新契約か引退か？ 40歳のルカ・モドリッチの去就予測。バロンドール受賞のレアル・マドリードレジェンドは、ACミランで怪我を抱えている。

ACミラン対ユヴェントス戦（0-0）でマヌエル・ロカテッリと接触し頬骨を骨折したモドリッチは、今季セリエAの残りを欠場する。クロアチア代表MFは手術のためリーグ戦4試合を欠場する見込みだ。

40歳の彼はそれでも現役続行の意思を示しており、ミランとの契約に盛り込まれた1年間の延長オプションを行使する方向で検討している。

今季はミランの中盤で重要な役割を担い、マドリード時代最後の5シーズンより多く出場している。彼は自らのタイミングで現役生活を終えるつもりだ。