欧州カップ戦のリーグフェーズが進み、日本人選手たちがそれぞれの存在感を示している。マンチェスター・シティ撃破に貢献した鈴木彩艶、ドイツ杯で劇的な2ゴールを挙げた後藤啓介。一方、復活を目指す久保建英や南野拓実にも注目が集まる。そして11月には、バルセロナやレアル・マドリーとの大一番に加え、日本人選手同士の直接対決も控えている。今季ここまでの活躍を振り返りながら、注目の8選手の現在地と今後の期待値を10段階で評価する。※2026年10月29日時点。本文中の試合日付はすべて日本時間。出場・得点数は国内リーグと欧州カップ戦を分けて記載。採点は編集部による主観的評価。
日本人選手の真価が問われる11月へ！ 鈴木彩艶、久保建英ら欧州組8人の評価と期待値
- Getty Images Sport
【CL】GK 鈴木彩艶（アストン・ヴィラ）
ここまでの評価 9/10
今後の期待値 9/10
プレミアリーグ：7試合0得点／CL：3試合0得点
10月24日のプレミアリーグ第8節・マンチェスター・シティ戦で、鈴木彩艶が圧巻のパフォーマンスを見せた。開幕7連勝中の首位チームをホームに迎えたアストン・ヴィラは2-1の勝利。鈴木も再三の好セーブで相手の攻撃を阻み、金星に大きく貢献した。今夏加入した新天地で正守護神の座をつかんだ日本代表は、CLでも開幕3連勝を支えている。
11月は4日に敵地でバルセロナ、25日にはガラタサライとのアウェイゲームが控える。とりわけスペインの名門との一戦は、自身の実力を欧州全土へ知らしめる絶好の機会となる。シティ撃破で得た自信を胸に、シュートストップだけでなく、ビルドアップでも違いを生み出せるか。日本代表の守護神が欧州最高峰の舞台でさらなる飛躍を目指す。
- AFP
【CL】MF 佐野航大（PSV）
ここまでの評価 8/10
今後の期待値 9/10
エールディヴィジ：9試合1得点／CL：3試合0得点
今夏、NECからPSVへステップアップを果たした佐野航大が、新天地でも主力として存在感を示している。エールディビジでは、9月のスパルタ・ロッテルダム戦で移籍後初ゴールを記録すると、10月25日のフェイエノールト戦にも先発し、1-1の引き分けに貢献。豊富な運動量とボール奪取能力に加え、攻撃の組み立てにも積極的に関与し、名門クラブの中盤で信頼を高めている。
CLでも開幕から3試合連続でフル出場し、10月21日のポルト戦では1-0の勝利を支えた。11月は5日にホームでクラブ・ブルッヘ、25日には敵地でレアル・マドリーと対戦する。特にRマドリー戦は世界最高水準の中盤を相手に、自身の実力を試す絶好の機会だ。強烈なプレッシャーのなかで、いかにボールを前進させられるか。23歳の日本人MFにとって、さらなる飛躍につながる1カ月となりそうだ。
- (C)Getty Images
【EL】MF 久保建英（レアル・ソシエダ）
ここまでの評価 7/10
今後の期待値 8/10
ラ・リーガ：6試合1得点／EL：3試合0得点
レアル・ソシエダがリーグ戦で復調している。10月25日のレバンテ戦を2-1で制し、リーグ戦4連勝を達成。しかし、その好調なチームのなかで久保建英は出場機会を減らしている。10月18日のマラガ戦では先発して今季リーグ初ゴールを決めたものの、レバンテ戦ではベンチ入りしながら出番なし。リーグ戦6試合1得点と、これまでの絶対的な主力とは異なる状況に置かれている。
一方、ELでは10月23日のリレストレム戦に先発し、6-0の大勝に貢献。11月6日には中村敬斗を擁するリヨン、27日には鎌田大地が所属するクリスタル・パレスと対戦する。日本人対決への期待も高まるが、まずは出場機会を取り戻すことが重要だ。得意のドリブルやチャンスメイクで再び攻撃の中心となり、存在感を示したい。
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【EL】MF 中村敬斗（リヨン）
ここまでの評価 7/10
今後の期待値 8/10
リーグ・アン：4試合0得点／EL：3試合1得点
今夏、スタッド・ランスからリヨンに加入した中村敬斗は、欧州カップ戦で結果を残している。ELではアンデルレヒトとの初戦でゴールを奪い、10月16日のクリスタル・パレス戦では2アシストを記録。攻撃面で存在感を示している。一方、リーグ・アンでは先発はなく、10月18日のニース戦では途中出場から一発退場。チームも25日のパリ・サンジェルマン戦に0-2で敗れるなど、苦しい時期を迎えている。
ELでも10月23日のホッフェンハイム戦に0-3で完敗し、開幕2連勝から一転して黒星を喫した。11月6日には敵地で久保建英を擁するレアル・ソシエダと対戦し、27日にはリールストロムをホームに迎える。中村に求められるのは、得意の突破力と決定力を継続して発揮すること。国内リーグでも定位置を確保し、攻撃陣の中心となれるか。
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【EL】MF 鎌田大地（クリスタル・パレス）
