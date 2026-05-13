この移転で女子チームは専用施設を得ながら、男子やアカデミーと同じキャンパスに残りました。建設は4年近くかかり、数週間前にチームが移転して正式にオープンしました。

WSL王者に輝いたチームには、医療・リハビリ・フィジオ・ハイドロセラピー・リカバリーエリアが専用で用意され、これまでアカデミーと共有していたシェフや栄養士も女子チーム専任となった。

設計には選手やスタッフも参画。ミッドフィルダーのローラ・クームズは内装で中心的な役割を担い、選手たちは円形ロッカールームのロッカー表示名を自ら選んだ。このロッカールームはエティハド・スタジアムを模し、チームの一体感を高める。

グリーンウッドは記者団に「この施設が本当に大好きです。毎朝ゲートに到着するのが楽しみで、このクラブでプレーすることが大好きですが、ここは別次元です」と語った。

100試合以上代表戦に出場し、8度欧州制したリヨンでもプレーした32歳のグリーンウッドは、これが最高の環境かと問われ、「女子チームに限れば間違いなくそうです」と即答した。 リヨンにも良い施設はありましたが、ここには及びません。すべてが私たちのために作られた空間だから、最高です」