新契約か退団か。ニコ・シュロッターベックの去就は、ついに決着がついたようだ。

シュロッターベック側とラース・リッケンCEO、オレ・ブックSDとの最近の協議は順調に進み、双方が納得する結果となった。

情報筋によると、最終的な争点はシュロッターベックが要求した移籍条項だった。キッカー誌によると、彼は新契約で5000万～6000万ユーロのオファーがあれば移籍できるオプションを得た。この金額は以前から各メディアで報じられていた。

ただし対象クラブは限定されており、シュロッターベックはW杯での活躍次第でビッグクラブからのオファーを期待できる。BVBも来季限りでフリー移籍されるリスクを回避し、計画性が確保できた。合意至らなければ即契約解除もあり得た。