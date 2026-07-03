少し考えてほしい。深く考えすぎないでほしいが、夢を見る理由は確かにある。理論上、ここが楽しい部分だ。しかし、じっくり、あるいは客観的に見れば、イングランドがワールドカップで優勝するのを阻む、極めて明白な問題がある。トゥヘル監督の就任から18ヶ月がたったが、実質的には何も変わっていない。少なくとも公式戦では。
コンゴ戦の勝利も、内容はサウスゲート体制と変わらず、スターの個人技に頼ったものだった。監督交代で改善された点は見えず、チームは依然として同じ課題を抱えている。
少し考えてほしい。深く考えすぎないでほしいが、夢を見る理由は確かにある。理論上、ここが楽しい部分だ。しかし、じっくり、あるいは客観的に見れば、イングランドがワールドカップで優勝するのを阻む、極めて明白な問題がある。トゥヘル監督の就任から18ヶ月がたったが、実質的には何も変わっていない。少なくとも公式戦では。
コンゴ戦の勝利も、内容はサウスゲート体制と変わらず、スターの個人技に頼ったものだった。監督交代で改善された点は見えず、チームは依然として同じ課題を抱えている。
ユーロ2024はイングランドにとって奇妙な大会だった。サウスゲート監督はファンやメディアから「手綱を緩めて」主力を出せと懇願され、枠を超えて全選手を招集し、その場の流れで試合に臨んだ。イングランドは印象的な内容なく決勝へ進んだ。
グループステージでは2分けとセルビアへの辛勝1－0。ノックアウトステージは、ベリンガムのロスタイム弾でスロバキアに2－1、PK戦でスイスに辛勝、終盤のワトキンス弾でオランダに1－0。最高のパフォーマンスは決勝だったが、スペインには圧倒された。 「決勝に進むための教科書」とは言い難い大会だった。
なぜそうなったか？ イングランドは堅い守備で粘り、ビッグネームが要所で救った。ベリンガムとケインがスロバキア戦で得点し、サカがスイス戦で同点弾。パーマーは決勝で途中出場し、1点を奪った。攻撃のアイデアは限定的だったが、個人の才能が局面を打開した。
最も重要な局面で、個々の選手が輝いてもチームは重圧に耐えきれなかった。ユーロ2024決勝の後半15分、1－1でイングランドはスペインに圧倒された。75分のカイル・ウォーカーのスローイン以降、試合の主導権を握るスペインの前に為す術がなかった。
スペインは105本のパスを成功させた一方、イングランドは27本。最終ライン付近ではスペイン39本、イングランド10本。前線へのパスもスペイン63本に対しイングランド15本と、リスクを避けた時間帯だった。 86分、決勝点が生まれた。その瞬間、イングランドは攻めるべきだったのに萎縮した。
ガレス・サウスゲート監督は試合後、「最終ライン付近でスローインを得てボールをキープできるチャンスがあったのに後ろに下げた。その後長い間ボールを奪えなかった。そこが分岐点だった」と語った。
スペインは強豪で優勝候補だったが、イングランドは攻めるべき場面で勢いを失い、強度と切迫感が落ちた。世界クラスの選手やベテランさえ、大舞台の重圧に屈した。
コンゴ民主共和国戦でも、いくつかの場面で同様の兆候が見られた。イングランドは序盤、パスワークのリズムをつかめず精彩を欠いた。デクラン・ライスはミスパスを連発。ケインもボールを失い、さらに後ろへパスを出す場面もあった。その隙を突いたコンゴ民主共和国は7分、的確なカウンターで先制した。
直後の議論はファーポストでのスペンスの守備に向かった。そもそも、そんな展開になるべきではなかった。イングランドが活気を取り戻したのは追いかける立場になってからだが、それでも慎重で、少し怯えているように見えた。前半、ウィッサのシュートがポストを叩いた際、イングランドは2失点を免れたのは幸運だった。
攻撃は「ベリンガムに預けて祈る」展開が続き、アイデア不足。ラッシュフォードは活発ながら決定力欠く。マドゥエケは同じ動きを繰り返す。アンダーソンは中盤で迷い気味。最終ラインへのパス最多はセンターバックのコンサだった。
