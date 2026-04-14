欧州王者と世界王者が激突した一戦で、ヘンプが試合を盛り上げた。しかし彼女の決勝点には一瞬の判定待ちがあった。

序盤のCKからこぼれ球を拾ったヘンプは、混戦をくぐりゴールに押し込み、判定を待つ間、場内は静寂に包まれた。ほどなく得点が認められた。