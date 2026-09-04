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「新加入選手のようだ」 マイケル・キャリック、移籍期限日の決断を受けてパトリック・ドルグがマンチェスター・ユナイテッドの左SB不足を解消できると主張
マンチェスター・ユナイテッドにとっての多才な解決策
マンチェスター・ユナイテッドが今夏の移籍市場で新たな左SBを補強しなかった判断は、クラブがニューカッスル・ユナイテッドのルイス・ホール獲得を検討していたこともあり、オールド・トラッフォードのファンの間で疑問の声を招いている。ホールはセント・ジェームズ・パークに残留し、ユナイテッドは来夏にその関心を再び向ける計画だと報じられているなか、チームは依然として重要なポジションで層が薄いままだ。
21歳のデンマーク代表ドルグは、キャリック体制下で長引くハムストリングの負傷により出場機会が限られてきたが、万全の状態への復帰は大きな追い風と見なされている。以前には前任監督ルベン・アモリムの下でウイングバックとしてプレーしていたドルグだが、現在はユナイテッドがプレミアリーグとチャンピオンズリーグを戦うなかで、31歳のショーに代わる別の選択肢として守備的な役割を担う可能性が取り沙汰されている。まだキャリックの下ではそこでプレーしていないものの、左SBとしての起用候補に挙がっている形だ。「彼はそこでプレーできるのは間違いない」と、ドルグが左SBを務められるかと問われたキャリックは語った。「実際にやってきたし、それは間違いない。ここで彼にはそれができないと言っているわけではない。私がここに来てから、ただそういうやり方ではなかったというだけだ」
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デンマーク代表に新たな活力をもたらす存在
2025年2月にレッチェからユナイテッドへ加入したドルグは、その後、公式戦50試合に出場し、4得点5アシストを記録している。その多様性は、プレミアリーグの厳しさとチャンピオンズリーグ復帰を両立しようとするユナイテッドにとって大きな武器だ。現体制下では限られた出場時間の中で主にウインガーとして起用されてきたが、代表での実績は複数のシステムに適応できることを示している。
ユナイテッドの指揮官は、ドルグの影響力がピッチ上の単一のポジションにとどまらないことを強調し、攻撃面での貢献に触れつつ、守備面での有用性にも言及した。キャリックは「実際のところ、残念ながら彼はしばらく負傷していた。だから私にとっては、ほとんど新しい選手を手にしたようなものだし、ある意味では新加入選手のような存在でもある。チームに多くをもたらしてくれているからだ。彼はデンマーク代表で右サイドでプレーし、夏には前線の右でプレーして素晴らしいゴールも決めた。左サイドバックでもプレーできる」と説明した。
選手層の厚さと移籍市場での動き
守備面の懸念に加え、ユナイテッドは移籍市場でも積極的に動き、中盤強化に向けてユーリ・ティーレマンス、カルロス・バレバ、アンドレイ・サントスらの獲得に1億6000万ポンド超を投じた。専門職の左SBが加入しなかったことに失望したファンもいたが、キャリックは昨季と比べてチーム全体のバランスは大幅に改善されたと主張している。
夏の補強について問われたユナイテッド指揮官は、クラブが財政的制約への対応を余儀なくされる中でも、補強の取り組みに満足していると語った。「前にも言ったと思うが、昨季いたグループからさらに強くなって終えたいという考えで臨み、実際に間違いなく上積みできた。財政面や、われわれが使えるもの、その中で最大限を引き出そうとしていることを踏まえれば、状況は状況だ。それでも、このグループに迎え入れた選手たちには本当に満足しているし、心からうれしく思っている。獲得した選手の質やレベルを考えれば、本当に良い補強ができたと思う。本当に、本当に満足している」とキャリックは述べた。
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ザークツィーは自身の居場所を懸けて残留する
移籍期限日に激しい憶測の対象となった選手の一人がジョシュア・ザークツィーだった。オランダ代表FWに対してエバートンが期限間際に期限付き移籍での獲得を打診したものの、ユナイテッドはこれを阻止したと報じられている。主な理由は、ベンヤミン・シェシュコを支える適切な代役を見つけるには遅すぎるとクラブが判断したためだ。
指揮官は、ザークツィーが先発メンバーの座を取り戻す挑戦を受け入えると確信している。キャリック監督は「ジョシュは重要な存在だ」と述べ、こう続けた。「結局のところ大事なのはチームであり、スカッドであり、層の厚さであり、シーズン全体なんだ。ジョシュはここで幸せにやっているし、私も彼とは本当に良い関係を築いている。彼が望んでいるのは、これまで以上にプレーすることだ。それは良いことだよ。ポジション争い、健全な競争という意味でね。これから多くの試合がある。次の数週間だけを見てもそうだ。ジョシュは本当に、本当に素晴らしいことができる選手なんだ」
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