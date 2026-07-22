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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

翻訳者：

「日々近づいている」――PSGのスター、ファビアン・ルイスが、スペイン代表でのワールドカップ成功を受けて、移籍への意欲とバロンドール獲得への野望を明かす

移籍情報
ファビアン・ルイス
パリ・サンジェルマン
スペイン
リーグ・アン
ワールドカップ
ベティス

パリ・サンジェルマンのファビアン・ルイスが、将来レアル・ベティスに復帰したいと表明した。彼はPSGで2年連続チャンピオンズリーグ制覇を達成し、スペイン代表として2026年ワールドカップも制した。次はバロンドール獲得を狙う。

  • セビリアへの復帰を視野に

    ルイスは2018年にレアル・ベティスを退団後、ナポリを経てパルク・デ・プランスへ加入。チャンピオンズリーグ2連覇と、2026年W杯スペイン代表としての優勝を経験した。それでも彼の心は今もベティスにある。 故郷での式典で、将来再びベティスのユニフォームを着る可能性を問われた。

    「正直、そう思っています。いつも言ってきたし、隠したこともありません。戻りたいと切に願っています。その日は日に日に近づいています。私はベティスのファンで、いつか戻りたいです」とルイスは『マルカ』紙に語った。



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  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    スペイン人選手のバロンドール獲得への夢

    ワールドカップでスペイン代表の優勝に貢献したルイスは、バロンドールの有力候補に挙げられている。30歳の彼はクラブではPSGの欧州制覇を支え、代表では北米大会で中盤を統率した。

    元ナポリのルイスは、バロンドール候補の憶測が高まる中、明確な野心を示した。彼は記者団に「バロンドールを獲りたくない選手がいるでしょうか？ チャンピオンズリーグとワールドカップを制した今シーズンは満足しています。候補に入れば光栄です」と語った。

  • ロス・パラシオスの台頭

    ルイスは、ヘスス・ナバスやガヴィフなど多くのスターを輩出した小さな町ロス・パラシオス・イ・ビジャフランカで凱旋祝賀会を開き、スピーチを行った。世界舞台で成果を挙げた彼は、地元との絆を大切にしつつ成果を享受している。PSGのプレシーズン合宿前に休息を取るこのMFの評価は、今最高潮だ。

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    次は何が起こるのでしょうか？

    ファビアン・ルイスはPSGとの契約を2029年まで延長し、さらに1年延長できるオプションが付くことで合意した。これによりベティスへの早期復帰の可能性はほぼ消えた。PSGは今後もルイスのプレイメイキングを享受できそうだ。 ルイス・エンリケ監督率いるチームは2026-27シーズンの幕開けとなるUEFAスーパーカップ決勝でアストン・ヴィラと対戦し、ルイスも出場すると期待されている。