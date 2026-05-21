ナゲルスマン監督は「非常に、非常に良い」と評価したが、2026年を見据えると「クラブレベルでは不十分」とも語った。サネは1ゴール3アシストを記録したものの、4月12日以降得点に絡んでいない。 イスタンブールでの初シーズン43試合では7ゴール9アシストだった。

ボスポラス海峡を渡った際、ナゲルスマンは「もっと目立ち、数字を残せ」と命じた。9、10月の合宿では外れたが、今回はW杯代表に選ばれた。課題はクリアしたようだ。

木曜正午、フランクフルトでナゲルスマンは、サネを選出しサイード・エル・マラ、クリス・フューリッヒ、カリム・アデイエミを落とした理由を数字ではなく人間関係で説明した。「チーム内で極めて高く評価されており、数人と強い絆で結ばれているからだ」と語った。