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日程から主力選手の復帰まで：ナポリがスクデットを信じられる理由

アントニオ・コンテ監督は記者会見で、首位を狙っていることを隠そうとしなかった。ナポリはスクデットを獲得できるだろうか？

「誰も我々が前を向くことを阻んではならない。今日、我々は上位チームに少しプレッシャーをかけることができた」。アントニオ・コンテ監督の言葉は、カリアリ戦で復活したスコット・マクトミネイのゴールにより1-0で勝利した後、明快かつ力強く響いた。ナポリはスクデットを信じ、上位チームに本気で優勝を狙える」という意識を持たせたいと考えている。 今夜の3ポイントでナポリは4連勝を達成し、暫定で首位インテルとの差を6ポイントに縮めた。また、マッシミリアーノ・アッレグリ率いるミランを一時的に上回り、明日トリノとの対戦を控えるミランとは現在2ポイント差となっている。

  • 86ポイントで優勝か？

    しかし、ナポリは本当にスクデット、つまりコンテ監督の下での2年連続、過去4年間で3度目の優勝を信じられるのだろうか？現在、アズーリは62ポイントを獲得しており、コンテ監督率いるチームにはリーグ戦終了まであと8試合を残していることを考慮すれば、計算は簡単だ： 8連勝すれば24ポイントを獲得でき、86ポイントに到達する可能性がある。ここ数年、このポイント数は常にスクデットの獲得を意味してきた。ただし2017/2018シーズンは例外で、マウリツィオ・サッリ率いるナポリが記録的な91ポイントで2位となり、イタリア王者マッシミリアーノ・アッレグリ率いるユヴェントスに4ポイント差で及ばなかった。 現在68ポイント（勝ち点差+6）のインテルが87ポイントに到達するには、残り9試合で19ポイント（6勝1分け）を獲得する必要がある。

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  • なぜ信じるべきなのか？ カレンダー

    それを信じる最大の理由は、ナポリにとって間違いなく有利な日程にあるイースター月曜日に予定されているミランとの直接対決を除けば、ナポリはセリエA上位10チームのうち、ラツィオとボローニャをホームで迎え、コモをアウェイで迎えることになる。もっとも、ローマとボローニャにはもはや順位表上の大きな目標は残されていないが。 また、残留争いの観点から見れば、最終節の1つ前の節にマラドーナ・スタジアムで行われるクレモネーゼ戦と、ピサへのアウェイ戦が控えているが、その時点でトスカーナのチームはすでに残留争いから脱している可能性もある。要するに、連勝への唯一の真の障害となるのは、スクデットとチャンピオンズリーグの争いに真っ只中にあるミランとインテルだけだ。 一方、インテルは決して容易ではない道のりを歩むことになる。フィレンツェとコモへのアウェイ戦、ヨーロッパの舞台から外れ、傷ついたローマとのホーム戦に加え、アウェイでのラツィオ戦とボローニャ戦が控えている。これらは通常、ネラッズーリにとって手強い相手だ。リードしているとはいえ、確固たる自信を失っているように見えるチームにとっては、厳しい試練となるだろう。





  • 心理的側面

    心理的な側面も決定的な要因となり得る。通常、追いかける側は、先頭を走るチームよりも重要な連勝を築くための勢いを持っている。特に、先頭チームがフィジカル面で調子が悪そうに見えたり、多くの試合を消化して疲れている場合にはなおさらだ。 それだけではない。インテルはすでに2度のスクデットを最終盤で逃している。1度目はピオリ率いるミランに、2度目は昨シーズン、まさにコンテ率いるチームに敗れたのだ。同様の状況が2つのライバルに警戒を怠ってはならないネラッズーリの選手たちの頭の中に、過去の悪夢をよみがえらせる可能性がある。

  • 負傷者の回復

    この挑戦に挑むもう一つの理由は、負傷から復帰した選手たちの存在だ。マクトミネイとデ・ブライネは復帰し、すでに存在感を示している。アンギッサも最高のコンディションを取り戻しつつある。 もちろん、コンテ監督が言うように、復帰することと100％のコンディションに戻ることは別物だ。ロボトカもまだ最高の状態には達していないし、ラハマニディ・ロレンツォの復帰も近づいているが手術から復帰したばかりのデビッド・ネレスにはもう少し時間がかかるだろう。しかし、ベテラン選手たちが戻ってきており、頂上はもはやそれほど遠くには見えない。

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