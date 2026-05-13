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新本拠地！マンチェスター・シティが女子チームのために1000万ポンドを投じて建設した新施設を公開。ライオネスのスター、アレックス・グリーンウッドは、この施設がWSL王者チームを「新たな次元」へ引き上げると確信している。
マンチェスター・シティ・ウィメンの新本拠地、1,000万ポンドを投じて完成
この移転で女子チームは専用施設を得ながら、男子やアカデミーと同じキャンパスに残りました。建設は4年近くかかり、数週間前にチームが移転して正式にオープンしました。
WSL王者に輝いたチームには、医療・リハビリ・フィジオ・ハイドロセラピー・リカバリーエリアが専用で用意され、これまでアカデミーと共有していたシェフや栄養士も女子チーム専任となった。
設計には選手やスタッフも参画。ミッドフィルダーのローラ・クームズは内装で中心的な役割を担い、選手たちは円形ロッカールームのロッカー表示名を自ら選んだ。このロッカールームはエティハド・スタジアムを模し、チームの一体感を高める。
グリーンウッドは記者団に「この施設が本当に大好きです。毎朝ゲートに到着するのが楽しみで、このクラブでプレーすることが大好きですが、ここは別次元です」と語った。
100試合以上代表戦に出場し、8度欧州制したリヨンでもプレーした32歳のグリーンウッドは、これが最高の環境かと問われ、「女子チームに限れば間違いなくそうです」と即答した。 リヨンにも良い施設はありましたが、ここには及びません。すべてが私たちのために作られた空間だから、最高です」
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「すべてが私たちのもの」：マンチェスター・シティの新施設の見どころ
施設が選手やスタッフに好評な理由はいくつかあります。グリーンウッドは、特に栄養面の改善を挙げ、こう説明しました。「ここでは食事もジムも完全に自分たちで管理しています。チームメンバーの好みはそれぞれ異なります。 チームには多様な国籍の選手がいますが、それぞれのニーズに応えられます」
パフォーマンス・サービス・ディレクターのエマ・ディーキンも、男子アカデミーと共用していた旧施設との違いを説明した。「あちらでは14〜19歳の男子選手200人に食事を提供する必要がありました。味覚も異なるでしょう。 「ここでは、日本、ジャマイカ、ブラジルなど、各選手の文化や好みに合わせて試合前のエネルギー補給を調整できます。選手一人ひとりが何を求め、どう補給すべきかを把握し、きめ細やかにサポートしています。」
選手やスタッフに最適な環境：WSL制覇を果たしたマンチェスター・シティのヘッドコーチが、この新しい施設を気に入っている理由
シティのイェグルツ監督は、新施設の最大の利点はスタッフや選手との「つながり」を築きやすい点だと語る。「今は打ち合わせを予約する必要はありません。いつでも彼らのそばを通り過ぎられ、ジムにも気軽に降りられます。選手と話したいなら昼食時に声をかければいい。このつながりが何よりも大切です」
この言葉を彼から聞いたのはラウンジスペースでのこと。ここは選手たちがくつろぐ場であり、戦術分析を行う場でもある。先週水曜の夜、シティの選手たちが集まりアーセナル対ブライトンの1-1の引き分け戦を観戦し、優勝を確定させたのもこの場所だ。
「たった5分でリラックスモードからチェルシー戦の戦術分析へ切り替えられる。すごくクールだ」と彼は話した。 「だからこそこの部屋はチームにとっての心臓部だ。戦術を率直に話し合い、数分後には選手たちがコーチと離れる自由な空間に変わる」
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プラス面とマイナス面：ショーの将来をめぐる憶測が飛び交う中、新ビルが建設される。
シティはWSL制覇の勢いを維持しようとしており、これはその方向への新たな一歩だ。 過去6季連続制したチェルシーは、新王朝を狙うシティに王座を奪われた。日曜のFAカップ準決勝でもシティがチェルシーを破り、5季で4度制したこのタイトルも手放すことになった。今月下旬のウェンブリー決勝ではブライトンが相手だが、シティが本命視されている。
ただし懸念もある。世界屈指のセンターフォワード、カディジャ・“バニー”・ショーが今夏フリー移籍で退団し、チェルシーへ加入するとの報道が続いている。ショーとロッカールームで隣り合うグリーンウッドは「バニーにはずっといてほしい。彼女は素晴らしい人だ」と語った。 心から彼女を愛し、何年も一緒に勝利を祝いたい」
それでもイェグルツ監督は、7月にはショーが残ろうが残らなかろうがタイトルを争えるチームが完成すると断言。シャーロット・オニールMDも「私たちは『勝利のマシン』を作っている。この施設を見れば、シティ・フットボール・グループが女子サッカーとこのチームをどう見ているか分かるはずだ」と語った。