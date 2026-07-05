ミランは理にかなった基準で、タイミングも良い補強を進めている。 近年は主要補強を土壇場まで持ち越し、契約すら成立しないこともあったが、今回はゴンサロ・ラモスで好スタートを切った。さらに数時間以内にマリオ・ギラの獲得も決まる見込みだ。彼は堅実なディフェンダーで、セリエA経験があり、カリスマ性と個性も備える。その気概はミラネッロに必ず役立つ。
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翻訳者：
新生ミランに期待。マリオ・ギラはトモリより明らかに上。アモリムを満足させるには5人放出し、さらに4人補強が必要。
「明日」よりいい
右サイドバックでトモリに代われば、確実に戦力を上げる選手がいる。守備力だけでなく、ボールを持ったときのプレーも見劣りせず、後方からのボール運びもはるかにスムーズだ。一方、パブロヴィッチはセンターバックの定位置争いの行方を待っているが、彼もアモリム監督にとって重要な戦力である。
アモリムにぴったりのチーム
ミランにとって、監督の意向を反映した選手層を築くことは極めて重要だが、ここ数年は実現していなかった。昨季、アッレグリ監督の多くの要望は却下された。 それ以前もフォンセカ監督の意見は反映されず、イブラヒモビッチは「監督は指導に集中すべき」と公言していた。今回は、ようやく監督と共有した計画が動いているようだ。移籍市場の成果やチームの強さはまだ判断できないが、ゴンサロ・ラモスとギラが加入すれば好材料となる。
基本的な譲渡
投資資金を確保するには、放出戦略が鍵となる。ミランはこれまで高額で選手を獲得してきたが、経営陣の真価は売却益を最大化できるかで問われる。 レアオ、ロフタス＝チーク、フォファナ、ヒメネス、トモリらが候補だ。 補強は次の段階へ。アモリム監督はゴンサロの控えに加え、センターバック、MF、左サイドバックを求める。やることが多いが、ミランは好スタートを切った。
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