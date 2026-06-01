『キッカー』誌によると、スポーツディレクターのマックス・エベル率いるFCBは、レンタル移籍したアレクサンダー・ニュベル、サシャ・ボエイ、ブライアン・サラゴサ、ジョアン・パルヒニャの移籍金約4000万ユーロを調達し、その資金を新戦力の獲得に充てる必要がある。
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新戦力獲得に1億ユーロ以上？ FCバイエルンはまず4つの重要条件を最大限満たす必要がある。
とりわけパルヒニャの移籍が現実味を帯びており、4選手の移籍金総額が4000万ユーロに達する可能性は高い。パルヒニャは昨季トッテナムへレンタル移籍。FCBとの契約は2028年までだが、クラブは将来性なしと判断している。
スパーズは3000万ユーロの買い取りオプションを行使したかったが、本人はスポルティング・リスボン復帰を検討している。 交渉は順調と伝えられ、今回は買い取り義務付きのレンタル移籍が検討されている。バイエルンは、2024年にFCフルハムに支払った5100万ユーロを下回るとしても、今夏の売却を希望している。
アレクサンダー・ニュベルについては、バイエルンは1000万～1500万ユーロの移籍金を希望。ドイツ代表GKは3年間のレンタル期間を終えシュトゥットガルトを去る。同クラブは完全移籍の資金を捻出できなかった。 バイエルンは2029年までの契約があるにもかかわらず、ニュベルに将来性がないと判断。来季もノイアー、ウルビッグ、ウルライヒの3人でゴールキーパー陣を構成する方針だ。
移籍先候補としてはプレミアリーグが有力で、『Sport Bild』はマンチェスター・シティが関心を示していると伝えた。イタリアのユヴェントスも接触しており、どちらのクラブもバイエルンの要求額を支払う余裕があるという。
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注目される移籍情報：FCバイエルンはブライアン・サラゴサとサシャ・ボエイを手放すのか？
ブライアン・サラゴサは、売却が検討されているレンタル選手の一人だ。2024年にグラナダから加入したスペイン人攻撃的MFは、バイエルンで公式戦7試合出場のみ。パルヒニャやニュベルよりも状況は複雑だ。
昨季前半はセルタ・ビーゴへ、冬にはASローマへ再レンタルされた。好スタートを切ったものの3月中旬以降は出場がなく、膝の故障以前から戦力外とされていた。 ローマは1300万ユーロの買い取りオプションを行使しないことを早くから決定。そのため、義務発生となる出場時間を超えないよう、サラゴサは数週間ベンチに留められた。
契約は2029年まで残っており、売却には移籍金の大幅な値引きが求められるだろう。
これは、売却が予定されるサシャ・ボエイにも当てはまるかもしれない。理想は、2月初めから6月末まで公式にレンタル移籍しているガラタサライへの完全移籍だ。 右サイドバックのボエイは、かつて国際的に名を馳せ、2024年初頭にバイエルンが3000万ユーロの価値を見出したガラタサライへレンタルされたが、期待ほど活躍できず定位置を確保できなかった。
買い取りオプションは1500万ユーロ前後とされ、ガラタサライは行使する意向がない。 トルコメディアは、ガラタサライがボエイの代わりにローマとの契約満了後にフリーとなるゼキ・チェリクを獲得する方針だと報じている。ボエイもサラゴサ同様、一度はザベーナー・シュトラーセに戻る見込みだ。2028年まで契約が残っている。ガラタサライ以外では、過去にも興味を示したフランスクラブが再び名乗りを上げる可能性もある。
FCバイエルンは新たな左サイドバックを探しているのか？
パルヒニャからボエイまでの4人を売却できれば、バイエルンの補強選択肢は広がる。最優先は、左ウイングとケインの控えをこなせる攻撃的選手だ。 『キッカー』誌によると、クラブが求める条件ではケインのバックアップ役のほうがやや優先度が高い。
その役目を担うはずだったニコラス・ジャクソンは、1年間のレンタル期間を終えチェルシーに復帰する。バイエルンは買い取りオプションを行使しない方針だった。
ケインの背後にはマイケル・オリゼ、ルイス・ディアス、ジャマル・ムシアラ、セルジュ・ニャブリ、レナート・カールと、すでに5人の高水準なオプションがある。ヴィンセント・コンパニー監督は、アリジョン・イブラヒモビッチを6人目のオプションとして起用する可能性も検討している。 20歳のイブラヒモビッチは昨季1.FCハイデンハイムへレンタルされ好パフォーマンスを残した。契約は2027年までだが、ドイツU-21代表には複数クラブが関心を示しており、特にブンデスリーガのクラブが獲得に動いている。
バイエルンは以前、センターフォワードと左ウイングをこなせるアンソニー・ゴードン獲得目前だった。しかし本人はバルセロナへ移籍した。 RBライプツィヒのヤン・ディオマンデやAFCボーンマスのジュニア・クルピも候補に挙げられるが、移籍金はそれぞれ約1億ユーロ、約8000万ユーロと高額だ。
このため、今夏に予定されている約1億ユーロの移籍資金では、新たな左サイドバックを確保する余裕が残らない恐れがある。 『キッカー』によると、バイエルンは攻撃陣に加え、左SBの補強も模索している。アルフォンソ・デイヴィスは負傷が相次ぎ、もはや絶対的な存在ではない。
代役候補にはドイツ代表のナサニエル・ブラウンが浮上。Sport1によると、バイエルンはフランクフルト所属の22歳代理人と面談済みで、移籍金は6000万ユーロ以上と報じられている。
本人は移籍報道について沈黙を保っていたが、「報道は知っているが、今はW杯に集中したい。その後は時期が来たら考える」と語った。
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FCバイエルンの史上最高額移籍
選手
ポジション
移籍元
年
移籍金
ハリー・ケイン
FW
トッテナム・ホットスパー
2023年
9500万ユーロ
ルーカス・エルナンデス
ディフェンス
アトレティコ・マドリード
2019
8000万ユーロ
ルイス・ディアス
攻撃
リヴァプールFC
2025
7000万ユーロ
マタイス・デ・リフト
ディフェンス
ユヴェントス
2022
6700万ユーロ
マイケル・オリゼ
攻撃
クリスタル・パレス
2024
5300万ユーロ