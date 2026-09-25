エンボロの離脱により、スイス代表のインターナショナルブレイクはさらに混乱に見舞われている。アトランタ・ユナイテッド所属のFWは当初予定されていた火曜日のスコットランド戦に向けて遠征に帯同せず、スイスサッカー連盟が金曜日、2021年に偽造された新型コロナウイルス検査証明書の入手への関与をめぐる新たなメディア報道を受けて同選手の離脱を確認した。

選手の突然の離脱について説明した公式声明で、連盟はこの決定の理由を明らかにした。統括団体は「この決定は、チームが今後の試合に完全に集中し続けられるようにすることを目的としている」と述べた。これはチームの準備にとって大きな痛手であり、スイス代表は北マケドニア、スコットランドへのアウェー戦に続き、ルツェルンでのスロベニア戦、北マケドニア戦という過密日程に臨もうとしている。これほど重要な攻撃の武器を失ったことで、首脳陣の前線の選択肢は限られることになった。