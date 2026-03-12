Bild紙の報道によると、ドルトムントの責任者は25歳のこの選手に多額の投資を行う予定だ。これまで、Nmechaはドルトムントで年間約500万ユーロの収入を得ていたが、今後は年俸が約1000万ユーロと2倍になる見通しだ。
新契約にもかかわらず、近い将来にBVBを離れるのか？フェリックス・ヌメチャの契約延長に関する新たな詳細が明らかに
さらに、このミッドフィールダーは今後、移籍条項を持つことになるだろう。その金額は2027年には8000万ユーロ、その1年後には7000万ユーロと、やや安くなる見通しだ。資金力のあるクラブがこの条項を行使した場合、Nmechaは契約延長にもかかわらず、間もなくBVBを離れることになるだろう。 いずれにせよ、ボルシアは多額の補償金を受け取ることになるだろう。
ドルトムントは昨日木曜日、6回の代表選手であるこの選手の、当初2028年までだった契約を2030年まで早期延長すると発表した。その数時間前に、SkyとSport Bildが合意に達したと報じていた。
リッケン：「彼の契約延長は継続性の証だ」
「フェリックスと引き続き共に歩んでいけることを大変嬉しく思います。彼はボルシア・ドルトムントに完全に共感しており、我々の戦略的なチーム編成において非常に重要な存在です」と、スポーツディレクターのラース・リッケン氏は述べています。「彼の契約延長は継続性を示すものであり、今後数年間、共に成功を収めるという我々の確信を強調するものです」。
ネメチャ自身は、ボルシア・ドルトムントでの時間の中で「このクラブとそのファンたちとの素晴らしい経験をたくさん積んだ」と語っています。「信頼を寄せてくださったことに心から感謝しています。ボルシア・ドルトムントのために全力を尽くすことで、その信頼に応えたいと思います」
Nmecha、プレミアリーグのクラブが注目
契約延長はまったくの驚きでした。なぜなら、ここ数週間、プレミアリーグのクラブが彼に強い関心を示し、獲得に動こうとしているという憶測が飛び交っていたからです。具体的には、彼がユース時代プレーしたマンチェスター・シティと、マンチェスター・ユナイテッドの名前が挙がっていました。
ニコ・コヴァチ監督の下、25歳の彼は今シーズン、BVBのレギュラーとして定着している。2025/26シーズンは、すでに38試合に出場し、5ゴール、3アシストと、8回の得点に関与している。 BVBのユニフォームを着て数々の素晴らしいパフォーマンスを見せた結果、最近ではドイツ代表にも出場機会が増えています。11月に開催されたワールドカップ予選のルクセンブルク戦とスロバキア戦では、ユリアン・ナーゲルスマン監督が彼を起用しました。また、夏のワールドカップでも有力候補と目されています。
ンメチャは2023年、VfLヴォルフスブルクから3000万ユーロでボルシア・ドルトムントに移籍した。
フェリックス・ネメチャ：2025/26 シーズンの統計
ゲーム 38 ゴール 5 アシスト 3
