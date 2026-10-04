アストン・ヴィラのFWモーガン・ロジャーズが、リエカで行われたクロアチア戦でイングランドがUEFAネーションズリーグで歴史的な7-0勝利を収めた一戦の締めくくりとなる場面を演出した。トーマス・トゥヘル監督に後半から途中投入されたロジャーズは、ジュード・ベリンガムからのパスに反応し、GKをかわしてイングランドの7点目を決めた。

この勝利により、イングランドは勝ち点6でグループCの2位を固めた。

ロジャーズは、ピッチに立ったすべての選手が極めて高い基準を示したと強調した。