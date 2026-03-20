「誰も我々が前を向くことを阻んではならない。今日、我々は上位チームに少しプレッシャーをかけることができた」。アントニオ・コンテ監督の言葉は、カリアリ戦で復活したスコット・マクトミネイのゴールにより1-0で勝利した後、明快かつ力強く響いた。ナポリはスクデットを信じ、上位チームに「本気で優勝を狙える」という意識を持たせたいと考えている。 今夜の3ポイントでナポリは4連勝を達成し、暫定で首位インテルとの差を6ポイントに縮めた。また、マッシミリアーノ・アッレグリ率いるミランを一時的に上回り、明日トリノとの対戦を控えるミランとは現在2ポイント差となっている。
翻訳者：
日程から主力選手の復帰まで：ナポリがスクデットを信じられる理由
86ポイントで優勝か？
しかし、ナポリは本当にスクデット、つまりコンテ監督の下での2年連続、過去4年間で3度目の優勝を信じられるのだろうか？現在、アズーリは62ポイントを獲得しており、コンテ監督率いるチームにはリーグ戦終了まであと8試合を残していることを考慮すれば、計算は簡単だ： 8連勝すれば24ポイントを獲得でき、86ポイントに到達する可能性がある。ここ数年、このポイント数は常にスクデットの獲得を意味してきた。ただし、2017/2018シーズンは例外で、マウリツィオ・サッリ率いるナポリが記録的な91ポイントで2位となり、イタリア王者マッシミリアーノ・アッレグリ率いるユヴェントスに4ポイント差で及ばなかった。 現在68ポイント（勝ち点差+6）のインテルが87ポイントに到達するには、残り9試合で19ポイント（6勝1分け）を獲得する必要がある。
なぜ信じるべきなのか？ カレンダー
それを信じる最大の理由は、ナポリにとって間違いなく有利な日程にある。イースター月曜日に予定されているミランとの直接対決を除けば、ナポリはセリエA上位10チームのうち、ラツィオとボローニャをホームで迎え、コモをアウェイで迎えることになる。もっとも、ローマとボローニャにはもはや順位表上の大きな目標は残されていないが。 また、残留争いの観点から見れば、最終節の1つ前の節にマラドーナ・スタジアムで行われるクレモネーゼ戦と、ピサへのアウェイ戦が控えているが、その時点でトスカーナのチームはすでに残留争いから脱している可能性もある。要するに、連勝への唯一の真の障害となるのは、スクデットとチャンピオンズリーグの争いに真っ只中にあるミランとインテルだけだ。 一方、インテルは決して容易ではない道のりを歩むことになる。フィレンツェとコモへのアウェイ戦、ヨーロッパの舞台から外れ、傷ついたローマとのホーム戦に加え、アウェイでのラツィオ戦とボローニャ戦が控えている。これらは通常、ネラッズーリにとって手強い相手だ。リードしているとはいえ、確固たる自信を失っているように見えるチームにとっては、厳しい試練となるだろう。
心理的側面
心理的な側面も決定的な要因となり得る。通常、追いかける側は、先頭を走るチームよりも重要な連勝を築くための勢いを持っている。特に、先頭チームがフィジカル面で調子が悪そうに見えたり、多くの試合を消化して疲れている場合にはなおさらだ。 それだけではない。インテルはすでに2度のスクデットを最終盤で逃している。1度目はピオリ率いるミランに、2度目は昨シーズン、まさにコンテ率いるチームに敗れたのだ。同様の状況が、2つのライバルに警戒を怠ってはならないネラッズーリの選手たちの頭の中に、過去の悪夢をよみがえらせる可能性がある。
負傷者の回復
この挑戦に挑むもう一つの理由は、負傷から復帰した選手たちの存在だ。マクトミネイとデ・ブライネは復帰し、すでに存在感を示している。アンギッサも最高のコンディションを取り戻しつつある。 もちろん、コンテ監督が言うように、復帰することと100％のコンディションに戻ることは別物だ。ロボトカもまだ最高の状態には達していないし、ラハマニとディ・ロレンツォの復帰も近づいているが、手術から復帰したばかりのデビッド・ネレスにはもう少し時間がかかるだろう。しかし、ベテラン選手たちが戻ってきており、頂上はもはやそれほど遠くには見えない。