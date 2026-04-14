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「早くして！」――スペイン戦の辛勝後、VAR判定を待つローレン・ヘンプは緊張した面持ちで、「もっと強く蹴るべきだった」と語った。
ヘンプ、ゴール判定に安堵
欧州王者と世界王者が激突した一戦で、ヘンプが試合を盛り上げた。しかし彼女の決勝点には一瞬の判定待ちがあった。
序盤のCKからこぼれ球を拾ったヘンプは、混戦をくぐりゴールに押し込み、判定を待つ間、場内は静寂に包まれた。ほどなく得点が認められた。
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ヘンプの言っていたこと
3試合で9ポイントを獲得したライオネッスの決勝点について、ヘンプは「ボールがゴールラインを越えたのは明確だったし、審判に『早く判定して』と目で訴えていた。ウェンブリーで得点できてうれしかった」と振り返った。
さらに「もっと強く蹴って確実にネットを揺らすべきだった。汚いプレーもあったけど、勝てたから良し」と語った。
ウォルシュが代表戦100試合出場を達成
この夜、中盤の要であるキーラ・ウォルシュも代表100試合出場を達成し、キャプテンとしてチームを率いた。
ウォルシュは「100試合に出場でき、当たり前だと思っていません」と語った。
得点を挙げたヘンプも「キーラは素晴らしい選手。幼少期から私を導き、チームを牽引する原動力だ。100試合出場、本当に誇りに思う」と賛辞を送った。
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ハンプトンが危機を救う
ヘンプのゴールが勝敗を分けたが、勝ち点3をロンドンに残したのはGKハンナ・ハンプトンだった。スペインは終盤、オルガ・カルモナとヴィッキー・ロペスのシュートがポストを叩いた。ハンプトンは試合終了間際、エドナ・イマデの至近距離ヘディングを好守で止めた。
ヘンプは「粘り強い試合で重要な勝利。ボール支配率は物足りなかったが、気迫あふれるプレーだった」と語った。