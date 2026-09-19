日本サッカー界のレジェンド、本田圭佑がシンガポール・プレミアリーグのFCジュロンで公式戦デビューを果たし、その驚異的な“世界を渡り歩く”キャリアをさらに伸ばした。40歳のMFは、ジュロン・イースト・スタジアムで行われたホウガン・ユナイテッド戦で、3-0の勝利を収めた試合の82分に途中出場した。
おなじみの背番号4をまとったベテランは、ホームサポーターの大歓声を受けてピッチに入った。
シンガポールは、本田がその輝かしいキャリアを通じてプロとしてプレーした11カ国目となった。
日本サッカー界のレジェンド、本田圭佑がシンガポール・プレミアリーグのFCジュロンで公式戦デビューを果たし、その驚異的な“世界を渡り歩く”キャリアをさらに伸ばした。40歳のMFは、ジュロン・イースト・スタジアムで行われたホウガン・ユナイテッド戦で、3-0の勝利を収めた試合の82分に途中出場した。
おなじみの背番号4をまとったベテランは、ホームサポーターの大歓声を受けてピッチに入った。
シンガポールは、本田がその輝かしいキャリアを通じてプロとしてプレーした11カ国目となった。
右サイドで同胞の津々原場優磨に代わって投入された本田は、出場時間が限られていたにもかかわらず、すぐさま強烈な印象を残した。87分には、執拗なプレッシングでホウガンのGK古賀隆大に慌ただしいクリアを強いた。
アディショナルタイム深くには、このMFが水木安藤の得点をお膳立てする正確なスルーパスを通したが、そのプレーはオフサイドで取り消された。
開幕戦ではタッチライン際から指示を送っていた本田だが、この試合ではピッチ上で直接貢献できる準備が整っていることを証明した。
シンガポールでの本田のデビューは、J1リーグの名古屋グランパスで始まった唯一無二のキャリアにおける新たな章となる。その歩みには、オランダ、ロシア、イタリア、メキシコ、オーストラリア、ブラジル、アゼルバイジャン、リトアニア、ブータンでのプレー歴が含まれている。
また、2018年から2023年にかけては、国際Aマッチ90試合出場の本田は現役選手を続けながら、カンボジア代表のゼネラルマネジャーも務めた。
直近では2024年にブータンのパロFCでプレーし、その後2026-27シーズンに向けてFCジュロンと契約を結んだ。
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本田のデビューは、FCジュロンにとって快適な一夜を締めくくるものとなり、チームはリーグ戦2連勝を飾った。山口卓真が先制点を挙げ、その後はハジク・カマルディンと途中出場の安藤が追加点を決めて勝ち点3を手にした。
ホウガンはズルカルナエン・スズリマンが一発退場となり、10人で試合を終えた。
FCジュロンは、本田がさらにチームに溶け込んでいく中で、この完璧なスタートを維持したいところだ。