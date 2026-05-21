ユリアン・ナーゲルスマンは質問が来ることを予想していた。ドイツ代表監督は「物議を醸している選手だ」と前置き、レロイ・サネのデータを示した。「我がチームでは直近4試合で5得点を挙げている」と、ガラタサライ所属の攻撃的選手招集を説明した。
翻訳者：
新鮮な風ではなく、お馴染みの顔。この選出で、ユリアン・ナーゲルスマンはW杯のリスクを負う。
ナゲルスマン監督は「非常に、非常に良い」と評価したが、2026年を見据えると「クラブレベルでは不十分」とも語った。サネは1ゴール3アシストを記録したものの、4月12日以降得点に絡んでいない。 イスタンブールでの初シーズン43試合では7ゴール9アシストだった。
ボスポラス海峡を渡った際、ナゲルスマンは「もっと目立ち、数字を残せ」と命じた。9、10月の合宿では外れたが、今回はW杯代表に選ばれた。課題はクリアしたようだ。
木曜正午、フランクフルトでナゲルスマンは、サネを選出しサイード・エル・マラ、クリス・フューリッヒ、カリム・アデイエミを落とした理由を数字ではなく人間関係で説明した。「チーム内で極めて高く評価されており、数人と強い絆で結ばれているからだ」と語った。
- Getty
レロイ・サネがサイード・エル・マラに勝利
もちろん、ドイツ代表での国際試合経験がない19歳のエル・マラには及ばない。 それでも昨年まで3部リーグでプレーしていた1.FCケルンの新星は、ブンデスリーガ34試合で13ゴール5アシストを記録。ケルン得点の約37％を彼がマークし、これはトップリーグでも突出している。
数字だけ見ればサネを上回る。W杯に値したのはどちらかは意味のない議論だ。シーズン通じて好印象を残したのは確実で、ガラ戦でベンチに回されたサネより調子が良く、経験も上だった。
ナゲルスマン監督は今回、若手を起用しない方針を選択。初招集なら名誉とチャンスと捉え、代表ユニフォームに全力投球しただろう。結果、ガーナ戦で途中出場し自国ファンからブーイングを受けたサネを選んだ。 ナーゲルスマンは「彼には時折オーラが消える瞬間があり、欠点が目立つ」と語った。
サイード・エル・マラ：2025/26シーズンの成績
公式戦 得点 アシスト イエローカード 36 13 5 5
- AFP
サネの加入で「チームに相乗効果が生まれる」
ドイツ代表監督は、サネの加入でチーム結束がさらに強まると期待している。新鮮な風ではなく、馴染みの顔ぶれだ。監督は「サネが加わればチーム内に相乗効果が生まれる」と説明した。
ナゲルスマン監督は会見冒頭、他国には世界クラスの選手が多いとしながらも、過去の優勝国には常にチーム内の「結束力」が不可欠だったと強調した。
38歳の監督は、最終的にエル・マラスを代表から外した理由も説明した。「彼はケルンの戦術に非常に合っている。我々の戦術や攻撃の深さに合うかどうかを確認しなければならない」とナゲルスマンは語った。「ケルンのヒートマップを見ると、彼は自陣ゴール近くで多くのカウンタースペースを持っている。」
- Getty Images
ナゲルスマン監督が明言：サネはライバルとなる
ドルトムントのマクシミリアン・バイアーは、この大会でそのチャンスを活かすだろう。彼は「エル・マラ」同様、リーグ戦で18得点を挙げている。ナゲルスマンは「その場合は総合的に判断しなければならない」と説明した。「全体的なテーマに注意を払い、どの選手が相性が良く、これまでどれほど一緒にプレーしてきたかを考慮しなければならない」
それでもナゲルスマンはサネの能力を評価する。 「もちろん、彼は狭いスペースでプレーする特別な才能を持っている」と述べ、元バイエルン・ミュンヘンの選手がジョーカーとして起用される予定であることを明らかにした。「クラブでの出場機会が少ないため、まずは挑戦者の役割を担う。守備の深い相手や相手が疲れてきた時には、彼のスピードや狭いスペースでのテクニック、連携プレーが生きるだろう」
サネにとってこれは最後のチャンスだ。彼はトルコの通信社DHAに「キャリアの終盤に再びワールドカップに出場できればとても嬉しい。それはサッカー界最大の舞台であり、誰もが参加したいと願っている」と語っていた。
- AFP
ナゲルスマン監督はサネ起用で意図的にリスクを冒す
サネがピッチでどんなプレーをするかは、いつも疑問だ。ナゲルスマンもそれを分かっている。「正直、彼について100％確信することはできない」と3月に『キッカー』誌に語っていた。
つまりナゲルスマンは、74試合の代表経験があるサネを選出し、あえてリスクを負った。同時に彼は「昔から良い関係だ。W杯後には批判より称賛が多くなるよう、彼を刺激できる」と自信を示した。
レロイ・サネ：2025/26シーズンの成績
公式戦 得点 アシスト イエローカード レッドカード 43 7 9 1 1