新戦力獲得に1億ユーロ以上？ FCバイエルンはまず4つの重要条件を最大限満たす必要がある。

とりわけパルヒニャの移籍が現実味を帯びており、4選手の移籍金総額が4000万ユーロに達する可能性は高い。パルヒニャは昨季トッテナムへレンタル移籍。FCBとの契約は2028年までだが、クラブは将来性なしと判断している。

スパーズは3000万ユーロの買い取りオプションを行使したかったが、本人はスポルティング・リスボン復帰を検討している。 交渉は順調と伝えられ、今回は買い取り義務付きのレンタル移籍が検討されている。バイエルンは、2024年にFCフルハムに支払った5100万ユーロを下回るとしても、今夏の売却を希望している。

アレクサンダー・ニュベルについては、バイエルンは1000万～1500万ユーロの移籍金を希望。ドイツ代表GKは3年間のレンタル期間を終えシュトゥットガルトを去る。同クラブは完全移籍の資金を捻出できなかった。 バイエルンは2029年までの契約があるにもかかわらず、ニュベルに将来性がないと判断。来季もノイアー、ウルビッグ、ウルライヒの3人でゴールキーパー陣を構成する方針だ。

移籍先候補としてはプレミアリーグが有力で、『Sport Bild』はマンチェスター・シティが関心を示していると伝えた。イタリアのユヴェントスも接触しており、どちらのクラブもバイエルンの要求額を支払う余裕があるという。