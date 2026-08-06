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「早く始めたい」 インテルを断ったチェルシーの新戦力マルコ・パレストラが「素晴らしい」移籍への思いを語る
プレミアリーグの名声に魅了された
パレストラは、チェルシーが今夏の激しい争奪戦を制してこの才能あるフルバックの獲得に成功した後、ロンドンで自身の存在を示したいという強い思いを明かした。イタリア代表の同選手は、トレーニングやプレシーズンマッチの真っただ中に身を置いており、直近では香港での試合にも出場。ユヴェントスに0-1で敗れた親善試合では65分間プレーした。新たな挑戦に向けた選手の熱意は、この移籍について語るたびに明白だ。イングランドのトップリーグが持つ格式、そして毎試合を取り巻く独特の雰囲気に、心から感銘を受けている様子である。
この移籍を振り返り、本人は次のように語った。「うれしいし、早くプレミアリーグでプレーしたい。とてもワクワクするからね」とパレストラは『Sky Sport Italia』に話した。「相手がビッグクラブかどうかに関係なく、どの試合もエキサイティングだと分かっている。早く始めたい。本当に素晴らしいよ」
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イングランド1部の激しさへの適応
新たなチームメートとともにプレシーズンの準備に合流したパレストラは、イングランドのフットボールに求められるものを早くも肌で感じている。チェルシーの一員としての最初の経験や、ここまでに感じたプレースタイルの違いについて語った若きDFは、自身が直面している競争レベルの高さを称賛した。
「素晴らしい世界だ。なぜなら、強度もフィジカルも非常に高いからだ」とパレストラは語った。このDFはまた、新しい環境に素早く順応するうえでクラブ内のサポート体制が大きな助けになっていることにもすぐに言及した。さらに、「チームメート、スタッフ、そして監督には感謝しなければならない。初日から、ピッチ内外のあらゆる面で助けてもらっている。組織体制は完璧だ」と付け加えた。
パレストラの獲得競争
21歳の同選手は、セリエAでの際立ったシーズンを受けて欧州で最も注目を集める若手DFの一人となり、プレミアリーグの強豪とイタリアの強豪インテルによる直接対決へと発展した。ネラッズーリは、このDFをサン・シーロに迎え入れるのに十分な条件で取引をまとめたと考えていたものの、最終的にはチェルシーの資金力が勝敗を分けた。ボーナス込みでさらに1000万ユーロを上積みしたためである。
プレミアリーグ行きの決断は、イタリアサッカー界で急速に階段を駆け上がってきたアタランタ育ちの同選手にとって大きな一歩となる。スタンフォード・ブリッジへの加入は、複数の大物スターがクラブを移った2026年夏の移籍市場における、大型人材移動のより広い流れの一部でもある。
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ユヴェントスとの親善試合から得た教訓
パレストラにとって、ユヴェントス戦は新たな守備のパートナーたちとの連係を深めていく中で、またひとつ貴重な学びの機会となった。香港で行われたこの一戦の強度は、チームが現在どの準備段階にあるのかを測るうえで有益な指標となった。結果自体はロンドンのクラブにとって望んだものではなかったが、この夏の試合での最大の目的は、パレストラのような選手たちをチームに融合させていくことにある。若きイタリア人は今、スタンフォード・ブリッジでキャリアを左右することになりそうなシーズンに向け、準備を仕上げるためイングランドへ戻ることを楽しみにしている。
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