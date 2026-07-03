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New manager, same EnglandGetty
Thomas Hindle

翻訳者：

新監督が就任しても、イングランド代表の問題は依然として残っている。トーマス・トゥヘル監督は、ガレス・サウスゲート体制下でチームの発展を阻んだ最大課題を「スリー・ライオンズ」から解消できていない。

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「サッカーが故郷に帰ってくる――トミー・トゥヘルと共に」 イングランドがコンゴ民主共和国を2－1で下した試合後、数万人のファンがジョージアの炎天下、アトランタ・スタジアムを後にした。スタジアム外にはこの言葉が響き渡り、会場は歓喜に包まれた。誰もが笑顔だった。イングランドは60年に及ぶ苦悩に終止符を打ち、悲願のワールドカップ優勝まであと4勝とした。

少し考えてみよう――深く考えすぎずに――そうすれば夢を見る理由が見つかる。理論上、ここが楽しい部分だ。しかし、じっくり客観的に見ると、イングランドがワールドカップで優勝するのを阻む大きな問題がある。トゥヘル監督就任から18ヶ月がたったが、公式戦では何も変わっていない。

実際、コンゴ戦の勝利の陰には、より多くの懸念があった。この試合はガレス・サウスゲート体制下の勝利を思わせ、イングランドは良いプレーができず、スターの活躍に救われた。もしトゥヘルがその解決策なら、真の改善がどこから生まれるのか見えない。監督は変わった。だがイングランド代表は、依然としてほとんど変わっていない。

  • Gareth Southgate Trent Alexander-Arnold England 2024Getty Images

    ユーロ2024とそこから得られた教訓

    ユーロ2024はイングランドにとって奇妙な大会だった。サウスゲート監督はファンやメディアから「手綱を緩めて」主力を出せと懇願された。そこで彼は枠組みを打ち破り、全選手を起用して即興戦術を試みた。結果、イングランドは印象的な試合を見せぬまま決勝に進んだ。

    グループステージでは2分けとセルビアへの辛勝1－0。ノックアウトステージは、ベリンガムのロスタイム弾でスロバキアに2－1、PK戦でスイスに辛勝、終盤のワトキンス弾でオランダを1－0とした。最高のパフォーマンスは決勝だったが、スペインには圧倒された。 「決勝に進むための教科書」とは言い難い大会だった。

    なぜそうなったか？ イングランドは堅い守りで粘り、最後はスターの個人技で救われた。ベリンガムとケインがスロバキア戦で得点し、サカがスイス戦で同点弾。パーマーは決勝で途中出場し、1点を奪った。攻撃のアイデアは限られていたが、個人の才能が勝敗を分けた。

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  • Cole Palmer England Spain Euro 2024 finalGetty

    怖がってプレイしてるの？

    最も重要な局面で、個々の選手が輝いてもチームは重圧に屈した。ユーロ2024決勝の後半15分、1－1でイングランドはスペインに圧倒された。75分のカイル・ウォーカーのスローイン後、試合の運びを知り尽くした相手に完敗した。

    スペインは105本のパスを成功させたが、イングランドは27本。最終ライン付近ではスペイン39本、イングランド10本。前線へのパスもスペイン63本に対しイングランド15本と、リスクを避けた時間帯だった。 86分、決勝点が生まれた。その瞬間、イングランドは攻めるべきだったのに萎縮した。

    ガレス・サウスゲート監督は試合後、「最終ライン付近でスローインを得てボールをキープできるチャンスがあったのに後ろに下げた。その後長い間ボールを奪えなかった。そこが転機だった」と語った。

    スペインは強豪で優勝候補だったが、イングランドは攻めるべき場面で勢いを失い、激しさと切迫感が消えた。世界クラスの選手やベテランさえ、大舞台の重圧に屈した。

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    おなじみのパターンが見えてくる

    コンゴ民主共和国戦でも、いくつかの場面で同様の兆候が見られた。イングランドは序盤、パスワークのリズムをつかめず苦戦。デクラン・ライスはミスパスを連発し、ケインもボールを失い、さらにバックパスで後退した。その隙を突いたコンゴ民主共和国は7分、カウンターで先制した。

    議論の的はファーポストで対応したジェド・スペンスの守備だったが、そもそもそんな状況になるべきではなかった。イングランドが活気づいたのは追いかける展開になってからで、それでも慎重かつ怯えている印象は残った。前半にはヨアン・ウィッサがポストを叩き、イングランドは2点目を許さずに済んだのは幸運だった。

