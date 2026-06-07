1998年以来本大会に出ていないノルウェーだが、スターの層の厚さから今大会のダークホースと目される。マルティン・オデゴール、アントニオ・ヌサ、アレクサンデル・ソルロートがW杯デビュー。それでも注目の的はただ一人、エルリング・ハーランドだ。

代表49試合で55得点を挙げるハーランドにとって、今大会が主要大会初出場。ノルウェーはイラク、セネガル、フランスと同居するグループステージを突破できるか。相手DFは、ボールをキープして突進する彼の姿に戦慄するだろう。

初出場でも、彼なら難なく結果を出すだろう。