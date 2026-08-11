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新監督アンドニ・イラオラの下で予想する、2026-27シーズンのリヴァプール先発XI
新たな戦術的方向性
イラオラのリヴァプール監督就任は、前任者の体制からの大きな転換を意味する。スペイン人指揮官は、しばしば「ロックンロール」フットボールと評される哲学を携えてやって来る。かつてアンフィールドでクラブの黄金期を特徴づけたのと同じ、高強度かつハイプレスのスタイルを重視するものだ。
このハイオクタンなアプローチへの回帰は、近年の大きな変化を経た現在のスカッドの多くにも合うはずだ。 『Planet Football』によると、イラオラは4-2-3-1の布陣を好むとみられているが、具体的な戦術の落とし込みは昨季に見られた形とは異なる見通しだ。
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守備の堅さを組み込む
守備陣は刷新される見通しで、ジェレミー・ジャケはレンヌからの加入後、早期にチームへ組み込まれるとみられている。高い身体能力はイラオラ監督が求めるハイライン守備に理想的に合致しており、さらに最近ローンで加わったロナルド・アラウホが貴重な経験をもたらす。
一方で、ミロシュ・ケルケズはアンフィールドでの2年目のシーズンで本領を発揮すると期待されている。ボーンマス時代に自身の力を最大限に引き出してくれた指揮官の下、このSBは監督のシステムに順応する中で飛躍のシーズンを迎える可能性がある。
攻撃の強度と華やかさ
中盤と前線はイラオラのシステムの中核を担うことになり、ドミニク・ソボスライはその重要な構成要素になると見込まれている。このハンガリー代表は卓越したプレッシング能力を備えており、新指揮官が求める高いエネルギー量のプレーに完璧に適合するため、自身が最も力を発揮できる役割で輝けるはずだ。
フロリアン・ヴィルツもまた、大きなシーズンを迎える準備が整っている。ボールを持っていない局面での強度の高い運動量が、イラオラのスタイルに完璧に合致するからだ。さらに前線では、アレクサンダー・イサクが1トップを務め、指揮官のインテリジェントなプレッシングへのこだわりを生かしながら、ゴール前での決定力を取り戻すことを目指す。
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未来を見据えて
チームの軸は固まりつつある一方で、クラブは引き続き補強候補と結びつけられており、とりわけサイドのポジションでの補強が注目されている。パリ・サンジェルマンのブラッドリー・バルコラは依然として主要ターゲットであり、リヴァプールが獲得に成功すれば、ウイングでダイナミズムをもたらす戦力アップとなるだろう。
スカッドがなお進化の途上にある中、イラオラは若手のリオ・ングモハのような才能の育成にも力を注ぐことになる。確立されたスター選手と意欲的な戦術的調整、そして新戦力加入の可能性をバランスよく組み合わせることで、この指揮官は今季あらゆる舞台で戦える競争力のあるチーム構築を目指している。その布陣は4-2-3-1で、アリソン、グエラ・ドゥエ、ジェレミー・ジャケ、フィルジル・ファン・ダイク、ミロシュ・ケルケズ、ライアン・フラーフェンベルフ、ドミニク・ソボスライ、フロリアン・ヴィルツ、リオ・ングモハ、アレクサンデル・イサク、ブラッドリー・バルコラが名を連ねる。
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