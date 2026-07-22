「日々近づいている」――PSGのスター、ファビアン・ルイスが、スペイン代表でのワールドカップ成功を受けて、移籍への意欲とバロンドール獲得への野望を明かす

ワールドカップでスペイン代表の優勝に貢献したルイスは、バロンドールの有力候補に挙げられている。30歳の彼はクラブではPSGの欧州制覇を支え、代表では北米大会で中盤を統率した。

元ナポリのルイスは、バロンドール候補の憶測が高まる中、明確な野心を示した。彼は記者団に「バロンドールを獲りたくない選手がいるでしょうか？ チャンピオンズリーグとワールドカップを制した今シーズンは満足しています。候補に入れば光栄です」と語った。