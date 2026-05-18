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Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport
Oliver Maywurm

翻訳者：

日曜に正式発表か。マンチェスター・シティが衝撃的な監督人事へ。

プレミアリーグ
マンチェスター・シティ 対 アストン・ヴィラ
マンチェスター・シティ
ジョゼップ・グアルディオラ

ペップ・グアルディオラは来シーズン、マンチェスター・シティの監督を退任する見込みだ。

デイリー・メール紙によると、グアルディオラ監督は今シーズン限りでイングランドの名門クラブを退任する。

  • シティはスポンサーに、この決定をまもなく正式発表すると通知し始めた。グアルディオラはスカイブルーズで10年過ごし、今夏退任して2027年までの契約を満了しないことがすでに公然の秘密だ。

    英デイリー・メール紙は、シティが最終節ホームでのアストン・ヴィラ戦に合わせて発表すると報じた。 チームは国内3冠の可能性を残しており、EFLカップとFAカップはすでに制している。リーグ優勝へは、火曜のボーンマス戦と日曜のヴィラ戦に勝ち、最終節で首位アーセナルがクリスタル・パレスに敗れる必要がある。

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  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    ペップ・グアルディオラはマンチェスター・シティを去った後、何をするのだろうか？

    以前、元バイエルン・ミュンヘンの監督グアルディオラは退任が噂されたが、2024年11月に2027年夏までの契約延長に合意した。 しかし現在、55歳の彼は2016年から続いたマンチェスターでの時代を今シーズンで終える意向だ。シティを率いてイングランドリーグ6度制し、2023年には念願のチャンピオンズリーグも制した。

    昨年には退任後、監督業を一時離れると表明していたが、4月末にはW杯出場を逃したイタリア代表の監督候補に名前が挙がった。

  • マンチェスター・シティ：エンツォ・マレスカがグアルディオラ後任か？

    デイリー・メール』は、シティの次期監督候補としてエンツォ・マレスカを筆頭に挙げている。このイタリア人監督はクラブに精通しており、2020/21シーズンにU-23、2022/23シーズンにはグアルディオラの助手としてトップチームを指導した。今年初めにチェルシーを退任し、現在はフリーだ。

    さらに同紙はバイエルンで成功を収めるヴィンセント・コンパニ監督も候補と報じる。 シティで2008～2019年に選手として活躍したコンパニーの監督就任が取り沙汰されるのは当然だ。だが、昨年10月に2029年まで契約を延長したばかりであり、バイエルンで更なる目標を目指す40歳をマンチェスターが獲得できる可能性は低い。

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-CRYSTAL PALACEAFP

    ペップ・グアルディオラ率いるマンチェスター・シティ：プレミアリーグとチャンピオンズリーグでの成績


    シーズン

    プレミアリーグ

    チャンピオンズリーグ

    2016/17

    3位

    ラウンド16

    2017/18

    優勝

    準々決勝

    2018/19

    優勝

    準々決勝

    2019/20

    準優勝

    準々決勝

    2020/21

    優勝

    決勝

    2021/22

    優勝

    準決勝

    2022/23

    優勝

    優勝

    2023/24

    優勝

    準々決勝

    2024/25

    3位

    中間ラウンド

    2025/26

    2位（シーズン未終了）

    ラウンド16


プレミアリーグ
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アストン・ヴィラ
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