日本人選手の真価が問われる11月へ！ 鈴木彩艶、久保建英ら欧州組8人の評価と期待値

ここまでの評価 9/10

今後の期待値 9/10

プレミアリーグ：7試合0得点／CL：3試合0得点

10月24日のプレミアリーグ第8節・マンチェスター・シティ戦で、鈴木彩艶が圧巻のパフォーマンスを見せた。開幕7連勝中の首位チームをホームに迎えたアストン・ヴィラは2-1の勝利。鈴木も再三の好セーブで相手の攻撃を阻み、金星に大きく貢献した。今夏加入した新天地で正守護神の座をつかんだ日本代表は、CLでも開幕3連勝を支えている。

11月は4日に敵地でバルセロナ、25日にはガラタサライとのアウェイゲームが控える。とりわけスペインの名門との一戦は、自身の実力を欧州全土へ知らしめる絶好の機会となる。シティ撃破で得た自信を胸に、シュートストップだけでなく、ビルドアップでも違いを生み出せるか。日本代表の守護神が欧州最高峰の舞台でさらなる飛躍を目指す。



