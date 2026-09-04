マンチェスター・ユナイテッドが今夏の移籍市場で新たな左SBを補強しなかった判断は、クラブがニューカッスル・ユナイテッドのルイス・ホール獲得を検討していたこともあり、オールド・トラッフォードのファンの間で疑問の声を招いている。ホールはセント・ジェームズ・パークに残留し、ユナイテッドは来夏にその関心を再び向ける計画だと報じられているなか、チームは依然として重要なポジションで層が薄いままだ。

21歳のデンマーク代表ドルグは、キャリック体制下で長引くハムストリングの負傷により出場機会が限られてきたが、万全の状態への復帰は大きな追い風と見なされている。以前には前任監督ルベン・アモリムの下でウイングバックとしてプレーしていたドルグだが、現在はユナイテッドがプレミアリーグとチャンピオンズリーグを戦うなかで、31歳のショーに代わる別の選択肢として守備的な役割を担う可能性が取り沙汰されている。まだキャリックの下ではそこでプレーしていないものの、左SBとしての起用候補に挙がっている形だ。「彼はそこでプレーできるのは間違いない」と、ドルグが左SBを務められるかと問われたキャリックは語った。「実際にやってきたし、それは間違いない。ここで彼にはそれができないと言っているわけではない。私がここに来てから、ただそういうやり方ではなかったというだけだ」