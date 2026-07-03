コンゴ民主共和国戦でも、いくつかの場面で同様の兆候が見られた。イングランドは序盤、パスワークのリズムをつかめず精彩を欠いた。デクラン・ライスはミスパスを連発。ケインもボールを失い、さらに後ろへパスを出す場面もあった。その隙を突いたコンゴ民主共和国は7分、的確なカウンターで先制した。

直後の議論はファーポストでのスペンスの守備に向かった。そもそも、そんな展開になるべきではなかった。イングランドが活気を取り戻したのは追いかける立場になってからだが、それでも慎重で、少し怯えているように見えた。前半、ウィッサのシュートがポストを叩いた際、イングランドは2失点を免れたのは幸運だった。

攻撃は「ベリンガムに預けて祈る」展開が続き、アイデア不足。ラッシュフォードは活発ながら決定力欠く。マドゥエケは同じ動きを繰り返す。アンダーソンは中盤で迷い気味。最終ラインへのパス最多はセンターバックのコンサだった。

しかし終盤15分、ケインが2得点を奪って逆転。異なる形で生まれた2ゴールは圧巻だった。彼は救世主として称えられ、「イングランド史上最高の選手（GOAT）」との声も。だが、本来彼に期待されるのは当然のことだ。

試合後、イングランド代表が長い時間「代表ユニフォームの重圧」を感じていたのではないかとの質問がトゥヘル監督に寄せられた。彼は「ナンセンスだ」と即座に否定。「今日、そんな様子は一切見られなかった。もしあればすぐに気づく。その説を受け入れるのは簡単だが、私には全く見えない」と語った。