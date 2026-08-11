守備陣は刷新される見通しで、ジェレミー・ジャケはレンヌからの加入後、早期にチームへ組み込まれるとみられている。高い身体能力はイラオラ監督が求めるハイライン守備に理想的に合致しており、さらに最近ローンで加わったロナルド・アラウホが貴重な経験をもたらす。

一方で、ミロシュ・ケルケズはアンフィールドでの2年目のシーズンで本領を発揮すると期待されている。ボーンマス時代に自身の力を最大限に引き出してくれた指揮官の下、このSBは監督のシステムに順応する中で飛躍のシーズンを迎える可能性がある。