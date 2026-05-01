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新契約か引退か？ 40歳のルカ・モドリッチの去就予測。バロンドール受賞のレアル・マドリードレジェンドは、ACミランで怪我を抱えている。
怪我で離脱したモドリッチは、今後の去就を検討している。
ACミラン対ユヴェントス戦（0-0）でマヌエル・ロカテッリと接触し頬骨を骨折したモドリッチは、今季セリエAの残りを欠場する。クロアチア代表MFは手術のためリーグ戦4試合を欠場する見込みだ。
40歳の彼はそれでも現役続行の意思を示しており、ミランとの契約に盛り込まれた1年間の延長オプションを行使する方向で検討している。
今季はミランの中盤で重要な役割を担い、マドリード時代最後の5シーズンより多く出場している。彼は自らのタイミングで現役生活を終えるつもりだ。
- AFP
モドリッチがプレーを続けたい理由
同報道によると、モドリッチの最大の動機は、欧州サッカーの最高峰でプレーし続け、キャリアを締めくくる機会を得ることにあるという。サン・シーロに残留すれば、チャンピオンズリーグでの最後の挑戦を追い求めることができる。
報道によると、アッレグリ監督はチームのペースをコントロールする上でモドリッチを高く評価しており、クラブも本人が希望すれば契約延長に応じる構えだ。
チャンピオンズリーグへの意欲が判断を左右している
チャンピオンズリーグ復帰の可能性は、モドリッチの去就に大きな影響を与えている。ミランが4位以内を狙う中、クラブを欧州の頂へ導くチャンスは依然として魅力的だ。
ピッチでの貢献だけでなく、ロッカールームでも影響力を発揮する。若手は彼をメンター兼プロフェッショナルな模範と尊敬し、チーム内での価値を高めている。古巣ディナモ・ザグレブの関心も報じられるが、最高レベルでキャリアを終えることに集中しているという。
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最終決定を前に、ワールドカップへの注目が集まる。
モドリッチは、クラブの将来を決める前に、2026年W杯でクロアチア代表としてプレーするため、まずコンディションを取り戻すことを優先する。この大会が代表としての最後の舞台になる可能性があるからだ。
残る選択肢は2つ。ミランであと1シーズンプレーするか、現役を引退するかだ。引退を決断した場合、サン・シーロのサポーター前で発表する可能性が高い。