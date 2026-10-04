Mark Pain
翻訳者：
「新時代の幕開けだ！」。イングランドの7-0大勝で代表初ゴールを決めたモーガン・ロジャーズが力強いメッセージを発信した。
ロジャーズが途中出場から7ゴール勝利を締めくくる
アストン・ヴィラのFWモーガン・ロジャーズが、リエカで行われたクロアチア戦でイングランドがUEFAネーションズリーグで歴史的な7-0勝利を収めた一戦の締めくくりとなる場面を演出した。トーマス・トゥヘル監督に後半から途中投入されたロジャーズは、ジュード・ベリンガムからのパスに反応し、GKをかわしてイングランドの7点目を決めた。
この勝利により、イングランドは勝ち点6でグループCの2位を固めた。
ロジャーズは、ピッチに立ったすべての選手が極めて高い基準を示したと強調した。
- Anadolu Agency
若きアタッカー、勝利をイングランドの新時代の象徴と位置づける
試合終了のホイッスル後に話したロジャーズは、経験豊富で質の高い相手に対してチーム全体が見せたパフォーマンスに誇りを示した。そして、この内容が今後トゥヘル体制のイングランドが目指していく基準になると強調した。
アストン・ヴィラのスターは、イングランドの選手層の厚さがクロアチアにとってはあまりにも大きかったと指摘した。
「非常に印象的だったし、とても良いパフォーマンスだった」とロジャーズは語った。「チームの全選手がベストの状態だったと思う。クロアチアのような本当に優れた、組織された、そして豊富な経験とトップクオリティーの選手を擁するチームを相手に勝ち、これだけ多くのゴールを決めたことは、僕たちがどれほど良いプレーをしたか、そして全員が立ち上がりからしっかり試合に入っていたかの証しだ」
途中出場の選手が熱意と強度の重要性を強調
ロジャーズは、直近の主要大会を経たチームの目標について、エネルギーと容赦のなさを特徴とする新たなアイデンティティーを確立することだと指摘した。さらに、その後の試合でも同じ熱意を維持するようチームメートに求めた。
イングランドの後半途中出場組は、先発組が築いた高いテンポを維持した。
ロジャーズは「これは間違いなく意思表示であり、ワールドカップ後にもう一度前へ進み、新しい時代を築いて前進していきたいという指標でもある」と付け加えた。「自分たちがトップクオリティーの相手に対してこのレベルでプレーできることを示す、良い指標になった。同じエネルギー、熱意、強度を持って前進し続ける必要がある」と語った。
- Pixsell
ロジャーズ、イングランド代表で定位置確保を目指す
ロジャーズは、トーマス・トゥヘルにとって貴重な攻撃オプションであることを改めて示し、リエカを後にする。イングランドはここから、グループCの次戦へと意識を向ける。
クロアチアは勝ち点3でグループ最下位にとどまっている。
ロジャーズは、途中出場でゴールを決めた今回のパフォーマンスを今後の代表戦につなげたいところだ。
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