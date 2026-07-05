ミランにとって、監督の意向を反映した選手層を築くことは極めて重要だが、ここ数年は実現していなかった。昨季、アッレグリ監督の多くの要望は却下された。 それ以前もフォンセカ監督の意見は反映されず、イブラヒモビッチは「監督は指導に集中すべき」と公言していた。今回は、ようやく監督と共有した計画が動いているようだ。移籍市場の成果やチームの強さはまだ判断できないが、ゴンサロ・ラモスとギラが加入すれば好材料となる。