しかし終盤15分、ケインが2得点を奪って逆転。異なる形で生まれた2ゴールは圧巻だった。彼は救世主として称えられ、「イングランド史上最高の選手（GOAT）」との声も。だが、本来彼に期待されるのは当然のことだ。
試合後、イングランド代表が長い時間「代表ユニフォームの重圧」を感じていたのではないかとの質問がトゥヘル監督に寄せられた。彼は「ナンセンスだ」と即座に否定。「今日、そんな様子は一切見られなかった。もしあればすぐに気づく。その説を受け入れるのは簡単だが、私には全く見えない」と語った。
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トゥヘルがそう言うのは当然だ。彼は正直者であり、選手を批判してまでメディアを煽ることはない。
とはいえ、自分にも限界はある。イングランドは大会で8得点を挙げているが、7点はケインとベリンガムによるもの。 残り1点はラッシュフォードが「ガベージタイム」に決めたもので、アシストはサカ。ゴードンは2アシストを記録したが、いずれも水曜日の試合でのもの。それ以外では、攻撃の推進力はベリンガムとサカに偏っており、しかも断続的だ。
他の選手たちは規律正しく、慎重だが、やや精彩を欠く。ピックフォードがコンゴの先制点を防げなかった場面を除けば大きなミスは少ない。ボール支配率は高いものの、生かしきれていない。
コンゴ戦ではクロスを多用し、運を天に任せる場面も多かった。それでも機能したのはケインの力だが、安心できる内容ではない。
トゥヘル監督がポジティブな面に焦点を当てたのは当然だ。粘り強さが報われたと語り、「岩を叩き続けろ。信じ続けろ。諦めるな」と選手を称えた。
イングランドはアタランタ戦で諦めたわけではなかったが、同じ攻撃を繰り返すだけだった。コンゴ民主共和国のGKは信じられないセーブをいくつか見せたものの、イングランドが長く脅威を与えることはなかった。ゴールが生まれる気配はなく、むしろ逆転される不安の方が大きかった。
では、責任は誰にあるのか。答えは、双方にある、だろう。 各監督にはシステムがある。トゥヘルが就任したのは、明確な哲学を持つからだ。彼はサイドからクロスを上げるワイドプレーヤー、ストライカー、創造性豊かな攻撃的選手を好む。同時にリスクを極度に嫌い、カウンターでの失点を恐れる（ガーナ戦の0-0でカウンターをほとんど許さなかったことを何度も強調している）。
その哲学に合うメンバーを選んだ。フィル・フォーデン、コール・パーマー、アダム・ウォートン、トレント・アレクサンダー＝アーノルドを招集外としたのはそのためだ。彼らには明確なポジションがなく、システムに合わない。彼らは試合に火花を散らすことができるが、トゥヘルは「その一瞬のために試合全体でリスクを冒す価値はない」と事実上述べている。
問題は、その考え方が根深い不安をさらに強めるだけだということだ。これはあらゆる面で難しい状況だ。サウスゲートは当初、戦力が低かったため堅実さを重視した。しかし後に表現力を求めすぎ、最後の大会ではサッカーの監督というより愛国心あふれる暫定監督のように見えた。
トゥヘルはそのバランスをうまく保っている。堅実さを重視しつつ、チームに世界クラスの才能があることも理解している。ケインやベリンガムを活かすには、他の選手たちの協力が不可欠だ。つまり、過去の記憶を振り払えるかはチーム次第なのである。 2018年ロシア、2021年イングランド、2022年カタール、2024年ドイツ。これらはすべて、誰もが好んだ監督の下での「輝かしい失敗」だった。サウスゲート監督の敗北が受け入れやすかったのは、彼が混乱からチームを再構築した「いい奴」だったからだ。
だが、今は頼れる「セーフティネット」が薄れている。トゥヘルは抜け目のない監督であり、優れたコーチであり、戦術家としてはサウスゲートよりはるかに有能だ。それでも、彼はチームが抱える根本的な欠陥――自分たちを完全に表現することへの過度な恐れ――を徐々に暴かれているのかもしれない。新しいイングランドは、結局、昔のイングランドと何ら変わらない。