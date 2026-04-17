2025-26シーズンを前に、レッド・ドラゴンズはルイス・オブライエン、カラム・ドイル、ベン・シーフ、ネイサン・ブロードヘッドを獲得。ブロードヘッドの移籍金は1,000万ポンド（約1,400万ドル）でクラブ最高額となった。

しかしその記録は12カ月で塗り替えられるかもしれない。元フットボールリーグのスターで解説者のドン・グッドマンは、igaming.comの協力でGOALの独占インタビューに応じ、レイノルズとマックがさらに資金を投入するか問われこう語った。「私の最有力予想だ。彼らは野心的で、それを隠さない。

FFPの観点でも、彼らは比較的裕福なクラブだ。多様な収入源がある。何より、監督、選手、オーナーがチャンピオンシップを1シーズン経験し、何が求められるかを理解した。

来夏の補強は強力になるはずで、来シーズンはトップ6以上を狙える陣容になるでしょう」