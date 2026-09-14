契約交渉のニュースが伝えられたのは、ヘンダーソンが完全復帰に近づいているタイミングでもある。 このGKは、クリスタル・パレスのプレシーズン最終親善試合で負った足首の負傷から回復を進めてきた。それでも、今季プレミアリーグ開幕から最初の3試合には先発出場しており、これまで欠場したのは直近のイプスウィッチ・タウン戦での敗戦のみとなっている。

直近の夏の移籍市場では、ヘンダーソン獲得に向けた動きが強く報じられたクラブの一つがノッティンガム・フォレストだった。ヘンダーソンが以前、期限付き移籍で成功を収めたイースト・ミッドランズのクラブは、この夏の移籍市場で獲得に向けてアプローチしたものの、クリスタル・パレスに拒否された。パレスは、いかなる金額でも売却しない考えを明確にしていた。