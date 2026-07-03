新監督が就任しても、イングランド代表の問題は依然として残っている。トーマス・トゥヘル監督は、ガレス・サウスゲート体制下でチームの発展を阻んだ最大課題を「スリー・ライオンズ」から解消できていない。

コンゴ民主共和国戦でも、いくつかの場面で同様の兆候が見られた。イングランドは序盤、パスワークのリズムをつかめず苦戦。デクラン・ライスはミスパスを連発し、ケインもボールを失い、さらにバックパスで後退した。その隙を突いたコンゴ民主共和国は7分、カウンターで先制した。

議論の的はファーポストで対応したジェド・スペンスの守備だったが、そもそもそんな状況になるべきではなかった。イングランドが活気づいたのは追いかける展開になってからで、それでも慎重かつ怯えている印象は残った。前半にはヨアン・ウィッサがポストを叩き、イングランドは2点目を許さずに済んだのは幸運だった。

攻撃はアイデア不足で、「ベリンガムにボールを預けて祈る」展開が続いた。ラッシュフォードは動き活発も決定力欠く。マドゥエケは同じ動きを繰り返した。アンダーソンは中盤で迷いが見えた。最終ラインへのパス最多はセンターバックのコンサだった。

しかし終盤15分、ケインが2得点を挙げて逆転。異なる形での素晴らしいゴールで救世主となり、「イングランド史上最高の選手（GOAT）」との声も。だが、彼の活躍は当然求められるべきだった。

試合後、イングランド代表が長い時間「代表ユニフォームの重圧」を感じていたのではないかとの質問がトゥヘル監督に寄せられた。彼は「ナンセンスだ」と一蹴。「今日、そんな様子は一切見られなかった。もしあればすぐに気づく。その説を受け入れるのは簡単だが、私には全く見えない」と語った。