日程から主力選手の復帰まで：ナポリがスクデットを信じられる理由

それを信じる最大の理由は、ナポリにとって間違いなく有利な日程にある。イースター月曜日に予定されているミランとの直接対決を除けば、ナポリはセリエA上位10チームのうち、ラツィオとボローニャをホームで迎え、コモをアウェイで迎えることになる。もっとも、ローマとボローニャにはもはや順位表上の大きな目標は残されていないが。 また、残留争いの観点から見れば、最終節の1つ前の節にマラドーナ・スタジアムで行われるクレモネーゼ戦と、ピサへのアウェイ戦が控えているが、その時点でトスカーナのチームはすでに残留争いから脱している可能性もある。要するに、連勝への唯一の真の障害となるのは、スクデットとチャンピオンズリーグの争いに真っ只中にあるミランとインテルだけだ。 一方、インテルは決して容易ではない道のりを歩むことになる。フィレンツェとコモへのアウェイ戦、ヨーロッパの舞台から外れ、傷ついたローマとのホーム戦に加え、アウェイでのラツィオ戦とボローニャ戦が控えている。これらは通常、ネラッズーリにとって手強い相手だ。リードしているとはいえ、確固たる自信を失っているように見えるチームにとっては、厳しい試練となるだろう。















