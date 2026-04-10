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Tim Ursinus

翻訳者：

新契約か退団か。ニコ・シュロッターベックの去就は、ついに決着がついたようだ。

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ニコ・シュロッターベック

ニコ・シュロッターベックのボルシア・ドルトムントでの将来が、ついに決定したようだ。

キッカー』誌によると、このセンターバックはBVBとの契約を2031年まで延長する見込みで、クラブはまもなく正式発表する。 

  • シュロッターベック側とラース・リッケンCEO、オレ・ブックSDとの最近の協議は順調に進み、双方が納得する結果となった。 

    情報筋によると、最終的な争点はシュロッターベックが要求した移籍条項だった。キッカー誌によると、彼は新契約で5000万～6000万ユーロのオファーがあれば移籍できるオプションを得た。この金額は以前から各メディアで報じられていた。 

    ただし対象クラブは限定されており、シュロッターベックはW杯での活躍次第でビッグクラブからのオファーを期待できる。BVBも来季限りでフリー移籍されるリスクを回避し、計画性が確保できた。合意至らなければ即契約解除もあり得た。 

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    シュロッターベックの収益は、予想より少ないようだ。

    一方、シュロッターベックはボルシアで最高年俸選手となった。基本給は1000万ユーロで、ボーナスでさらに増える可能性がある。『キッカー』誌が報じた。ただし、噂された1400万ユーロにはどのケースでも届かない。 

    代表戦中断期には合意済みとの噂もあったが、ドイツ対ガーナ戦後に本人が否定。それでも交渉はついに決着した。 

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