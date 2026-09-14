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新契約が目前に！ クリスタル・パレスが主将ディーン・ヘンダーソンの引き留めに向けて契約交渉を開始
重要なリーダーの将来を確保する
『The Athletic』によると、クリスタル・パレスはヘンダーソンの長期的な将来を確保するため、契約延長に向けた正式な協議に入るなど、積極的に動いている。ヘンダーソンは2023年に約2000万ポンドの移籍金でマンチェスター・ユナイテッドから加入。現在の5年契約は残り2年となっている。
29歳の同選手は、ロンドン加入以降でその評価を大きく高めており、ここまで公式戦119試合に出場して38試合でクリーンシートを記録している。GKのポジションを巡る当初の競争を乗り越えて不動の守護神となったことで、最終的にはクラブの第一GKとしての台頭が、2年前にサム・ジョンストンが1000万ポンドでウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズへ移籍することにもつながった。
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負傷による度重なる離脱と移籍への関心を乗り越えて
契約交渉のニュースが伝えられたのは、ヘンダーソンが完全復帰に近づいているタイミングでもある。 このGKは、クリスタル・パレスのプレシーズン最終親善試合で負った足首の負傷から回復を進めてきた。それでも、今季プレミアリーグ開幕から最初の3試合には先発出場しており、これまで欠場したのは直近のイプスウィッチ・タウン戦での敗戦のみとなっている。
直近の夏の移籍市場では、ヘンダーソン獲得に向けた動きが強く報じられたクラブの一つがノッティンガム・フォレストだった。ヘンダーソンが以前、期限付き移籍で成功を収めたイースト・ミッドランズのクラブは、この夏の移籍市場で獲得に向けてアプローチしたものの、クリスタル・パレスに拒否された。パレスは、いかなる金額でも売却しない考えを明確にしていた。
主将として最後尾からチームをけん引する
セルハースト・パークでのヘンダーソンの影響力は、冬の移籍市場でチームのリーダーシップグループに大きな変化があったことで、さらに増していった。1月にマルク・グエイがマンチェスター・シティへ移籍した後、ヘンダーソンはクラブキャプテンに任命された。これは、彼の積極的な発信力と、ロッカールーム内で集める厚い信頼を示すものだった。
ヘンダーソンは、クリスタル・パレスが最近成し遂げた歴史的なタイトル獲得において中心的な役割を果たし、大一番に強い真の勝負強さを持つ選手としての地位を確立した。その活躍は、2024-25シーズンのFAカップ決勝で始まった。この試合で彼はオマル・マーモウシュのPKを劇的にストップし、タイトル獲得を決定づけた。さらに、このイングランド代表はその勝利の勢いを翌シーズンにも持ち込み、2025年のFAコミュニティ・シールド制覇へとパレスを導いた。そして、前シーズンには守備の最後方でチームを支え続け、クラブにとって歴史的なUEFAカンファレンスリーグ制覇に貢献した。
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ヘンダーソンが重要な試合を欠場へ
契約交渉は、クリスタル・パレスにとって厳しいシーズンの滑り出しの最中に進められている。チームはプレミアリーグ開幕4試合のうち3試合を落とし、わずか1勝で順位表の16位につけている。クリスタル・パレスは木曜日にレフ・ポズナンをホームに迎え、UEFAヨーロッパリーグでの戦いをスタートさせる予定で、その後、日曜日にはインターナショナルブレーク前最後の試合としてリーズ・ユナイテッドとのアウェー戦に臨む。なお、ヘンダーソンは回復を続けており、両試合を欠場するとみられている。
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