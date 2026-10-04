Mark Pain
翻訳者：
「新時代の幕開けだ！」。イングランドの7-0大勝で代表初得点を挙げたモーガン・ロジャーズが力強いメッセージを送った。
ロジャーズ、途中出場で7得点の勝利を締めくくる
アストン・ヴィラのアタッカー、モーガン・ロジャーズが、リエカで行われたクロアチア戦でイングランドが歴史的なUEFAネーションズリーグ7-0勝利を収めた試合の締めくくりとなる瞬間を演出した。トーマス・トゥヘル監督に後半から途中投入されたロジャーズは、ジュード・ベリンガムのパスに反応すると、GKをかわしてイングランドの7点目を決めた。
この勝利により、イングランドは勝ち点6でグループCの2位を固めた。
ロジャーズは、ピッチに立ったすべての選手が極めて高い基準を示したことを強調した。
- Anadolu Agency
若きアタッカー、勝利をイングランドの新時代の象徴と位置づける
試合終了の笛の後、ロジャーズは経験豊富でハイレベルな相手に対して見せたチーム全体のパフォーマンスに誇りを示した。そして、この内容は今後トゥヘル体制のイングランドが目指していく基準になると強調した。
アストン・ヴィラのスターは、イングランドの選手層の厚さがクロアチアにとってあまりにも大きな差になったと指摘した。
「非常に印象的で、とても良いパフォーマンスだった」とロジャーズは語った。「チームの全選手が最高の出来だったと思う。クロアチアのような本当に優れた、組織された、そして多くの経験とトップクオリティーの選手を擁するチームを相手に勝ち、あれだけ多くのゴールを決めたことは、僕たちがどれだけ良いプレーをしたか、そして全員が試合開始からしっかり入れていたかを示している」
交代選手が熱意と強度の重要性を強調
ロジャーズは、直近の主要大会を経たチームの目標は、エネルギーと冷酷さを備えた新たなアイデンティティーを築くことだと指摘した。さらに、今後の試合でも同じ熱量を維持するようチームメートに求めた。
イングランドの後半から投入された選手たちは、先発組が築いた高いテンポを維持した。
「これは間違いなく意思表示であり、道しるべでもある。ワールドカップ後、私たちはもう一度前に進み、新たな時代を築いていきたい」とロジャーズは付け加えた。「これは、自分たちがトップクラスの相手に対してこのレベルでプレーできると示す良い目印になる。同じエネルギー、熱意、強度を持って前進し続ける必要がある」
- Pixsell
ロジャーズ、イングランド代表で定位置確保を目指す
ロジャーズは、トーマス・トゥヘルにとって貴重な攻撃オプションであることを改めて示し、リエカを後にした。イングランドはここから、グループCの次戦へと意識を向ける。
クロアチアは勝ち点3のままで、グループ順位表の最下位にとどまっている。
ロジャーズは、途中出場でゴールを決めた勢いを、今後の国際試合でもつなげていきたいところだ。
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