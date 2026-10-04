アストン・ヴィラのアタッカー、モーガン・ロジャーズが、リエカで行われたクロアチア戦でイングランドが歴史的なUEFAネーションズリーグ7-0勝利を収めた試合の締めくくりとなる瞬間を演出した。トーマス・トゥヘル監督に後半から途中投入されたロジャーズは、ジュード・ベリンガムのパスに反応すると、GKをかわしてイングランドの7点目を決めた。

この勝利により、イングランドは勝ち点6でグループCの2位を固めた。

ロジャーズは、ピッチに立ったすべての選手が極めて高い基準を示したことを強調した。