    攻撃はアイデア不足で、「ベリンガムにボールを預けて祈る」展開が続いた。ラッシュフォードは動き活発も決定力欠く。マドゥエケは同じ動きを繰り返した。アンダーソンは中盤で迷いが見えた。最終ラインへのパス最多はセンターバックのコンサだった。

    しかし終盤15分、ケインが2得点を挙げて逆転。異なる形での素晴らしいゴールで救世主となり、「イングランド史上最高の選手（GOAT）」との声も。だが、彼の活躍は当然求められるべきだった。

    試合後、イングランド代表が長い時間「代表ユニフォームの重圧」を感じていたのではないかとの質問がトゥヘル監督に寄せられた。彼は「ナンセンスだ」と一蹴。「今日、そんな様子は一切見られなかった。もしあればすぐに気づく。その説を受け入れるのは簡単だが、私には全く見えない」と語った。

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    主力選手への依存度が高すぎる

    トゥヘルがそう言うのは当然だ。彼は正直者だが、選手を批判してまでメディアを煽ることはない。

    とはいえ、自分にも限界はある。イングランドは大会で8得点を挙げているが、7点はケインとベリンガムが奪った。 残り1点はラッシュフォードがロスタイムに決めたもので、これはサカのアシストによる。アンソニー・ゴードンは2アシストを記録しているが、いずれも水曜日の試合でのもの。それ以外では、創造的なプレーはベリンガムとサカからしか生まれておらず、それも断片的なものに過ぎない。

    他の選手たちは規律正しく、慎重だが、やや迫力不足だ。ピックフォードがコンゴの先制点を防げなかった場面を除けば大きなミスは少ない。ボール支配率は高いものの、生かしきれていない。

    コンゴ戦ではクロスを多用し、その成功はケインの力に依存していた。

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    「岩を叩き続けろ」

    トゥヘル監督がポジティブな面に焦点を当てたのは当然だ。彼はチームの粘り強さが最終的に報われたと語った。「メッセージは常に同じだった。『岩を叩き続けろ。信じ続け、決して諦めるな』」と試合後に述べた。確かに、彼はそこから励みを得られるだろう。

    イングランドはアタランタ戦で諦めたわけではなかったが、同じ攻撃を繰り返すだけだった。コンゴ民主共和国のGKは素晴らしいセーブを連発し、イングランドが長時間脅威となることはなかった。ゴールが生まれる予感はせず、むしろ逆転される不安の方が大きかった。

    では、責任は誰にあるのか。答えは、双方に多少の責任があるということだろう。 監督にはそれぞれシステムがあり、トゥヘルが就任したのは明確な哲学を持つからだ。彼はサイドからクロスを上げる選手、ストライカー、創造性豊かな攻撃的選手を好む。同時にリスクを極度に嫌い、カウンターでの失点を恐れている（ガーナ戦の0-0を引き合いに出し、カウンターをほとんど許さなかったと強調している）。

    彼はまさにその哲学に合うメンバーを選んだ。フィル・フォーデン、コール・パーマー、アダム・ウォートン、トレント・アレクサンダー＝アーノルドが代表から外れたのはそのためだ。彼らには明確なポジションがなく、チームに馴染まず、やりすぎな面がある。彼らは試合に火花を散らすことはできるが、トゥヘルは事実上、「その決定的な一瞬のために、試合全体を通じて生じるリスクを冒す価値はない」と述べている。

  • Spain v England: Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    根本的に欠陥のあるチーム

    問題は、その考え方が潜在的な不安を強めるだけだ。状況は複雑だ。サウスゲートは当初、戦力が低いため堅実さを重視した。しかし後に表現力を求めすぎ、最後の大会では愛国心優先の暫定監督のように見えた。

    トゥヘルはそのバランスをうまく保っている。堅実さを重視しつつ、世界クラスの才能を生かす方法も知っている。ケインとベリンガムを活かすには、他の選手たちの協力が不可欠だ。つまり、過去の記憶を振り払えるかはチーム次第なのである。 2018年ロシア、2021年イングランド、2022年カタール、2024年ドイツ。いずれも人として好かれる監督の下での「輝かしい失敗」だった。サウスゲート体制での敗北は、彼が混乱からチームを再建した「いい奴」だったからこそ受け入れやすかった。

    だが、今はその安全網が薄れている。トゥヘルは抜け目のない監督であり、優れたコーチであり、戦術家としてはサウスゲートよりはるかに有能だ。それでも彼は、このチームが抱える根本的な欠陥――自分たちを完全に表現することを恐れている事実――を徐々に暴き出しているのかもしれない。新しいイングランドは、結局、昔のイングランドと何ら変わらない。

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