真剣なプロジェクト、野心的な目標。日本は2050年までにサッカー界を制し、ワールドカップで優勝することを目指している。 1992年、低迷期にあった日本サッカー協会は、2092年までの優勝を目標に「100年ビジョン」を提示した。 1998年と2002年の2度出場した後、2005年に目標を2050年に前倒しした。その夢を早く実現させたい理由がある。
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日本は2050年までに世界一になるだろう。だが、米国が思わぬ活躍をする可能性もある。
ヨーロッパの日本
ここ数年、日本代表のレベルは上昇している。森保監督がアメリカに招集した26人のうち、Jリーグでプレーするのは長友佑都（FC東京）、大迫圭佑（サンフレッチェ広島）、早川智樹（鹿島アントラーズ）の3人だけだ。 （鹿島アントラーズ）の3名のみ。残る選手は全員ヨーロッパでプレーし、勝利を収めている。負傷で南野、三刀、江野渡が欠けるものの、サムライブルーは強力かつバランスの取れた布陣で、2022年のモロッコのような番狂わせを狙える。
集団の力
「誰にでも代役を務める準備ができている」という哲学こそが日本の真の強みだ。選手の欠場は言い訳にならない。アメリカ遠征では主力選手が欠けるが、招集された選手たちは過去2年間にわたり実績を残してきたチームの一員だ。 サムライブルーは早期にW杯出場を決め、直近の親善試合6試合でスコットランド、イングランド、ブラジルを破り連勝中だ。 2024年3月以降、26試合で敗れたのは2回だけ。2025年6月5日のオーストラリア戦（W杯出場決定後）と、同年9月10日のアメリカとの親善試合である。
目標は準々決勝
日本は優勝ではなく、準々決勝進出を目標にしている。これはまだ達成されたことのない快挙だ。2018年はラウンド16でベルギーに0-2から3-2で逆転負け。2022年はグループリーグでドイツとスペインに勝利しながらも、ラウンド16でクロアチアにPK戦の末敗れた。 アメリカ大会ではオランダ（初戦は14日（日）22時）、チュニジア、スウェーデンと対戦する。グループを突破し準々決勝に進めば、抽選次第で有利な組み合わせも考えられる。 親善試合でアイスランドに勝った後、森保監督は「世界一は簡単ではないが、大和魂と誇りを胸に挑む」と語った。夢物語かもしれないが、侮れない。