感謝しなければならない。初日から、ピッチ内外のあらゆる面で助けてもらっている。組織体制は完璧だ」と付け加えた。