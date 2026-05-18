デイリー・メール紙によると、グアルディオラ監督は今シーズン限りでイングランドの名門クラブを退任する。
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日曜に正式発表か。マンチェスター・シティが衝撃的な監督人事へ。
シティはスポンサーに、この決定をまもなく正式発表すると通知し始めた。グアルディオラはスカイブルーズで10年過ごし、今夏退任して2027年までの契約を満了しないことがすでに公然の秘密だ。
英デイリー・メール紙は、シティが最終節ホームでのアストン・ヴィラ戦に合わせて発表すると報じた。 チームは国内3冠の可能性を残しており、EFLカップとFAカップはすでに制している。リーグ優勝へは、火曜のボーンマス戦と日曜のヴィラ戦に勝ち、最終節で首位アーセナルがクリスタル・パレスに敗れる必要がある。
- Getty Images Sport
ペップ・グアルディオラはマンチェスター・シティを去った後、何をするのだろうか？
以前、元バイエルン・ミュンヘンの監督グアルディオラは退任が噂されたが、2024年11月に2027年夏までの契約延長に合意した。 しかし現在、55歳の彼は2016年から続いたマンチェスターでの時代を今シーズンで終える意向だ。シティを率いてイングランドリーグ6度制し、2023年には念願のチャンピオンズリーグも制した。
昨年には退任後、監督業を一時離れると表明していたが、4月末にはW杯出場を逃したイタリア代表の監督候補に名前が挙がった。
マンチェスター・シティ：エンツォ・マレスカがグアルディオラ後任か？
『デイリー・メール』は、シティの次期監督候補としてエンツォ・マレスカを筆頭に挙げている。このイタリア人監督はクラブに精通しており、2020/21シーズンにU-23、2022/23シーズンにはグアルディオラの助手としてトップチームを指導した。今年初めにチェルシーを退任し、現在はフリーだ。
さらに同紙は、バイエルンで成功を収めるヴィンセント・コンパニ監督も候補と報じる。 シティで2008～2019年に選手として活躍したコンパニーの監督就任が取り沙汰されるのは当然だ。だが、昨年10月に2029年まで契約を延長したばかりであり、バイエルンで更なる目標を目指す40歳をマンチェスターが獲得できる可能性は低い。
- AFP
ペップ・グアルディオラ率いるマンチェスター・シティ：プレミアリーグとチャンピオンズリーグでの成績
シーズン
プレミアリーグ
チャンピオンズリーグ
2016/17
3位
ラウンド16
2017/18
優勝
準々決勝
2018/19
優勝
準々決勝
2019/20
準優勝
準々決勝
2020/21
優勝
決勝
2021/22
優勝
準決勝
2022/23
優勝
優勝
2023/24
優勝
準々決勝
2024/25
3位
中間ラウンド
2025/26
2位（シーズン未終了）
ラウンド16