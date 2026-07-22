Getty Images Sport
翻訳者：
「日々近づいている」――PSGのスター、ファビアン・ルイスが、スペイン代表でのワールドカップ成功を受けて、移籍への意欲とバロンドール獲得への野望を明かす
セビリアへの復帰を視野に
ルイスは2018年にレアル・ベティスを退団後、ナポリを経てパルク・デ・プランスへ加入。チャンピオンズリーグ2連覇と、2026年W杯スペイン代表としての優勝を経験した。それでも彼の心は今もベティスにある。 故郷での式典で、将来再びベティスのユニフォームを着る可能性を問われた。
「正直、そう思っています。いつも言ってきたし、隠したこともありません。戻りたいと切に願っています。その日は日に日に近づいています。私はベティスのファンで、いつか戻りたいです」とルイスは『マルカ』紙に語った。
- AFP
スペイン人選手のバロンドール獲得への夢
ワールドカップでスペイン代表の優勝に貢献したルイスは、バロンドールの有力候補に挙げられている。30歳の彼はクラブではPSGの欧州制覇を支え、代表では北米大会で中盤を統率した。
元ナポリのルイスは、バロンドール候補の憶測が高まる中、明確な野心を示した。彼は記者団に「バロンドールを獲りたくない選手がいるでしょうか？ チャンピオンズリーグとワールドカップを制した今シーズンは満足しています。候補に入れば光栄です」と語った。
ロス・パラシオスの台頭
ルイスは、ヘスス・ナバスやガヴィフなど多くのスターを輩出した小さな町ロス・パラシオス・イ・ビジャフランカで凱旋祝賀会を開き、スピーチを行った。世界舞台で成果を挙げた彼は、地元との絆を大切にしつつ成果を享受している。PSGのプレシーズン合宿前に休息を取るこのMFの評価は、今最高潮だ。
- Getty Images Sport
次は何が起こるのでしょうか？
ファビアン・ルイスはPSGとの契約を2029年まで延長し、さらに1年延長できるオプションが付くことで合意した。これによりベティスへの早期復帰の可能性はほぼ消えた。PSGは今後もルイスのプレイメイキングを享受できそうだ。 ルイス・エンリケ監督率いるチームは2026-27シーズンの幕開けとなるUEFAスーパーカップ決勝でアストン・ヴィラと対戦し、ルイスも出場すると期待されている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。