移籍は最終調整のみ。両クラブは6000万ユーロで合意し、マンザンビはフライブルク史上最高移籍金となる。

これまでの最高額はケヴィン・シャデとメルリン・レールで、2人ともプレミアリーグのFCブレントフォード（シャデ）とFCエバートン（レール）へ移籍していた。

ここ数日、マンザンビが「マグパイズ」の愛称で知られるニューカッスルへ移籍する兆候は強まっていた。クラブは、1億ユーロ超でトッテナムへ移ったサンドロ・トナリの後継者として彼に期待している。

フライブルクとの契約は2030年6月30日まで残っていたが、契約解除条項はなかった。そのため、W杯での好パフォーマンスがクラブにとって好都合となった。