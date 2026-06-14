日本は優勝ではなく、準々決勝進出を目標にしている。これはまだ達成されたことのない快挙だ。2018年はラウンド16でベルギーに0-2から3-2で逆転負け。2022年はグループリーグでドイツとスペインに勝利しながらも、ラウンド16でクロアチアにPK戦の末敗れた。 アメリカ大会ではオランダ（初戦は14日（日）22時）、チュニジア、スウェーデンと対戦する。グループを突破し準々決勝に進めば、抽選次第で有利な組み合わせも考えられる。 親善試合でアイスランドに勝った後、森保監督は「世界一は簡単ではないが、大和魂と誇りを胸に挑む」と語った。夢物語かもしれないが、侮れない。