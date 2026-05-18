日曜に正式発表か。マンチェスター・シティが衝撃的な監督人事へ。

シティはスポンサーに、この決定をまもなく正式発表すると通知し始めた。グアルディオラはスカイブルーズで10年過ごし、今夏退任して2027年までの契約を満了しないことがすでに公然の秘密だ。

英デイリー・メール紙は、シティが最終節ホームでのアストン・ヴィラ戦に合わせて発表すると報じた。 チームは国内3冠の可能性を残しており、EFLカップとFAカップはすでに制している。リーグ優勝へは、火曜のボーンマス戦と日曜のヴィラ戦に勝ち、最終節で首位アーセナルがクリスタル・パレスに敗れる必要がある。