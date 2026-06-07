デビュー組には世界屈指の有名選手がいる。年齢で出られなかった選手もいれば、長い間チャンスを待ったスターもいる。
そこで、GOALが注目のデビュー組トップ10を選出しました：
デビュー組には世界屈指の有名選手がいる。年齢で出られなかった選手もいれば、長い間チャンスを待ったスターもいる。
そこで、GOALが注目のデビュー組トップ10を選出しました：
1998年以来本大会に出ていないノルウェーだが、スターの層の厚さから今大会のダークホースと目される。マルティン・オデゴール、アントニオ・ヌサ、アレクサンデル・ソルロートがW杯デビュー。それでも注目の的はただ一人、エルリング・ハーランドだ。
代表49試合で55得点を挙げるハーランドにとって、今大会が主要大会初出場。ノルウェーはイラク、セネガル、フランスと同居するグループステージを突破できるか。相手DFは、ボールをキープして突進する彼の姿に戦慄するだろう。
初出場でも、彼なら難なく結果を出すだろう。
ラミネ・ヤマルはスペインサッカー界の希望だ。15歳でデビューし、バルセロナで軽やかな足さばきと魔法のようなプレーを見せ、すでに世界的なスーパースターになった。
EURO2024では準決勝フランス戦で鮮烈なゴールを決め、4アシストでスペインの優勝に貢献した。このままW杯でも活躍すれば、世界最高の選手との評価を得るだろう。
18歳にしてトップでの経験は十分。残る課題は、怪我から回復し、大会の負荷に耐えられるかだ。
フロリアン・ヴィルツは昨夏、最大1億1600万ポンドの移籍金でリヴァプールへ加入したが、プレミアリーグ1年目は苦戦した。2022年は前十字靭帯断裂で出場できなかったため、今回のワールドカップで良いデビューを飾りたいところだ。
軽快な足さばきと滑らかなドリブルが武器で、ユーロ2024では2得点を記録。ユリアン・ナーゲルスマン監督は彼を攻撃の要としており、ジャマル・ムシアラ、レナート・カールとの攻撃的MFトリオ形成も期待される。堅守をも崩す技術で、この夏、存在感を示したい。
ルイス・ディアスはここ数シーズン、アンフィールドとアリアンツ・アレーナで輝かしい活躍を見せた。特に昨季バイエルン・ミュンヘンではハリー・ケイン、ミカエル・オリゼと連携し、欧州屈指の攻撃陣の一角を担った。これがキャリア最高のパフォーマンスだ。
29歳ながら、ディアスはまだW杯で母国代表としてプレーしたことがない。コロンビアは2022年大会の予選で敗退し、2018年大会の時点ではディアスはジュニアFCで頭角を現し始めたばかりだった。
代表デビューは2018年9月で、これまでに70試合以上に出場している。2025-26シーズンにバイエルンで26得点19アシストを記録した好調を維持できれば、コロンビアを大会の深みへ導くことができるだろう。
チームメイトのオリゼもバイエルンでの活躍でバロンドール候補に挙げられ、自身初のワールドカップに出場する。 フランス代表FWは今季25得点28アシストをマークし、代表でも好調を維持。パリSGの若手デシレ・ドゥエを押しのけ、デシャン監督の先発に名を連ねている。
かつては中位プレミアリーグから欧州最高峰へ飛躍できるか疑問視されたが、過去2シーズンでその疑念を払拭した。今夏、大舞台で輝けば、世界的なスーパースターへ躍進する準備は整っている。
ジョアン・ネヴェスは2024年夏にPSGへ移籍し、ヨーロッパ屈指のMFに成長。ポルトガル代表のヴィティーニャ、ヌノ・メンデス、ゴンサロ・ラモスと共に21歳でチャンピオンズリーグ2連覇を達成した。
代表ではMFの層が厚く、右SBを任されることもあったが、最近はオールラウンドなスタイルを代表でも発揮し始めている。ベンフィカ時代を経て、今回のW杯は彼の第一歩となるだろう。
ニコ・パスは、コモでセスク・ファブレガス監督の下でプレーし、欧州屈指のプレイメーカーに成長した。2024年にレアル・マドリードから放出されたが、買い戻しオプションにより今夏復帰すると報じられている。
卓越した技術と身体能力を誇り、10番やセントラルMFとしてプレーできる彼は、セリエAでコモを4位に導き、チャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献。自身もリーグ最優秀MFに選ばれた。
アルゼンチン代表は、パズがクラブでの好調を初出場するW杯でも発揮することを期待している。連覇を狙う前回優勝国は、リオネル・メッシを軸に最精鋭で臨む。
共催国アメリカ代表の多くは2022年メンバーだったが、カタールでは得点源が不足した。その期待を背負うのがフォラリン・バログンだ。
両足を使い、スピードと決定力を兼備する元アーセナルFWは、モナコでの19得点を含む好シーズンを経て初出場する。
イングランドから米国代表に切り替えた彼は、2024年コパ・アメリカでも3試合で2得点を挙げ、大舞台でも物怖じしないことを示した。現在24歳。マウリシオ・ポチェッティーノ監督の下、チームをノックアウトステージへ導くことが期待されている。
アルダ・ギュレルはユーロ2024でトルコのベスト8進出に貢献し、ジョージア戦で得点、オーストリア戦とオランダ戦でアシストを記録した。21歳でのこの活躍が前兆なら、ワールドカップでも注目だ。
今季はレアル・マドリードで初めて定位置を確保し、キリアン・エムバペとの連携で16アシスト7得点をマークした。
今夏もユヴェントスのFWケナン・イルディズとともに代表攻撃陣を牽引し、大会を彩る活躍が期待されている。
ヤン・ディオマンデは現在、世界で最も注目されるサッカー選手の一人だ。RBライプツィヒの19歳は、欧州屈指のウインガーに成長し、リヴァプールやPSGからオファーを受けている。
今夏、コートジボワール代表として出場するたびに、彼のプレーに注目が集まるだろう。年初めアフリカネイションズカップで好パフォーマンスを示した彼は、今回も力を発揮する準備ができている。