ここまでの評価 8/10
今後の期待値 8/10
プレミアリーグ：8試合1得点／EL：3試合1得点
クリスタル・パレスで攻守にわたる重要な役割を担う鎌田大地。10月11日のノッティンガム・フォレスト戦では今季リーグ初ゴールを決め、3-1の勝利に貢献した。しかし、チームはその後、ブライトンに0-5、ニューカッスルに0-2と連敗。10月29日のカラバオカップ・フラム戦では鎌田も77分から途中出場し、チームは1-0の勝利で準々決勝進出を決めた。鎌田自身は終盤に得点機を迎えながら決め切れなかったものの、チームは公式戦の連敗を止めた。
ELでは10月16日のリヨン戦でゴールを決めるなど、結果を残している。11月6日にはホッフェンハイム、27日には久保建英が所属するレアル・ソシエダをホームに迎える。中盤での攻守のつなぎ役に加え、ゴールに直結するプレーを増やせるか。豊富な欧州カップ戦経験を持つ鎌田が、チームの巻き返しをけん引したい。
- AFP
【ECL】MF 南野拓実（モナコ）
ここまでの評価 5/10
今後の期待値 8/10
リーグ・アン：1試合0得点／ECL：1試合0得点
左膝前十字靭帯断裂の長期離脱を経て、南野拓実がピッチに戻ってきた。
10月16日のECL・CSKAソフィア戦で復帰後初先発を果たすと、18日のロリアン戦ではリーグ戦にも復帰。しかし、チームは0-1で敗れ、南野も後半早々に交代。10月23日のフECLライブルク戦、25日のリーグ・リール戦ではベンチ入りしたものの出場機会はなく、依然としてコンディションを取り戻す段階にある。
モナコはECLで開幕2連勝を飾り、国内リーグでも4位につけている。競争の激しい攻撃陣で再び定位置を確保するには、限られたチャンスで結果を残す必要がある。11月6日にはノアシェラン、27日にはハーツとECLの連戦が控える。ゴール前への飛び出しや周囲との連係など、本来の持ち味を取り戻せるか。日本代表への復帰も見据え、重要な1カ月となりそうだ。
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- AFP
【ECL】MF 鈴木唯人（フライブルク）
ここまでの評価 8/10
今後の期待値 9/10
ブンデスリーガ：6試合4得点／ECL：2試合0得点
今季のブンデスリーガで、鈴木唯人が得点力を開花させている。開幕戦のブレーメン戦ではハットトリックを達成し、第4節・フランクフルト戦でもゴールを記録。リーグ戦6試合4得点と好スタートを切った。しかし、10月25日のバイエルン戦では先発フル出場したものの、チームは1-3で敗戦。29日のドイツ杯、ヴォルフスブルク戦では先発したが67分に後藤啓介と交代。その後、後藤が2得点を挙げ、チームは3-2の逆転勝利で16強入りを決めた。
一方、ECLでは2試合に先発して無得点。10月23日のモナコ戦では前半のみで交代し、チームも0-3で完敗した。国内リーグで見せている決定力を、欧州の舞台でも発揮したいところだ。11月は6日にトラブゾンスポル、27日にトゥウェンテと対戦する。自身の持ち味を武器に、ECL初ゴールを狙う。
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【ECL】FW 後藤啓介（フライブルク）
ここまでの評価 7/10
今後の期待値 9/10
ブンデスリーガ：6試合1得点／ECL：1試合0得点
21歳の日本人ストライカーが強烈なインパクトを残した。10月29日のドイツ杯2回戦、ヴォルフスブルク戦で後藤啓介は68分から途中出場。1-2とリードされた展開で、75分にCKから高い打点のヘディングシュートを決めると、後半アディショナルタイムには相手GKの頭上を抜く鮮やかなループシュートで決勝点を奪った。チームを3-2の逆転勝利と16強進出に導き、主役となった。
今季のブンデスリーガでは6試合1得点。途中出場が中心でプレー時間は限られるものの、短時間で結果を残せる決定力は大きな武器だ。11月はECLで6日にトラブゾンスポル、27日にトゥウェンテと対戦する。マタノヴィッチや鈴木とのポジション争いもあるなか、ドイツ杯での活躍を出場時間の増加につなげられるか。欧州の舞台で出場機会をつかみ、さらなる飛躍を遂げたい。
11月も日本人選手の注目カードが目白押し！
欧州カップ戦は11月も注目の対戦が続く。鈴木彩艶のアストン・ヴィラはバルセロナと激突し、佐野航大のPSVはレアル・マドリーとの大一番へ。さらに、久保建英と中村敬斗、久保と鎌田大地による日本人対決も実現する可能性がある。
リーグフェーズの戦いが進むなか、各チームにとって一戦一戦の重要性は増していく。日本人選手たちは欧州の舞台でどんな活躍を見せるのか。11月以降の戦いからも目が離せない。
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