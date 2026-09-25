AFP
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新型コロナ偽証明書スキャンダル！ グラニト・ジャカが偽造書類をめぐって離脱した後、ブレール・エンボロがスイス代表メンバーから外れる
不祥事により、スイスは2度目の撤退を余儀なくされた
エンボロの離脱により、スイス代表のインターナショナルブレイクはさらに混乱に見舞われている。アトランタ・ユナイテッド所属のFWは当初予定されていた火曜日のスコットランド戦に向けて遠征に帯同せず、スイスサッカー連盟が金曜日、2021年に偽造された新型コロナウイルス検査証明書の入手への関与をめぐる新たなメディア報道を受けて同選手の離脱を確認した。
選手の突然の離脱について説明した公式声明で、連盟はこの決定の理由を明らかにした。統括団体は「この決定は、チームが今後の試合に完全に集中し続けられるようにすることを目的としている」と述べた。これはチームの準備にとって大きな痛手であり、スイス代表は北マケドニア、スコットランドへのアウェー戦に続き、ルツェルンでのスロベニア戦、北マケドニア戦という過密日程に臨もうとしている。これほど重要な攻撃の武器を失ったことで、首脳陣の前線の選択肢は限られることになった。
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ジャカが退団の流れを主導する
エンボロは、この歴史的文書スキャンダルによって戦列を離れることになった最初のベテランではない。スイス代表主将のジャカは、すでに先週末の時点でキャンプを離れることで合意していた。代表歴代最多となる152キャップを持つサンダーランドMFは現在、新型コロナウイルスのパンデミック中に偽のワクチン接種証明書を発行したとして告発されている医療従事者に関する法的調査に巻き込まれている。
自身の状況について以前に語った際、元アーセナルのジャカは過去の選択と、それによって生じた余波について率直に明かしていた。ジャカは2022年に偽造文書を入手したことを認め、自らの過ちを受け入れた。環境から身を引くことで、主将はこの調査を巡る強いメディアの圧力からチームメートを守りたいと考えていた。
出場停止と手続き上の誤り
今回の新たな展開以前から、エンボロが土曜日に行われる北マケドニア戦に出場できる可能性は、すでになかった。FWはワールドカップ準々決勝のアルゼンチン戦で受けた物議を醸す退場処分を受け、その後の出場停止処分を科されていた。この退場は、当日の審判団が重大なミスを犯していたことが明らかになったことで、国際サッカー界で大きな議論の的となった。
試合を統括する各機関は最終的にこの件に対応し、チューリヒに拠点を置くルール策定機関IFABは後に、ビデオレビューのプロトコルへの明確な違反の中で、エンボロが誤って退場処分を受けたことを認めた。
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ピッチ外の騒動にもかかわらず、ピッチ上では影響を示す
こうした繰り返される雑音にもかかわらず、エンボロは出場可能なときにはクラブと代表の両方で、ピッチ上で結果を残してきた。29歳のエンボロはワールドカップで、スイスの初戦となったカタールとの1-1の引き分けで得点を記録した。米国ビザの問題によりチームメートより数日遅れて合流したにもかかわらず、である。その後、アルジェリアとのラウンド32の勝利でも、さらに重要なゴールを加えた。
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