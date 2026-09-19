日本サッカー界のレジェンド、本田圭佑がシンガポール・プレミアリーグのFCジュロンで公式戦デビューを果たし、その驚異的な“世界を渡り歩く”キャリアをさらに伸ばした。40歳のMFは、ジュロン・イースト・スタジアムで行われたホウガン・ユナイテッド戦で、3-0の勝利を収めた試合の82分に途中出場した。

おなじみの背番号4をまとったベテランは、ホームサポーターの大歓声を受けてピッチに入った。

シンガポールは、本田がその輝かしいキャリアを通じてプロとしてプレーした11カ国目となった。



