Skyによると、スイス代表の移籍先がニューカッスル・ユナイテッドになるのはほぼ確実だ。
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新記録の移籍：W杯で注目されたヨハン・マンザンビがSCフライブルクを退団へ
移籍は最終調整のみ。両クラブは6000万ユーロで合意し、マンザンビはフライブルク史上最高移籍金となる。
これまでの最高額はケヴィン・シャデとメルリン・レールで、2人ともプレミアリーグのFCブレントフォード（シャデ）とFCエバートン（レール）へ移籍していた。
ここ数日、マンザンビが「マグパイズ」の愛称で知られるニューカッスルへ移籍する兆候は強まっていた。クラブは、1億ユーロ超でトッテナムへ移ったサンドロ・トナリの後継者として彼に期待している。
フライブルクとの契約は2030年6月30日まで残っていたが、契約解除条項はなかった。そのため、W杯での好パフォーマンスがクラブにとって好都合となった。
- AFP
2026年W杯でヨハン・マンザンビがスイス代表として活躍
米国、カナダ、メキシコで開催された大会で、20歳の彼はスイス代表として力強いプレーを見せた。グループリーグ第2戦のボスニア戦では71分に途中出場し、終盤に2得点をマークして勝利をもたらした。
続くカナダ戦では初先発し、1ゴール1アシストでヤキン監督の期待に応えた。16強のアルジェリア戦でもアシストを記録した。
続くコロンビアとのPK戦は4－3で制し、ベスト8へ進んだ（マンザンビは膝の負傷で出場せず）。準々決勝の相手は現世界王者のアルゼンチンで、試合は日曜から月曜にかけての深夜3時（ドイツ時間）に行われる。
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