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新移籍金記録か？ レイノルズとマックが、レックサムのプレミアリーグ昇格へ再び巨費を投じる見込み。
ハリウッドの共同オーナーたちが、その急成長を支えている。
ハリウッドの共同オーナーたちは、レースコース・グラウンドで育つ大きな夢を支えるため、資金提供を続けています。彼らは自腹を切る必要はなく、収益性の高い商業契約や受賞ドキュメンタリー『Welcome to Wrexham』により過去最高の収益を得ています。
この収益を原資に、クラブは積極的な補強が可能に。2021年の体制変更以降、3年連続でEFLに昇格し、ナショナルリーグからチャンピオンシップへ駆け上がった。
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2026年、レックサムは再び移籍金記録を更新するだろうか？
2025-26シーズンを前に、レッド・ドラゴンズはルイス・オブライエン、カラム・ドイル、ベン・シーフ、ネイサン・ブロードヘッドを獲得。ブロードヘッドの移籍金は1,000万ポンド（約1,400万ドル）でクラブ最高額となった。
しかしその記録は12カ月で塗り替えられるかもしれない。元フットボールリーグのスターで解説者のドン・グッドマンは、igaming.comの協力でGOALの独占インタビューに応じ、レイノルズとマックがさらに資金を投入するか問われこう語った。「私の最有力予想だ。彼らは野心的で、それを隠さない。
FFPの観点でも、彼らは比較的裕福なクラブだ。多様な収入源がある。何より、監督、選手、オーナーがチャンピオンシップを1シーズン経験し、何が求められるかを理解した。
来夏の補強は強力になるはずで、来シーズンはトップ6以上を狙える陣容になるでしょう」
レックサムがプレミアリーグで戦うにはいくら必要か
レックサムがトップリーグに昇格すれば（時間の問題とされる）、エリートチームと渡り合うため、5000万ポンド（6800万ドル）、6000万ポンド（8000万ドル）、あるいは7000万ポンド（9400万ドル）を投じ、資金力トップのクラブになると予想される。
元レッド・ドラゴンズのDFフランク・シンクレアはGOALの取材に「プレミアリーグに定着したいなら、そのくらいの移籍金は必要だ」と語った。
何百年もリーグに在籍してきたクラブでも残留争いに苦しみ、昇降格を繰り返す例がある。レックサムは、たとえ財政的に報われてもそんな存在にはなりたくないはずだ。
ただ、外から見ていると、オーナーたちはプレミアリーグで通用するチームを目指していると思う。財政的な制約があるので、実際にいくら投資できるかは不明だ。それでも、彼らは資金を投入し、プレミアリーグで戦うための支援も得ているはずだ。」
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プレーオフ進出へ：レックサムは依然として上位6位入りを目指している
レックサムは4年連続昇格の記録更新まであと一歩だ。残り4試合でプレーオフ圏まで4ポイント差。
土曜のホームでのストーク戦でその差を縮める可能性はある。たとえ勢いが鈍っても、最終目標は変わらない。野心的な計画は健在だ。